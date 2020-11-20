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Тема дняСерьезное сокращение на крупном заводе

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Закрыты навсегда (или нет). Список кафе и ресторанов, которые не выдержали испытаний 2020 года

Рынок общепита обновляется — изучаем, какие заведения закрылись за последние три месяца

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Посетителей заведений всё чаще встречают пустые вывески. И, похоже, это только начало

Посетителей заведений всё чаще встречают пустые вывески. И, похоже, это только начало

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В Новосибирске приостановили работу или закрылись больше 30 заведений

Полгода назад, когда ресторанный рынок впал в состояние анабиоза, эксперты говорили, что по-настоящему воздействие пандемии на общепит мы оценим только осенью. Осень на исходе, и, похоже, этот прогноз оправдывается. По данным «2ГИС», только за последние месяцы в Новосибирске приостановили работу или закрылись больше 30 заведений. Возможно, это только начало.

IL Патио (Красный проспект, 29)

Итальянское кафе на Красном проспекте проработало больше 20 лет

Итальянское кафе на Красном проспекте проработало больше 20 лет

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Череду закрытий открыла в конце августа компания «Росинтер», ликвидировав свое самое старое заведение в Новосибирске. Кафе «Патио Пицца» было открыто на Красном проспекте еще в 1998 году, пережило несколько кризисов и ребрендинг (в результате которого стало IL Патио). 20 лет назад сюда на кружку пива заезжал Владимир Путин. Но всё проходит. Прошло, видимо, и время IL Патио. Сейчас у этой сети в городе осталось лишь два заведения — оба находятся в крупных торговых центрах.

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Respublica (Фрунзе, 5)

Respublica на Фрунзе задержалась дольше большинства арендаторов этого помещения

Respublica на Фрунзе задержалась дольше большинства арендаторов этого помещения

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Помещение, в котором за почти 20 лет «ресторанной карьеры» успели поработать самые разные заведения — от сетевой «Сибирской короны» до аутентичного индийского ресторана «Джайпур». Respublica выглядела самым живучим из всего, что здесь было: демократичный бар с разумным соотношением цены и качества. Плюс возможность выступления музыкальных групп и огромная летняя веранда. Но ковид добил даже такой непотопляемый формат. Если народ побогаче еще продолжает ходить в любимые заведения, то клиентуре заведений такого типа сейчас становится не до баров.

«Император» (банкетный комплекс на Романова, 99)

Проблемы «Императора» никак не связаны с коронавирусом

Проблемы «Императора» никак не связаны с коронавирусом

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Не очень широко известный, но крупный комплекс формата «сауна, гостиница, ресторан». Единственный в списке, чье закрытие не связано с пандемией: здесь несколько месяцев назад произошел сильный пожар. И теперь вопрос только в том, готовы ли владельцы вернуть его к жизни. Сам по себе такой тип заведений выглядит неубиваемым — такого рода комплексы первыми появились на рынке и последними с него уйдут.

«Вилка-Ложка» (Фрунзе, 2)

Кризис ударил даже по самому демократичному сегменту — столовым

Кризис ударил даже по самому демократичному сегменту — столовым

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Одна из столовых сети (единственная закрытая точка), которой пришлось пожертвовать в период снижения спроса. Закрытие одной из «Вилок-Ложек», впрочем, показательно. Основной конкурент этой сети — более молодой «Солнечный день» (прежнее название «Подсолнухи») — во время пандемии, наоборот, расширился. У сети появилась еще одна точка в центре — в подвале, который больше 20 лет занимал ресторан «Шанхай».

ГрильON (Челюскинцев, 9)

Пока никто не смог задержаться в этой пристройке надолго

Пока никто не смог задержаться в этой пристройке надолго

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Многострадальное место, на котором за пару лет сменилось уже несколько вывесок. В конце июня заведение объявило о переезде. Но до сих пор нового адреса у него так и не появилось. Внутри сейчас видны какие-то не очень интенсивные ремонтные работы. Так что, может быть, помещение снова оживет.

LondonBar (Фрунзе, 234/1)

Британский паб в одной из высоток на Фрунзе, который в свое время образовался путем перевешивания вывесок. Был Harat`s, стал London — обычное дело. От перемены имени формат заведения изменился не сильно — в нем остались всё те же пиво, бургеры, живая музыка и танцы по вечерам. Осталось прежним и место — бар как был заведением для местных, так, в общем, им и остался. Иногда такое работает, иногда — нет. Но в период кризиса именно такие уязвимые заведения закрываются первыми.

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In Da Cup (Урицкого, 15)

Печати на молочной пенке оказалось недостаточно для кофейни в подвале

Печати на молочной пенке оказалось недостаточно для кофейни в подвале

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Кофейня в подвале на тихой улице, где (конкретно в этом месте) нет ни офисов, ни магазинов, изначально вызывала вопросы. Но создатели надеялись на своего туза в рукаве — пищевой принтер, который мог напечатать фото прямо на молочной пенке латте. У этого аттракциона (в первый раз действительно впечатляющего) был единственный недостаток — он был одноразовым. Люди приходили, делали сторис с процессом печати и потом просто шли пить кофе в заведения поближе к месту работы.

«Дом Культуры» (Коммунистическая, 45)

Культурное пространство уступило место культовой бургерной

Культурное пространство уступило место культовой бургерной

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Заведение в стиле «контркультурный чердак», созданное не столько как бар или кафе, а, скорее, как творческое пространство. Такие места могут существовать только на энтузиазме создателей и любви преданных поклонников, которые не теряют сил поддерживать любимое место. Но всё рано или поздно кончается. ДК вернулся после карантина, чтобы на прощание потусить, и закрылся еще в начале сентября. Свято место, впрочем, пусто не останется. По имеющейся у нас информации, здесь может открыться городская точка культовой бургерной из Академгородка Spot&Choo`s. С учетом того, что здесь же, в соседнем дворике, уже работает другое (не менее культовое уже) заведение Burger Record`s, намечается бургерный баттл. Или бургерный кластер.

«Тандыр» (Семьи Шамшиных, 64)

Ресторан был открыт еще в 2014 году предпринимателем из Новокузнецка, у которого на Новосибирск были большие планы. Он даже купил престижный тогда итальянский ресторан «Макарони» и кафе японской кухни на Ленина, 1. Те проекты, впрочем, прогорели практически сразу. А «Тандыр» работал всё это время — узбекская кухня была востребована даже в таком месте. Заведение здесь не исчезнет — на его месте должен открыться грузинский ресторан примерно такого же ценового уровня.

«Веранда» (Ильича, 10)

«Веранда» обещает вернуться в обновленном виде

«Веранда» обещает вернуться в обновленном виде

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Ресторан в гостинице «Золотая долина». С момента открытия наслаждался в Верхней зоне Академгородка едва ли не монопольно статусом заведения с простой и понятной кухней, при этом не особо дорогого. Позиции эти несколько поколебало в прошлом году открывшееся заведение «Хлеб и Нино». Да тут еще и карантин с общим падением спроса. В общем, владельцы решили, что сейчас лучшее решение — не бороться за каждую копейку, а провести в ресторане реконструкцию. И когда всё более или менее уляжется — вернуться на сцену с новыми силами.

Впрочем, как показывает практика, пустыми помещения в хороших местах долго не стоят. За период пандемии как минимум 7 новых заведений открылись на месте закрытых проектов.

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бары и рестораныкризиспоследствия коронавируса
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