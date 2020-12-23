В Новосибирске власти потребовали от бизнесмена вернуть «ковидную» субсидию в 121 тысячу рублей

В Новосибирске закрыли и оштрафовали на 40 тысяч батутный парк
В Новосибирске закрыли батутный парк «Огонь» в ТРЦ «Аура», где в том числе бесплатно тренировались дети с ограниченными возможностями здоровья. Центр закрыт уже полтора месяца, но владелец Александр Таскаев до сих пор не может добиться ответа от Минпромторга — с чем связан запрет. Предприниматель утверждает, что работа парка «Огонь» на территории Новосибирской области официально разрешена постановлением губернатора от 25 августа, но представители министерства, судя по всему, считают иначе. Помимо этого налоговая инспекция прислала ему уведомление с требованием вернуть «коронавирусную» субсидию и оплатить штраф — в общей сложности более 160 тысяч рублей. В ситуации разбиралась корреспондент НГС Ксения Лысенко.
Кому перешел дорогу батутный парк
Батутный парк «Огонь» закрыли 6 ноября. За день до этого, по словам владельца, к ним пришли представители Министерства промышленности и торговли Новосибирской области. Чиновники осмотрели помещения, после чего составили протокол и документ о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (копия есть в распоряжении редакции НГС).
— Суть нарушения не описана, мол, мы просто работаем, поэтому нас закрывают. На следующий день на встрече ТРЦ «Аура» и Министерства промышленности замминистра Сергей Сёмка, не стесняясь в выражениях, в грубой форме приказал нашему арендодателю закрыть нас. Якобы это развлечения в торгово-развлекательном центре. Но после первой волны коронавируса мы убрали всю развлекательную составляющую и организовали только процесс занятий и тренировок, к тому же наша деятельность — спортивная, — объясняет Александр Таскаев. — Мы сразу, когда зарегистрировались, указали в ЕГРЮЛ наши ОКВЭД. Это «деятельность спортивных клубов», «деятельность фитнес-центров» и «деятельность в области спорта прочая». Мы ничего не меняли из-за пандемии, не пытались как-то подделать документы или что-то еще, как это делают сейчас детские развлекательные центры, которые благополучно работают.
Сразу после закрытия Александр Таскаев написал несколько писем в министерство — совместно с ТРЦ, от Ассоциации операторов фитнес-индустрии и от общественных организаций, с которыми работает «Огонь». С последними батутный парк сотрудничает по проекту «Я как все!», который поддерживает фонд президентских грантов по социальной интеграции и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом парке бесплатно тренируются дети с ОВЗ.
«Наша организация долго ждала, когда закончатся ограничительные меры, и мы сможем возобновить занятия. Но после двухмесячной работы с 6.11 было рекомендовано приостановить работу парка «Огонь». В связи с неопределенностью его работы возникла угроза в успешной реализации проекта «Я как все!». Просим вас не ограничивать работу батутного парка, так как процесс социализации, адаптации детей с ОВЗ является непрерывным», — говорится в письме, которое подписано новосибирской региональной общественной организацией многодетных семей и семей с детьми «Вектор».
Спустя почти три недели с сайта министерства пришел ответ, подписанный министром Андреем Гончаровым (есть в распоряжении редакции).
— Ответ в формате стандартного письма: «Развлечения нельзя». Хотя всё письмо строилось на объяснении, почему мы — не сфера развлечений, — говорит владелец батутного парка.
Корреспондент НГС направила в министерство запрос с просьбой разъяснить запрет на работу батутного парка «Огонь», чья деятельность не попадает под ограничения. На момент публикации ответ не был получен.
«Пробовали открыться, но арендодатель выключил электричество»
— После месяца почти безответных обращений и дежурств под дверьми министерства мне дали контакт начальника отдела мониторинга потребительского рынка Минпромторга, который попросил написать письмо губернатору. Через неделю после этого безответного письма губернатору мне в министерстве сказали, что ко мне должен прийти министр Гончаров, ориентировочно 12–13 декабря. Но так никто мне даже и не звонил, — говорит Александр Таскаев, показывая переписку в WhatsApp с представителем министерства.
На прошлой неделе, не дождавшись прихода министра и ответа на очередное письмо к губернатору, он попробовал открыться на основании письма к арендодателю — ТРЦ «Аура». В нём Александр Таскаев подчеркивает, что парк имеет право работать в соответствии с ОКВЭД, а также готов взять на себя ответственность относительно выполнения требований Минпромторга.
— Я попытался разграничить нашу ответственность, но от ТРЦ на это письмо не получил никакого ответа. После того как попытался открыть двери, исполнительный директор «Ауры» прибежал и выключил электричество «за неуплату». Исполнительный директор говорит: «Решайте с министром. Без письма от министра не откроем», — ответил он.
По словам владельца, арендные платежи продолжают начисляться парку, однако с менеджером «Ауры» удалось достичь договоренности, пока устной, что за период простоя платить по аренде не придется.
— Но как минимум у нас идут начисления за коммуналку, а она только за места общего пользования в «Ауре» составляет 180 тысяч в месяц И это без аренды. То есть 180 тысяч рублей я всё равно буду вынужден платить, — недоумевает Александр Таскаев.
Прокомментировать ситуацию с закрытием батутного парка «Огонь» в пресс-службе ТРЦ «Аура» отказались.
Попросили вернуть субсидию
Сейчас парк «Огонь» по-прежнему закрыт. Ответа на письмо губернатору Александр Таскаев так и не получил, а в WhatsApp по номеру представителя Минпромторга ему перестали отвечать.
— Еще в первую волну я продал машину, старался держаться как-то и выплачивать сотрудникам (их 20 человек) зарплату. Но ситуация складывается так, что сейчас уже платить не могу. Мне перед ребятами очень стыдно, поэтому я обращаюсь в СМИ.
На минувших выходных Александр Таскаев также получил уведомление от налоговой службы (а ФНС является органом исполнительной власти), в нём его просят как владельца вернуть субсидию, которую тот получил в качестве компенсации зарплат сотрудникам еще в июне, во время ограничительных мер.
— Пишут, мол, незаконно полученная субсидия. Хотя я получал ее через централизованную форму отправки заявок, больше никаких причин возврата денег не называется, — добавил владелец парка.
С него потребовали 121 тысячу рублей субсидии, а также 40 тысяч рублей штрафа.
Как работают другие батутные центры в Новосибирске
По запросу «батутный парк» 2ГИС выдает 8 организаций. Все они работают (кроме парка «Огонь»), в частности записаться и прийти потренироваться на батутах можно в центры «Армада», Coober, «Пригородный простор», «Зона гравитации». Как пояснили корреспонденту НГС в бердском батутном центре «Акробат», сегодня здесь уже расписано время — есть двухчасовая бронь, а потому звонить и записываться лучше заранее.
Кроме спортивных центров, которым разрешено работать постановлением губернатора, батуты есть и во многих детских развлекательных центрах при ТРЦ. Как говорит Александр Таскаев, многие из этих детских комплексов, где ранее проводились праздники и работали аттракционы, сейчас исправляют свои ОКВЭД, чтобы законно продолжать работу.
По-прежнему закрыты такие детские развлекательные центры, как «Весёлый остров» в ТЦ «Малинка» и парк развлечений Funky Town в ТРЦ «Сибирский молл» и «Сан Сити». Работу возобновил Banana Park в ТРЦ «Ройял Парк», который называет себя «зоной физической активности», хоть и рассчитан на детей до 12 лет.
О том, как открылись кинотеатры после полугодичного простоя, мы рассказывали в отдельном материале. Смотрите наш ночной репортаж из «Победы».
Пережить самоизоляцию и ограничительные меры удалось не всем. В Новосибирске школа танцев вступила в конфликт с заводом, у которого снимала помещения. В пандемию спортсмены не смогли рассчитаться за коммунальные услуги, поэтому арендодатель пригрозил им судом.