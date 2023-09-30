В Новосибирске завершается подключение к теплу — сегодня последний день

В Новосибирске сегодня, 30 сентября, последний день подключения к отоплению. Как рассказали на сайте СГК, подключать жилые дома начали 25 сентября. Весь процесс разделили на три этапа.
Третий этап подключения начался в Новосибирске вчера, 29 сентября. На финальном этапе тепло получат институты, объекты культуры и другие учреждения, а также промышленные предприятия.
При этом после завершения работ СГК еще около недели потребуется на регулировку системы теплоснабжения. Подключением внутри жилых домов занимаются управляющие компании.
— Если в указанный период тепло не появилось, то нужно уточнить в УК, открыты ли задвижки в тепловом узле дома. Если дом подключен, а теплоснабжение есть не во всех квартирах, или не во всех комнатах, необходимо, чтобы сотрудник УК проверил внутридомовую систему отопления и при необходимости провел ее перезапуск, — объяснили в СГК.
Самая частая причина сбоев в теплоснабжении — пробки внутри стояков.
Если у вас в квартире до сих пор холодно и нет тепла, то напишите на почту НГС — ngs@sholding.ru.
На ближайших выходных в Новосибирскую область могут прийти холода до -7 градусов. Местами в субботу и воскресенье пройдут дожди и мокрый снег, однако новая неделя начнется без осадков.