Закрыты навсегда (или нет). Список кафе и ресторанов, которые не выдержали испытаний 2020 года

В Новосибирске приостановили работу или закрылись больше 30 заведений
Полгода назад, когда ресторанный рынок впал в состояние анабиоза, эксперты говорили, что по-настоящему воздействие пандемии на общепит мы оценим только осенью. Осень на исходе, и, похоже, этот прогноз оправдывается. По данным «2ГИС», только за последние месяцы в Новосибирске приостановили работу или закрылись больше 30 заведений. Возможно, это только начало.
IL Патио (Красный проспект, 29)
Череду закрытий открыла в конце августа компания «Росинтер», ликвидировав свое самое старое заведение в Новосибирске. Кафе «Патио Пицца» было открыто на Красном проспекте еще в 1998 году, пережило несколько кризисов и ребрендинг (в результате которого стало
Respublica (Фрунзе, 5)
Помещение, в котором за почти 20 лет «ресторанной карьеры» успели поработать самые разные заведения — от сетевой «Сибирской короны» до аутентичного индийского ресторана «Джайпур». Respublica выглядела самым живучим из всего, что здесь было: демократичный бар с разумным соотношением цены и качества. Плюс возможность выступления музыкальных групп и огромная летняя веранда. Но ковид добил даже такой непотопляемый формат. Если народ побогаче еще продолжает ходить в любимые заведения, то клиентуре заведений такого типа сейчас становится не до баров.
«Император» (банкетный комплекс на Романова, 99)
Не очень широко известный, но крупный комплекс формата «сауна, гостиница, ресторан». Единственный в списке, чье закрытие не связано с пандемией: здесь несколько месяцев назад произошел сильный пожар. И теперь вопрос только в том, готовы ли владельцы вернуть его к жизни. Сам по себе такой тип заведений выглядит неубиваемым — такого рода комплексы первыми появились на рынке и последними с него уйдут.
«Вилка-Ложка» (Фрунзе, 2)
Одна из столовых сети (единственная закрытая точка), которой пришлось пожертвовать в период снижения спроса. Закрытие одной из «Вилок-Ложек», впрочем, показательно. Основной конкурент этой сети — более молодой «Солнечный день» (прежнее название «Подсолнухи») — во время пандемии, наоборот, расширился. У сети появилась еще одна точка в центре — в подвале, который больше 20 лет занимал ресторан «Шанхай».
ГрильON (Челюскинцев, 9)
Многострадальное место, на котором за пару лет сменилось уже несколько вывесок. В конце июня заведение объявило о переезде. Но до сих пор нового адреса у него так и не появилось. Внутри сейчас видны какие-то не очень интенсивные ремонтные работы. Так что, может быть, помещение снова оживет.
LondonBar (Фрунзе, 234/1)
Британский паб в одной из высоток на Фрунзе, который в свое время образовался путем перевешивания вывесок. Был Harat`s, стал London — обычное дело. От перемены имени формат заведения изменился не сильно — в нем остались всё те же пиво, бургеры, живая музыка и танцы по вечерам. Осталось прежним и место — бар как был заведением для местных, так, в общем, им и остался. Иногда такое работает, иногда — нет. Но в период кризиса именно такие уязвимые заведения закрываются первыми.
In Da Cup (Урицкого, 15)
Кофейня в подвале на тихой улице, где (конкретно в этом месте) нет ни офисов, ни магазинов, изначально вызывала вопросы. Но создатели надеялись на своего туза в рукаве — пищевой принтер, который мог напечатать фото прямо на молочной пенке латте. У этого аттракциона (в первый раз действительно впечатляющего) был единственный недостаток — он был одноразовым. Люди приходили, делали сторис с процессом печати и потом просто шли пить кофе в заведения поближе к месту работы.
«Дом Культуры» (Коммунистическая, 45)
Заведение в стиле «контркультурный чердак», созданное не столько как бар или кафе, а, скорее, как творческое пространство. Такие места могут существовать только на энтузиазме создателей и любви преданных поклонников, которые не теряют сил поддерживать любимое место. Но всё рано или поздно кончается. ДК вернулся после карантина, чтобы на прощание потусить, и закрылся еще в начале сентября. Свято место, впрочем, пусто не останется. По имеющейся у нас информации, здесь может открыться городская точка культовой бургерной из Академгородка Spot&Choo`s. С учетом того, что здесь же, в соседнем дворике, уже работает другое (не менее культовое уже) заведение Burger Record`s, намечается бургерный баттл. Или бургерный кластер.
«Тандыр» (Семьи Шамшиных, 64)
Ресторан был открыт еще в 2014 году предпринимателем из Новокузнецка, у которого на Новосибирск были большие планы. Он даже купил престижный тогда итальянский ресторан «Макарони» и кафе японской кухни на Ленина, 1. Те проекты, впрочем, прогорели практически сразу. А «Тандыр» работал всё это время — узбекская кухня была востребована даже в таком месте. Заведение здесь не исчезнет — на его месте должен открыться грузинский ресторан примерно такого же ценового уровня.
«Веранда» (Ильича, 10)
Ресторан в гостинице «Золотая долина». С момента открытия наслаждался в Верхней зоне Академгородка едва ли не монопольно статусом заведения с простой и понятной кухней, при этом не особо дорогого. Позиции эти несколько поколебало в прошлом году открывшееся заведение «Хлеб и Нино». Да тут еще и карантин с общим падением спроса. В общем, владельцы решили, что сейчас лучшее решение — не бороться за каждую копейку, а провести в ресторане реконструкцию. И когда всё более или менее уляжется — вернуться на сцену с новыми силами.
Впрочем, как показывает практика, пустыми помещения в хороших местах долго не стоят. За период пандемии как минимум 7 новых заведений открылись на месте закрытых проектов.