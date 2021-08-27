Сибирячка создает роскошные предметы интерьера и витражи для церквей. Фоторепортаж из маленькой мастерской

Новосибирский витражист рассказала о необычных заказах
Мастерская, где творит витражист, находится в центре города, на улице Советской. Небольшая комната в подвале здания оборудована всем необходимым: печью, шлифовальной машиной, рабочими местами для мастеров. Художники работают над витражами для храмов, реставрируют объекты и создают неповторимые элементы для интерьеров. Но Новосибирск совсем не похож на город, который интересуется витражами, редко встретишь в интерьерах вместо обычного окна яркое стекло. Мастер призналась, что большие заказы делают редко, а безделушки любят, что по человеку можно определить, какой витраж ему подойдет, яркий или нежный. Корреспонденты НГС побывали в витражной мастерской «Блик» и узнали, как и что создают в маленькой студии.
Маргарита Кордакова 6 лет училась в Институте искусств, увлекалась фотографией, затем витражами, а после флористикой. К стеклу вернулась случайно, с ним и осталась.
— Художники между собой общаются, советуют друг друга заказчикам, так мне предложили создать витраж, потому что раньше я занималась этим. Каждая работа начинается с общения, затем эскиз и ручной труд со стеклом. Сначала мы отмечаем детали на большом стекле, режем его на мелкие части, обтачиваем кусочки на шлифовальной машине, обматываем тонкой лентой из медной фольги, а уже потом выкладываем на шаблон из картона.
Маргарита уверена, что если заказывают большие витражи, то чаще всего для окон, чтобы изменить вид на серый город и создать красивый свет. Стекло бывает разного цвета — от яркого до нежного, что именно подойдет человеку, опытные мастера могут определить с первого взгляда. Люди в возрасте чаще всего выбирают тона поспокойнее, молодые — поярче. В серый интерьер добавляют акцентные витражи, а пестрый разбавляют нежными цветами.
— Витраж — предмет роскоши, редко кто задумывается украсить свой дом, потому что витражная культура у нас развита плохо.
В Новосибирске сложно встретить яркое стекло в жилых домах: старые покрыты темными тонами, а новые выглядят типично, застройщики редко думают о витражах в новостройках.
Мастерская Маргариты сотрудничает с «Миром искусств», вместе они создают интерьеры разных храмов: церковную мозаику, витражи для окон.
— Самый большой заказ мы создаем сейчас — 32 «квадрата» спаянного стекла для храма. Больше всего волнуюсь при монтаже: если где-то поторопился, неправильно снял размеры, то стекло не встанет в проём. Тогда приходится переделывать, некоторые витражи легко обрезать или допаять, не нарушая рисунок, но исправление — кропотливый труд, даже создавать новый иногда легче.
— Бывало, что что-то не получалось, но стекло — удобный материал, его плавят, бьют в крошку и из этого делают другие картины. Режешь стекло — остаются кусочки, из них можно создать любую форму, например из прозрачного стекла — сережки, кольца или брошки. Я ношу в основном сережки, — на художнике во время разговора длинные серьги с синим стеклом, — но есть и кольцо из белого стекла, его форма ближе к кругу, поэтому кажется, что это камень.
Свой дом мастер тоже украшает витражными элементами — пока это минималистичная лампа из белого стекла с переливами, окон с витражами у девушки нет.
Самый необычный заказ, который запомнила Маргарита, — кубы высотой
— Я даже полностью могла поместиться в них, пробовала это, когда мыла кубы после окончания работы.
Стекло — красивый, но травмоопасный вариант, здесь важна техника безопасности: девушки режут и точат в перчатках.
— Стеклу доверять нельзя: я один раз решила, что привыкла к материалу, сняла перчатки и порезала палец — теперь он немного кривой. Так что стекло легко может обмануть. Но мне нравится с ним работать, да и вообще я мечтаю о магазинчике-мастерской во Франции.
Несколько лет назад НГС писал о создательнице витражей Юлии Пискуновой. Тогда владелица рассказала, зачем современным россиянам заказывать витражи и что новосибирцы стали отказываться от одинаковых интерьеров, а полюбили яркое искусство, в том числе и витражное.