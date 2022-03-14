Прощание с Том Ямом: какие блюда, продукты и напитки исчезнут из новосибирских заведений

Сами рестораторы, впрочем, надеются на то, что даже попавшие в список марки не исчезнут с рынка совершенно. Их просто будут возить не по прямым контрактам, а через третьи страны, не попавшие под санкции. Что, впрочем, увеличит стоимость, которая и без того выросла вдвое за последние две недели из-за падения курса рубля.



Впрочем, даже если этого не случится, это не значит, что виски, текила, ром и европейские вина исчезнут из российских заведений в принципе. Ни США, ни Евросоюз не вводили никаких ограничений на поставку в Россию продуктов питания и напитков, так что, если даже с российского рынка исчезнут на время известные бренды, их довольно быстро заменят какие-то менее раскрученные марки, которые в России могут быть пока мало кому известны, говорит совладелец и руководитель ресторанов «Гриль и Бутыль» и New Mexico Даниил Прицкау.

