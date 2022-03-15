Бургерный сепаратизм: кому принадлежат сибирские «Макдоналдсы» и почему они не закрываются

Российское подразделение опубликовало заявление о прекращении работы заведений сети 12 марта . В нем уже называлась конкретная дата — 14 марта — и шла речь о временном закрытии всех 850 заведений сети в России. Вечером 13 марта в Новосибирске в большей части заведений сети был уже настоящий аншлаг, все номера очереди не помещались на табло, а ждать заказа клиентам приходилось больше получаса.



14 марта все заведения в Новосибирске продолжили работу. В офисе сибирского подразделения «Макдоналдса» НГС сообщили, что все заведения продолжат работать в обычном режиме.



Чей «Макдоналдс»?