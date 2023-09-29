Ночью до -7 градусов: по Новосибирской области проходит холодный фронт

В Новосибирске в ночь на 30 сентября ожидается температура +5… +7 , а днем +13… +15 градусов. Ближе к полуночи, а затем во второй половине дня вероятен небольшой дождь.



1 октября в городе пройдет преимущественно без осадков. Ночью прогнозируют 0… -2 , а днем +7… +9 градусов. Ветер сначала будет северо-западным, а потом сменится на восточный.

