В Минпромторге объяснили закрытие новосибирского батутного парка — там сейчас проводится проверка

В Минпромторге объяснили закрытие новосибирского батутного парка
В Министерстве промышленности и торговли Новосибирской области объяснили закрытие батутного парка «Огонь» в ТРЦ «Аура», который не работает с начала ноября.
Как НГС рассказывал ранее, в ноябре представители Минпромторга посетили «Огонь», после чего составили протокол и документ о возбуждении дела об административном правонарушении, порекомендовав закрыть парк. Владелец центра Александр Таскаев не смог добиться ответов у министерства, с чем связано закрытие. А в декабре он получил от налоговой службы письмо, в котором его потребовали вернуть «ковидную» субсидию (её он потратил на зарплату сотрудникам) и выплатить штраф.
Проводится расследование — ответ Минпромторга
В ответе Минпромторга, который получил корреспондент НГС, упоминается, что на территории региона «в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации» юридическим лицам было рекомендовано приостановить массовые мероприятия и ограничить деятельность аттракционов.
— Организации, индивидуальные мероприятия, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, в том числе фитнес-центры, обязаны обеспечить работу залов с условием присутствия одного посетителя на четырех квадратных метрах, — добавили в министерстве.
Также в ответе говорится, что в настоящее время в отношении батутного парка проводится административное расследование по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» (ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ).
О сроках завершения этого расследования в Минпромторге сказать затруднились. Как пояснил начальник отдела регионального государственного контроля министерства Юрий Бондаренко, в ходе расследования будет установлено, какую же все-таки деятельность ведет батутный парк — спортивную или развлекательную:
— У нас есть запросы, поступившие в том числе от батутного центра, о разъяснении законодательства. Ответ дан в установленный срок. Расследование проводится, чтобы выяснить, к какому виду деятельности парк относится, чем он занимается, — аттракцион он или это какое-то профессиональное спортивное заведение. Дело в том, что ОКВЭДов у него несколько, и спортивный — далеко не основной его вид деятельности. У него и «аттракционы» тоже есть.
Отменили возврат субсидии — что еще изменилось в батутном парке после публикации
Согласно данным Контур.Фокуса, деятельность батутного парка «Огонь» (юридическое лицо — ООО «Трамп 1») зарегистрирована 19 разными ОКВЭДами. В том числе здесь фигурирует «деятельность зрелищно-развлекательная прочая», «торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах», «деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев», «образование в области спорта и отдыха».
— Да, у нас ещё и торговля есть. И с самого начала мы, в общем-то, во всех своих письмах объясняли, что мы приостановили все развлечения, что мы ведем деятельность только в области спорта, — отметил владелец Александр Таскаев. — При всех этих пандемических делах нигде не говорилось о наличии только нужных ОКВЭДов. Поэтому мы ничего и не меняли, а род деятельности при открытии юрлица планировали расширять с учетом возможностей. У нас на площадке есть кафе, есть магазинчик с одеждой и сувенирами, есть организация детских дней рождения и выездных мероприятий, мы проводили выездные соревнования, например, на фестивале «Электронный берег», и, естественно, есть всё то спортивное, о чем я пишу письма.
Он также добавил, что до закрытия в центре был обеспечен контроль входа по времени, чтобы исключать «массовые сборища».
— Мы на 100% руководствовались постановлением губернатора от 24 августа. Наша площадь 1377 квадратных метров. С учётом постановления с требованием об одном человеке на 4 квадратных метрах. У нас один батут размером 3х5, а самый маленький батут — 2,2х2,2 метра, — отметил владелец.
Сейчас батутный парк «Огонь» по-прежнему закрыт. По словам Александра Таскаева, спустя неделю после публикации с ним никто из Минпромторга не связывался, хотя ранее обещали визит министра Андрея Гончарова в парк.
— За неделю только из налоговой позвонили и отменили возврат субсидии, — уточнил владелец парка.
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