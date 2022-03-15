Бургерный сепаратизм: кому принадлежат сибирские «Макдоналдсы» и почему они не закрываются

Российское подразделение «Макдоналдса» объявило о приостановке деятельности в России с
Что произошло
Сначала заявление о приостановке деятельности в России сделал головной офис «Макдоналдса» в США — это случилось еще
Российское подразделение опубликовало заявление о прекращении работы заведений сети
14 марта все заведения в Новосибирске продолжили работу. В офисе сибирского подразделения «Макдоналдса» НГС сообщили, что все заведения продолжат работать в обычном режиме.
Чей «Макдоналдс»?
Все закусочные под брендом американской сети в Сибири принадлежат и управляются компанией ООО «ГиД» из Новокузнецка. В 2015 году российское подразделение американского «Макдоналдса» продало «ГиД» все открытые на тот момент точки в Сибири и заключило с этой компанией франчайзинговый договор. С тех пор все новые заведения в Сибири (от Новосибирска до Красноярска) открывала именно эта компания. Они принадлежат и управляются именно ей, владелец бренда лишь контролирует соблюдение стандартов сети, обеспечивает маркетинговую поддержку
Судя по финансовым результатам, ООО «ГиД» всё еще находится в стадии стартапа. За те пять лет работы, данные по которым есть в «Контур.Фокусе», компания ни разу не показала прибыли. В 2016 году чистый убыток был 276,8 миллиона рублей, в 2020 году — 102 миллиона рублей. Отсутствие прибыли объясняется отчасти активным развитием. За последние семь лет кузбассовцы открыли в общей сложности 37 заведений, то есть инвестиции превышали прибыль. Оборот компании в 2020 году превысил 1,3 миллиарда рублей.
Чей «ГиД»?
Компания была специально создана для работы с «Макдоналдсом» кузбасским предпринимателем Александром Говором. Общепит далеко не единственный его бизнес. Свою карьеру он сделал в угледобыче, начав на шахте «Юбилейная» горнорабочим, он стал в 1997 году ее генеральным директором и крупным акционером холдинга «Южкузбассуголь». После продажи в 2007 году своей доли в этой компании Говор инвестировал в разные предприятия — от отельного бизнеса и медицинских услуг до нефтехимии.
Сейчас, по данным «Контур.Фокуса», основной актив Говора (помимо «Макдоналдса») — это крупная доля в компании «Нефтехимсервис» (оборот в 2020 году 64 миллиарда рублей при чистой прибыли в 934 миллиона). Кроме того, ему принадлежит компания «Сибирский Распределительный Центр», которая занимается управлением недвижимости. Предприятие сравнительно небольшое (годовая выручка 38 миллионов рублей), но прибыльное (19,2 миллиона рублей).
Кроме этого, Александр Говор входит в состав учредителей двух предприятий в Хакасии: «Таштыпские Зори» (лесное хозяйство) и охотничье промысловое хозяйство «Озерное». Но, судя по финансовым результатам, это пока скорее хобби и какой-то задел на будущее, чем серьезный бизнес.
Что будет с бургерными
В самом «ГиДе» утверждают, что заведения работают «в обычном режиме» и никаких распоряжений о закрытии не получали. Это расходится с заявлением как владельца бренда в США, так и руководства российского подразделения «Макдоналдса». Проблема однако в том, что просто запретить своему франчайзи обслуживать посетителей франшизы не может — это отдельная компания. Франшизор может разве что отозвать саму франшизу (то есть запретить пользоваться брендом). Но, учитывая нестандартность ситуации, «Макдоналдс» вполне мог пойти на то, чтобы разрешить своим партнерам-франчайзи остаться на рынке чуть дольше. Особенно если речь идет о провинции.
В самом «ГиДе» вчера так и не смогли ответить на вопрос, как долго еще сеть будет работать в Сибири.
— 15 марта мы работаем. Это пока всё, что я могу сказать, — сообщил представитель компании.
Обеспечить снабжение таких заведений «комплектующими» для блюд не представляет сложности. Практически все предприятия, которые производят булки, бифштексы, готовят салаты и выпускают упаковку для российского «Макдоналдса», давно расположены в России, ничто не мешает им просто продолжать поставки. Поэтому чисто теоретически возможна ситуация, когда франчайзи продолжат работу, просто убрав из зала символику «Макдоналдса» и задрапировав вывески. Так, например, поступил франчайзи новосибирской сети New York Pizza.
А вот рестораторам, ориентирующимся на более сложную кухню, уже совсем скоро придется переписывать меню и, возможно, даже менять концепцию заведений. Падение курса рубля и разрыв привычных логистических цепочек у поставщиков может оставить их без привычных продуктов.