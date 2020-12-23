В Новосибирске власти потребовали от бизнесмена вернуть «ковидную» субсидию в 121 тысячу рублей

Кому перешел дорогу батутный парк



Батутный парк «Огонь» закрыли 6 ноября. За день до этого, по словам владельца, к ним пришли представители Министерства промышленности и торговли Новосибирской области. Чиновники осмотрели помещения, после чего составили протокол и документ о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (копия есть в распоряжении редакции НГС).



— Суть нарушения не описана, мол, мы просто работаем, поэтому нас закрывают. На следующий день на встрече ТРЦ «Аура» и Министерства промышленности замминистра Сергей Сёмка, не стесняясь в выражениях, в грубой форме приказал нашему арендодателю закрыть нас. Якобы это развлечения в торгово-развлекательном центре. Но после первой волны коронавируса мы убрали всю развлекательную составляющую и организовали только процесс занятий и тренировок, к тому же наша деятельность — спортивная, — объясняет Александр Таскаев. — Мы сразу, когда зарегистрировались, указали в ЕГРЮЛ наши ОКВЭД. Это «деятельность спортивных клубов», «деятельность фитнес-центров» и «деятельность в области спорта прочая». Мы ничего не меняли из-за пандемии, не пытались как-то подделать документы или что-то еще, как это делают сейчас детские развлекательные центры, которые благополучно работают.

