Жил у Толоконского и ел суп-лапшу. 20 лет назад в Новосибирск впервые приехал Путин — как это было

С момента первого приезда Путина в Новосибирск прошло ровно 20 лет
17 ноября 2000 года в Новосибирске приземлился самолет с Владимиром Путиным на борту. Его президентский стаж на тот момент был всего полгода (официально в должность он вступил 7 мая того же года). В столицу Сибири молодой глава государства прилетел изрядно уставшим: накануне он девять часов летел из Брунея, где завершился саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество). Мы вспомнили, чем занимался Путин во время своего первого визита в наш город, какие планы обсуждал с местными властями и как отдыхал.
Программа визита Владимира Путина в Новосибирск началась со встречи со студентами Новосибирского государственного технического университета. В эти дни университет отмечал свой 50-летний юбилей.
Важнейшим пунктом программы визита было совещание, на котором обсуждалась стратегия развития Сибири до 2020 года. Как писали тогда местные СМИ, на трехчасовом совещании Путин «разложил по полочкам уникальные сибирские резервы, которые должны быть задействованы в самое ближайшее время».
— Резерв первый, — цитирует Vn.ru «Комсомольскую правду». — По словам Путина, только за счет разведанных запасов Восточной Сибири можно запросто обеспечить ежегодный прирост добычи 30–40 миллионов тонн нефти и 45–50 миллиардов кубометров газа. Резерв второй: надо развивать сибирскую «кровеносную систему», которую составляют энергетические и транспортные артерии.
В совещании участвовали многие высокопоставленные чиновники, среди которых был тогдашний полпред Леонид Драчевский, правительственная группа во главе с вице-премьером, министром финансов Алексеем Кудриным, а также глава РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс.
Главу государства сопровождала тогда еще супруга Людмила Путина. Президент и первая леди жили в резиденции новосибирского губернатора Виктора Толоконского. Накануне визита, как сообщало издание Newsru.com, охрану резиденции усилили, на подмогу местным силовикам приехали сотрудники милиции и ФСБ из соседних регионов.
Обедал Путин в ресторане Дома ученых. Повара, готовясь к приезду президента, прочитали его книгу «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным» и выяснили кулинарные пристрастия президента. Было решено приготовить борщ и суп-лапшу с фрикадельками. На второе ему предложили рыбу и свинину, а также несколько салатов. Из алкогольных напитков Владимиру и Людмиле Путиным поставили на стол клюквенную настойку «Сибирский напиток».
Затем президент вместе с Леонидом Драчевским внезапно отправились в пиццерию «Патио-Пицца», которая находилась в центре Новосибирска. Ресторан до нынешних времен не дожил (сперва он сменил название, а затем и вовсе закрылся). В архивных заметках «Комсомольской правды» опубликовано интервью с 63-летней пенсионеркой-уборщицей Любовью Коротенко, которая работала в тот день в ресторане.
— Вместе с Драчевским они подошли к барной стойке. Заказали пива. А потом они поднялись на второй этаж и сели за столик. Естественно, как только Владимир Владимирович в окружении охранников зашел в «Патио», двери ресторана закрылись для посетителей. Как сейчас помню, он заказал к пиву лепешку «Фокаччо», а потом за счет заведения его угостили пиццей. Между прочим, все посетители, как только поняли, что за столиком сидит президент, встали со своих мест и зааплодировали. Кстати, к Путину был свободный доступ. Он давал автографы и отвечал на вопросы. Я постеснялась подойти к Владимиру Владимировичу, да и вопросы не знала, какие задать, поэтому стояла в сторонке и просто наблюдала за происходящим, — рассказывала женщина «Комсомольской правде» семь лет спустя.
На следующий день столик, за которым сидел президент, поставили в центре зала на самом видном месте, и какое-то время он считался ВИП-столиком.
Помимо этого, Путин побывал и в театре, попутно обсуждая с властями ситуацию в регионе. Вот, например, что писал НГС в 2005 году (первый юбилей с визита президента):
— Новосибирские власти много ожидали от приезда главы государства в Новосибирск. Планировалось обсудить и вложения в Технопарк, и строительство НГУ, и реализацию проекта Национального университета в нашем городе. Известно, что, несмотря на сдвинутый график визита, встреча президента с губернатором состоялась после совещания, кроме того, Толоконский общался с Путиным и в машине по дороге из Толмачёво, и в театре.
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Новосибирск может похвастаться внушительным списком других высокопоставленных гостей, которых толпы сибиряков приветствовали в разные годы. В свое время город посещали лидеры европейских и азиатских государств, гости из США, а также первые лица Советского Cоюза и уже новой России. Рассказываем, кто и зачем еще приезжал в Новосибирск (и что они говорили о нашем городе).