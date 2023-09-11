«Это невидаль». Сибиряк нашел в лесу гриб, растущий на грибе — есть он его не стал

В субботу 9 сентября в Каракане новосибирец Сергей Ковтуненко нашел гриб, на шляпке которого — еще один гриб. Фото находки мужчина поделился с НГС.



На кадрах, сделанных Сергеем, видно, что гриб на тонкой ножке растет из шляпки более крупного гриба. Сибиряк уточнил, что это — сыроежки. Он рассказывает, что «увидел эту невидаль» в бору, и поделился впечатлениями:

