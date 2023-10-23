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СрочноВ Новосибирске начался первый осенний снегопад
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Заметны маленькие снежинки: первый осенний снегопад начался в Новосибирске — видео

Его заметили в центре города

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В центре Новосибирска заметили первые маленькие снежинки

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В Новосибирске днем 23 октября пошел первый осенний снег. Он начался около 15:20.

Снег на сегодня прогнозировало «Западно-Сибирское УГМС». Температура в Новосибирске составляет +3,1 градуса. Днем и в ночь на 24 октября ожидается ухудшение погодных условий. В регионе возможен ветер силой до 28 м/с, гололед и плохая видимость.

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Видео: Елена Громкова / NGS.RU

Ранее утром снегопад прошел в селе Венгерово. Как рассказали в местной ЕДДС, снег быстро растаял.

Снежный покров в Новосибирске обычно устанавливается в начале ноября. Мы показывали в одной картинке, когда это происходило за последние 6 лет.

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