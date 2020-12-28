В Минпромторге объяснили закрытие новосибирского батутного парка — там сейчас проводится проверка

Проводится расследование — ответ Минпромторга



В ответе Минпромторга, который получил корреспондент НГС, упоминается, что на территории региона «в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации» юридическим лицам было рекомендовано приостановить массовые мероприятия и ограничить деятельность аттракционов.



— Организации, индивидуальные мероприятия, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, в том числе фитнес-центры, обязаны обеспечить работу залов с условием присутствия одного посетителя на четырех квадратных метрах, — добавили в министерстве.



Также в ответе говорится, что в настоящее время в отношении батутного парка проводится административное расследование по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» (ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ).



О сроках завершения этого расследования в Минпромторге сказать затруднились. Как пояснил начальник отдела регионального государственного контроля министерства Юрий Бондаренко, в ходе расследования будет установлено, какую же все-таки деятельность ведет батутный парк — спортивную или развлекательную:

