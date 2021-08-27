Сибирячка создает роскошные предметы интерьера и витражи для церквей. Фоторепортаж из маленькой мастерской

Маргарита Кордакова 6 лет училась в Институте искусств, увлекалась фотографией, затем витражами, а после флористикой. К стеклу вернулась случайно, с ним и осталась.

— Художники между собой общаются, советуют друг друга заказчикам, так мне предложили создать витраж, потому что раньше я занималась этим. Каждая работа начинается с общения, затем эскиз и ручной труд со стеклом. Сначала мы отмечаем детали на большом стекле, режем его на мелкие части, обтачиваем кусочки на шлифовальной машине, обматываем тонкой лентой из медной фольги, а уже потом выкладываем на шаблон из картона.