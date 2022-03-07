Как 20-летний сельский тракторист заработал на скачке цен на электронику

Повышение цен на электронику, как выясняется, расстроило не всех россиян. Некоторые увидели в этом возможность подзаработать. Впрочем, во все непростые времена такие всегда находятся. Напомним, что цены на товары в онлайн- и офлайн-магазинах подскочили кое-где на
— Сколько ты зарабатываешь на своей основной работе?
— Зависит от количества смен, но примерно
— Первый и самый главный вопрос: откуда у тебя деньги на дорогие ноутбуки?
— У друга попросил. А он — у своего друга. Там долгая история, не будем вдаваться в подробности.
— Как дошел до жизни такой?
— Случайно. Незадолго до всех событий заказал себе один ноутбук, а забрал его уже после начала спецоперации, заплатив по старой цене. Разные магазины электроники так позволяют. Разница старой и новой цен составила около
— Сколько потратил, сколько планируешь выручить? Думаешь, дело выгорит?
— Я заказал пока что пять игровых ноутбуков. Это было 24 февраля, когда всё началось. Чек вышел на 750 тысяч. Забрал 1 марта. Я мониторю, они уже стоят на 20 тысяч дороже. Ну вот уже где-то на 100 тысяч я в выигрыше. Выгорит дело или нет — меня не особо интересует. Я не потеряю ничего, даже если через неделю ноутбуки чудесным образом подешевеют в два раза. Просто не приду за заказом. А если получится, получу несколько десятков или даже сотен тысяч рублей. Классная схема.
— Ты живешь в Иркутской области. Найдутся ли там покупатели игровых ноутбуков?
— Хороший вопрос. Товар всё же не из дешевых. Но мне кажется, что покупатели будут. Кому-то понравится идея купить ноутбук дешевле, чем в магазине, кто-то давно о таком мечтал, а кто-то и вовсе будет в панике закупаться любой техникой, пока еще есть. Возможно, даже появятся перекупы, скупающие у перекупов, кто знает.
— Посоветовал бы тем, кто не разбирается в вопросе, заниматься перекупом?
— Почему бы и нет. Пока еще есть предложения от магазинов по старым ценам, имеет смысл заказать или затариться техникой, а вот уже подорожавшие товары я бы не стал брать.
Что думает по этому поводу экономист
Корреспондент MSK1.RU поговорил о таких способах заработка с экономистом и профессором НИУ ВШЭ Андреем Заостровцевым.
— Я слышал о таких перекупщиках. Магазины электроники, например DNS, повысили на 30% цену, но если вы заказали раньше, то вы оплачиваете по старой цене. Но это буквально мгновение, потом эта маржа уйдет через 2–3 дня. Тут в выигрыше будут те, кто заказал раньше всех этих событий, неделю-две назад. Я как раз ноутбук так очень счастливо приобрел. Новая цена — 83 тысячи рублей, старая — 67 тысяч. Мог бы продать за 75 тысяч и быть успешным перекупщиком. (Смеется.) Но много ли таких счастливчиков? Им, скорее, повезло, не все же у нас пророки. Люди же не знали о грядущих событиях.
— А что подорожает кроме электроники?
— Легче сказать, что не дорожает. Но не будете же вы пучок укропа по этой схеме перепродавать. Телевизоры, ноутбуки, смартфоны и так далее — это основное. Но официальные продавцы делают на что ставку? На будущий дефицит. Они повысили цену больше, чем вырос курс. Там же дело не только в курсе рубля, детали же еще не будут поставляться. У нас будет эмбарго на поставку высокотехнологичных чипов и прочего. Конечно, сборка, может, и у нас какая-то идет, но из чего собирать-то? Продавцы, предвидя будущую конъюнктуру и то, что люди сейчас стремятся избавиться от денег, вложиться хотя бы в ноутбуки, повышают цены.
— Насколько это массовое явление?
— Скорее всего, не массовое. Всё же люди заказывали не для перепродажи, а для личного пользования, как я, например. Хотя кто-то, возможно, уловил, что если заранее заказывать в условиях роста цен, то можно провести такую операцию. Когда цены постоянно и заметно растут, вы, как на бирже, делаете ставку. Фактически покупаете фьючерс на будущее. Через месяц товар приходит, вам его продают по той цене, которую вы заказали, а ценник уже вырос. У биржевиков эта сделка называется «форвард». А на месте сделка — «спот». Там уже цены выше. Продаете и честно вырученные деньги кладете себе в карман.