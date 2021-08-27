27 августа пятница
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 73.99
eur 87.06
Тема дняЖаркий репортаж с пляжа: что там происходит сейчас
Все новости
Все новости

Сибирячка создает роскошные предметы интерьера и витражи для церквей. Фоторепортаж из маленькой мастерской

Сейчас она делает 32 квадратных метра спаянного стекла для храма

1 046
16Обсудить

Поделиться

Маргарита режет разноцветное стекло специальным стеклорезом. Звук оказался довольно приятным

Маргарита режет разноцветное стекло специальным стеклорезом. Звук оказался довольно приятным

Поделиться

Новосибирский витражист рассказала о необычных заказах

Мастерская, где творит витражист, находится в центре города, на улице Советской. Небольшая комната в подвале здания оборудована всем необходимым: печью, шлифовальной машиной, рабочими местами для мастеров. Художники работают над витражами для храмов, реставрируют объекты и создают неповторимые элементы для интерьеров. Но Новосибирск совсем не похож на город, который интересуется витражами, редко встретишь в интерьерах вместо обычного окна яркое стекло. Мастер призналась, что большие заказы делают редко, а безделушки любят, что по человеку можно определить, какой витраж ему подойдет, яркий или нежный. Корреспонденты НГС побывали в витражной мастерской «Блик» и узнали, как и что создают в маленькой студии.

Маргарита Кордакова 6 лет училась в Институте искусств, увлекалась фотографией, затем витражами, а после флористикой. К стеклу вернулась случайно, с ним и осталась.

— Художники между собой общаются, советуют друг друга заказчикам, так мне предложили создать витраж, потому что раньше я занималась этим. Каждая работа начинается с общения, затем эскиз и ручной труд со стеклом. Сначала мы отмечаем детали на большом стекле, режем его на мелкие части, обтачиваем кусочки на шлифовальной машине, обматываем тонкой лентой из медной фольги, а уже потом выкладываем на шаблон из картона.

На стекле сначала отмечают детали маркером, чтобы потом его разрезать на мелкие части

На стекле сначала отмечают детали маркером, чтобы потом его разрезать на мелкие части

Поделиться

Каждую деталь обязательно номеруют, чтобы не запутаться. Витражей много — деталей тоже, необходимо знать место каждого элемента

Каждую деталь обязательно номеруют, чтобы не запутаться. Витражей много — деталей тоже, необходимо знать место каждого элемента

Поделиться

Стекло обтачивают на специальной шлифовальной машине, здесь важна техника безопасности и аккуратность

Стекло обтачивают на специальной шлифовальной машине, здесь важна техника безопасности и аккуратность

Поделиться

Маргарита уверена, что если заказывают большие витражи, то чаще всего для окон, чтобы изменить вид на серый город и создать красивый свет. Стекло бывает разного цвета — от яркого до нежного, что именно подойдет человеку, опытные мастера могут определить с первого взгляда. Люди в возрасте чаще всего выбирают тона поспокойнее, молодые — поярче. В серый интерьер добавляют акцентные витражи, а пестрый разбавляют нежными цветами.

— Витраж — предмет роскоши, редко кто задумывается украсить свой дом, потому что витражная культура у нас развита плохо.

В Новосибирске сложно встретить яркое стекло в жилых домах: старые покрыты темными тонами, а новые выглядят типично, застройщики редко думают о витражах в новостройках.

Специальными кусачками отламывают ненужные детали, которые уже надрезали. Если приглядеться, то на фотографии видны очертания будущего элемента

Специальными кусачками отламывают ненужные детали, которые уже надрезали. Если приглядеться, то на фотографии видны очертания будущего элемента

Поделиться

Мастерская Маргариты сотрудничает с «Миром искусств», вместе они создают интерьеры разных храмов: церковную мозаику, витражи для окон.

— Самый большой заказ мы создаем сейчас — 32 «квадрата» спаянного стекла для храма. Больше всего волнуюсь при монтаже: если где-то поторопился, неправильно снял размеры, то стекло не встанет в проём. Тогда приходится переделывать, некоторые витражи легко обрезать или допаять, не нарушая рисунок, но исправление — кропотливый труд, даже создавать новый иногда легче.

Сотрудники в студии сейчас создают большие витражные окна для храма

Сотрудники в студии сейчас создают большие витражные окна для храма

Поделиться

Это неудачный вариант витража, потому что губы стали красными, изначально они были коричневыми и менее яркими: «Ты закрываешь печь, и стекло ведет себя так, как ему хочется: может убежать, поменять цвет, сдвинуться», — с улыбкой рассказала художник

Это неудачный вариант витража, потому что губы стали красными, изначально они были коричневыми и менее яркими: «Ты закрываешь печь, и стекло ведет себя так, как ему хочется: может убежать, поменять цвет, сдвинуться», — с улыбкой рассказала художник

Поделиться

Цвет стекла для изделия выбирают на личной консультации. Из стеклянных бутылок, которые виднеются на заднем плане фотографии, тоже можно сделать необычные элементы, например тарелку. «Это я не пью здесь», — смеется Маргарита над количеством бутылок в своей мастерской

Цвет стекла для изделия выбирают на личной консультации. Из стеклянных бутылок, которые виднеются на заднем плане фотографии, тоже можно сделать необычные элементы, например тарелку. «Это я не пью здесь», — смеется Маргарита над количеством бутылок в своей мастерской

Поделиться

— Бывало, что что-то не получалось, но стекло — удобный материал, его плавят, бьют в крошку и из этого делают другие картины. Режешь стекло — остаются кусочки, из них можно создать любую форму, например из прозрачного стекла — сережки, кольца или брошки. Я ношу в основном сережки, — на художнике во время разговора длинные серьги с синим стеклом, — но есть и кольцо из белого стекла, его форма ближе к кругу, поэтому кажется, что это камень.

Свой дом мастер тоже украшает витражными элементами — пока это минималистичная лампа из белого стекла с переливами, окон с витражами у девушки нет.

Мелочи для интерьера или украшения люди заказывают чаще, чем большие витражи

Мелочи для интерьера или украшения люди заказывают чаще, чем большие витражи

Поделиться

Самый необычный заказ, который запомнила Маргарита, — кубы высотой 1 м 20 см и шириной 50 м. Фигуры были выполнены из белого стекла и созданы для декора, туда поместили искусственные цветочные композиции.

— Я даже полностью могла поместиться в них, пробовала это, когда мыла кубы после окончания работы.

«За основу этого стекла взяли 2–3 цвета. На заводе металлическими черпаками наливают краску на специальную поверхность и раскатывают под прессом. Это стекло грязноватое, но из него можно сделать что-то природное», — рассказала витражист

«За основу этого стекла взяли 2–3 цвета. На заводе металлическими черпаками наливают краску на специальную поверхность и раскатывают под прессом. Это стекло грязноватое, но из него можно сделать что-то природное», — рассказала витражист

Поделиться

В мастерской занимаются не только созданием новых витражей, но и реставрацией старых. Это лампа из Harat’s Pub, каждое стеклышко необходимо очистить вручную: «Две таких я уже сделала, это самая погибшая, но мы исправим»

В мастерской занимаются не только созданием новых витражей, но и реставрацией старых. Это лампа из Harat’s Pub, каждое стеклышко необходимо очистить вручную: «Две таких я уже сделала, это самая погибшая, но мы исправим»

Поделиться

Колоски создавались необычно. Изначально заказчик хотел камыш, но благодаря игре и вдохновению получилась другая композиция

Колоски создавались необычно. Изначально заказчик хотел камыш, но благодаря игре и вдохновению получилась другая композиция

Поделиться

Стекло — красивый, но травмоопасный вариант, здесь важна техника безопасности: девушки режут и точат в перчатках.

— Стеклу доверять нельзя: я один раз решила, что привыкла к материалу, сняла перчатки и порезала палец — теперь он немного кривой. Так что стекло легко может обмануть. Но мне нравится с ним работать, да и вообще я мечтаю о магазинчике-мастерской во Франции.

Несколько лет назад НГС писал о создательнице витражей Юлии Пискуновой. Тогда владелица рассказала, зачем современным россиянам заказывать витражи и что новосибирцы стали отказываться от одинаковых интерьеров, а полюбили яркое искусство, в том числе и витражное.

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

витражиискусствомастерскаяпредметы интерьераукрашенияхудожник
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...