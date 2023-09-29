Ночью до -7 градусов: по Новосибирской области проходит холодный фронт

На ближайших выходных в Новосибирскую область могут прийти холода до -7 градусов, сообщили НГС в Новосибирском гидрометцентре. Местами в субботу и воскресенье пройдут дожди и мокрый снег, однако новая неделя начнется без осадков.
В Новосибирске в ночь на 30 сентября ожидается температура
1 октября в городе пройдет преимущественно без осадков. Ночью прогнозируют
В ночь на 2 октября в Новосибирске снова возможны
— Сейчас проходит холодный фронт, поэтому идет понижение [температур], — прокомментировала нам начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
Погода в Новосибирской области
В ночь на 30 сентября в НСО градусник покажет
Ночью 1 октября температура в регионе может понизиться до -7, а днем достигнет
Понедельник, 2 октября, пройдет преимущественно без осадков. Ночью возможны
Кстати, похолодание настигло не только Новосибирск.