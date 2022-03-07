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Как 20-летний сельский тракторист заработал на скачке цен на электронику

Он закупил игровые компьютеры и уже в большом выигрыше

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Воспользовавшись событиями на Украине, Владислав побежал в ближайший магазин электроники скупать ноутбуки за <nobr class="_">125 тысяч</nobr> каждый

Воспользовавшись событиями на Украине, Владислав побежал в ближайший магазин электроники скупать ноутбуки за 125 тысяч каждый

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Повышение цен на электронику, как выясняется, расстроило не всех россиян. Некоторые увидели в этом возможность подзаработать. Впрочем, во все непростые времена такие всегда находятся. Напомним, что цены на товары в онлайн- и офлайн-магазинах подскочили кое-где на 20–30%. Заработать на перепродаже электроники решил и 20-летний тракторист Владислав Соловьев (имя изменено по его просьбе) из глубинки Сибири. Воспользовавшись хаосом на фоне новостей с Украины, Владислав побежал в ближайший магазин электроники скупать ноутбуки за 125 тысяч каждый. Купил пять штук, но останавливаться не думает, если стабильный рост цен продолжится. Занимается перекупом наш герой в первый раз. Беседуем с новоиспеченным бизнесменом.

— Сколько ты зарабатываешь на своей основной работе?

— Зависит от количества смен, но примерно 30 тысяч. Ездил бы вахтой, получал бы тысяч 100. Работаю уже полтора года. До этого натягивал потолки два дня, но оказалось, что эта работа не по мне. А по образованию я программист, отучился в колледже. Кодировать не умею, зато корочка есть.

— Первый и самый главный вопрос: откуда у тебя деньги на дорогие ноутбуки?

— У друга попросил. А он — у своего друга. Там долгая история, не будем вдаваться в подробности.

— Как дошел до жизни такой?

— Случайно. Незадолго до всех событий заказал себе один ноутбук, а забрал его уже после начала спецоперации, заплатив по старой цене. Разные магазины электроники так позволяют. Разница старой и новой цен составила около 15 тысяч рублей. Обсудил это с другом-перекупщиком, у него загорелись глаза. И он посоветовал мне заработать на перепродаже. Это когда ты продаешь новую технику с ценой немного меньшей, чем в магазинах, но большей, за которую ты покупал. Почему именно ноутбуки? Сейчас сложно сказать, какая именно техника попадет под санкции. Запретят ввоз процессоров? Видеокарт? Целых компьютеров или чего-то одного из списка — в любом случае хорошие ноутбуки в России могут стать жутким дефицитом. Обсудив детали с другом, я полез в один из онлайн-магазинов и стал искать ноуты, цены на которые еще не успели поднять за последние дни. На удивление, такие объявления еще можно было найти, хотя большинство ноутбуков уже подорожало на 10–25%. Где-то час искал подходящие предложения. Нужно было убедиться, что цена не успела вырасти и что покупаемый ноутбук не был откровенным мусором еще до подорожания техники. Набрав корзину, я оформил заказ с оплатой при вручении. Что для меня очень удобно, забирать ноутбуки я буду лишь через несколько дней, когда уже будет ясно, сколько денег можно будет получить с каждого компьютера.

Вид из окна экскаватора, на котором работает Владислав

Вид из окна экскаватора, на котором работает Владислав

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— Сколько потратил, сколько планируешь выручить? Думаешь, дело выгорит?

— Я заказал пока что пять игровых ноутбуков. Это было 24 февраля, когда всё началось. Чек вышел на 750 тысяч. Забрал 1 марта. Я мониторю, они уже стоят на 20 тысяч дороже. Ну вот уже где-то на 100 тысяч я в выигрыше. Выгорит дело или нет — меня не особо интересует. Я не потеряю ничего, даже если через неделю ноутбуки чудесным образом подешевеют в два раза. Просто не приду за заказом. А если получится, получу несколько десятков или даже сотен тысяч рублей. Классная схема.

— Ты живешь в Иркутской области. Найдутся ли там покупатели игровых ноутбуков?

— Хороший вопрос. Товар всё же не из дешевых. Но мне кажется, что покупатели будут. Кому-то понравится идея купить ноутбук дешевле, чем в магазине, кто-то давно о таком мечтал, а кто-то и вовсе будет в панике закупаться любой техникой, пока еще есть. Возможно, даже появятся перекупы, скупающие у перекупов, кто знает.

— Посоветовал бы тем, кто не разбирается в вопросе, заниматься перекупом?

— Почему бы и нет. Пока еще есть предложения от магазинов по старым ценам, имеет смысл заказать или затариться техникой, а вот уже подорожавшие товары я бы не стал брать.

Что думает по этому поводу экономист


Корреспондент MSK1.RU поговорил о таких способах заработка с экономистом и профессором НИУ ВШЭ Андреем Заостровцевым.

— Я слышал о таких перекупщиках. Магазины электроники, например DNS, повысили на 30% цену, но если вы заказали раньше, то вы оплачиваете по старой цене. Но это буквально мгновение, потом эта маржа уйдет через 2–3 дня. Тут в выигрыше будут те, кто заказал раньше всех этих событий, неделю-две назад. Я как раз ноутбук так очень счастливо приобрел. Новая цена — 83 тысячи рублей, старая — 67 тысяч. Мог бы продать за 75 тысяч и быть успешным перекупщиком. (Смеется.) Но много ли таких счастливчиков? Им, скорее, повезло, не все же у нас пророки. Люди же не знали о грядущих событиях.

— А что подорожает кроме электроники?

— Легче сказать, что не дорожает. Но не будете же вы пучок укропа по этой схеме перепродавать. Телевизоры, ноутбуки, смартфоны и так далее — это основное. Но официальные продавцы делают на что ставку? На будущий дефицит. Они повысили цену больше, чем вырос курс. Там же дело не только в курсе рубля, детали же еще не будут поставляться. У нас будет эмбарго на поставку высокотехнологичных чипов и прочего. Конечно, сборка, может, и у нас какая-то идет, но из чего собирать-то? Продавцы, предвидя будущую конъюнктуру и то, что люди сейчас стремятся избавиться от денег, вложиться хотя бы в ноутбуки, повышают цены.

— Насколько это массовое явление?

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— Скорее всего, не массовое. Всё же люди заказывали не для перепродажи, а для личного пользования, как я, например. Хотя кто-то, возможно, уловил, что если заранее заказывать в условиях роста цен, то можно провести такую операцию. Когда цены постоянно и заметно растут, вы, как на бирже, делаете ставку. Фактически покупаете фьючерс на будущее. Через месяц товар приходит, вам его продают по той цене, которую вы заказали, а ценник уже вырос. У биржевиков эта сделка называется «форвард». А на месте сделка — «спот». Там уже цены выше. Продаете и честно вырученные деньги кладете себе в карман.

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