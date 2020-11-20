Закрыты навсегда (или нет). Список кафе и ресторанов, которые не выдержали испытаний 2020 года

Ресторан в гостинице «Золотая долина». С момента открытия наслаждался в Верхней зоне Академгородка едва ли не монопольно статусом заведения с простой и понятной кухней, при этом не особо дорогого. Позиции эти несколько поколебало в прошлом году открывшееся заведение «Хлеб и Нино». Да тут еще и карантин с общим падением спроса. В общем, владельцы решили, что сейчас лучшее решение — не бороться за каждую копейку, а провести в ресторане реконструкцию. И когда всё более или менее уляжется — вернуться на сцену с новыми силами.

