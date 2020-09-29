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Тема дняСильный пожар в Центральном районе. Фото ЧП

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Как тушили гостиницу «Император» в Новосибирске — 11 фото с места ЧП

Пожар тушили 80 человек

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На ликвидацию пожара ушло почти два часа

На ликвидацию пожара ушло почти два часа

Гостиницу в центре Новосибирска тушили 80 человек (фоторепортаж)

Сегодня вечером в Центральном районе Новосибирска загорелось четырёхэтажное здание, в котором находится гостиница «Император». На место выехали сотрудники МЧС. В течении часа они смогли локализовать возгорание. Ещё 45 минут потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение. Всего в тушении принимали участие 80 пожарных. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Наш фотограф Александр Ощепков побывал на месте ЧП. Показываем, как это было.

Информация о возгорании поступила от очевидцев в 18:50 по местному времени. Сообщалось, что огонь с фасада перекинулся на пристроенный трёхэтажный мебельный салон

Информация о возгорании поступила от очевидцев в 18:50 по местному времени. Сообщалось, что огонь с фасада перекинулся на пристроенный трёхэтажный мебельный салон

На локализацию возгорания ушло менее часа. Пожарные применяли для тушения высотную технику

На локализацию возгорания ушло менее часа. Пожарные применяли для тушения высотную технику

Пожар осложняло то, что здание газифицировано. Поэтому специалисты перекрыли задвижку. В какой-то момент огонь перекинулся на гаражи, откуда сотрудники МЧС позже вынесли два газовых баллона<br><br>

Пожар осложняло то, что здание газифицировано. Поэтому специалисты перекрыли задвижку. В какой-то момент огонь перекинулся на гаражи, откуда сотрудники МЧС позже вынесли два газовых баллона

Кроме того, обшивочный материал здания оказался крайне горючим, что осложняло тушение

Кроме того, обшивочный материал здания оказался крайне горючим, что осложняло тушение

На месте было задействовано 80 человек личного состава и 24 единицы специализированной техники

На месте было задействовано 80 человек личного состава и 24 единицы специализированной техники

На месте также работал начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов

На месте также работал начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов

Пожарные использовали тепловизор, чтобы определить, есть ли на тление в стенах и перекрытиях здания

Пожарные использовали тепловизор, чтобы определить, есть ли на тление в стенах и перекрытиях здания

По предварительной информации, ни пострадавших, ни погибших в пожаре нет

По предварительной информации, ни пострадавших, ни погибших в пожаре нет

Площадь пожара составила 600 квадратных метров

Площадь пожара составила 600 квадратных метров

Сейчас специалистам предстоит выяснить причину возгорания

Сейчас специалистам предстоит выяснить причину возгорания

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МЧСпожар
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