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СрочноПод Новосибирском произошло землетрясение
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Ночью до -7 градусов: по Новосибирской области проходит холодный фронт

При этом днем ожидается до +14 градусов

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На предстоящих выходных в Новосибирске ожидается резкое похолодание

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На ближайших выходных в Новосибирскую область могут прийти холода до -7 градусов, сообщили НГС в Новосибирском гидрометцентре. Местами в субботу и воскресенье пройдут дожди и мокрый снег, однако новая неделя начнется без осадков.

В Новосибирске в ночь на 30 сентября ожидается температура +5… +7, а днем +13… +15 градусов. Ближе к полуночи, а затем во второй половине дня вероятен небольшой дождь.

1 октября в городе пройдет преимущественно без осадков. Ночью прогнозируют 0… -2, а днем +7… +9 градусов. Ветер сначала будет северо-западным, а потом сменится на восточный.

В ночь на 2 октября в Новосибирске снова возможны 0… -2 (в пригороде -3… -5) градусов. Днем потеплеет до +10… +12 градусов.

— Сейчас проходит холодный фронт, поэтому идет понижение [температур], — прокомментировала нам начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

Погода в Новосибирской области

В ночь на 30 сентября в НСО градусник покажет +3… +8 градусов. Днем воздух прогреется до +12… +17 градусов. Ожидаются дожди и усиление ветра до 15 м/с.

Ночью 1 октября температура в регионе может понизиться до -7, а днем достигнет +5… +10 градусов. По северо-востоку области вероятны дожди и мокрый снег.

Понедельник, 2 октября, пройдет преимущественно без осадков. Ночью возможны -2… +3 (местами до -7) градусов, а днем +9… +14 градусов.

Кстати, похолодание настигло не только Новосибирск. 25 сентября НГС рассказывал о том, что в Томске уже выпал первый снег.

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