Жил у Толоконского и ел суп-лапшу. 20 лет назад в Новосибирск впервые приехал Путин — как это было

Важнейшим пунктом программы визита было совещание, на котором обсуждалась стратегия развития Сибири до 2020 года. Как писали тогда местные СМИ, на трехчасовом совещании Путин «разложил по полочкам уникальные сибирские резервы, которые должны быть задействованы в самое ближайшее время».

— Резерв первый, — цитирует Vn.ru «Комсомольскую правду». — По словам Путина, только за счет разведанных запасов Восточной Сибири можно запросто обеспечить ежегодный прирост добычи 30–40 миллионов тонн нефти и 45–50 миллиардов кубометров газа. Резерв второй: надо развивать сибирскую «кровеносную систему», которую составляют энергетические и транспортные артерии.

