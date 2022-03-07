Как 20-летний сельский тракторист заработал на скачке цен на электронику

— Сколько ты зарабатываешь на своей основной работе?



— Зависит от количества смен, но примерно 30 тысяч . Ездил бы вахтой, получал бы тысяч 100. Работаю уже полтора года. До этого натягивал потолки два дня, но оказалось, что эта работа не по мне. А по образованию я программист, отучился в колледже. Кодировать не умею, зато корочка есть.



— Первый и самый главный вопрос: откуда у тебя деньги на дорогие ноутбуки?



— У друга попросил. А он — у своего друга. Там долгая история, не будем вдаваться в подробности.



— Как дошел до жизни такой?

