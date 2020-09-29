Как тушили гостиницу «Император» в Новосибирске — 11 фото с места ЧП

Сегодня вечером в Центральном районе Новосибирска загорелось четырёхэтажное здание, в котором находится гостиница «Император». На место выехали сотрудники МЧС. В течении часа они смогли локализовать возгорание. Ещё 45 минут потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение. Всего в тушении принимали участие 80 пожарных. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Наш фотограф Александр Ощепков побывал на месте ЧП. Показываем, как это было.