В Новосибирске завершается подключение к теплу — сегодня последний день

— Если в указанный период тепло не появилось, то нужно уточнить в УК, открыты ли задвижки в тепловом узле дома. Если дом подключен, а теплоснабжение есть не во всех квартирах, или не во всех комнатах, необходимо, чтобы сотрудник УК проверил внутридомовую систему отопления и при необходимости провел ее перезапуск, — объяснили в СГК.

Самая частая причина сбоев в теплоснабжении — пробки внутри стояков.

