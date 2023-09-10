«Мякоть на глазах начинает синеть»: новосибирцы заявили, что нашли ядовитый гриб — его можно спутать с боровиком

Жители Новосибирска заявили, что нашли ядовитый гриб в Академгородке. Как сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», находка оказалась сатанинским грибом. Автор уточнил, что его можно спутать с боровиком.
— Неопытный грибник может принять его за белый. Особенности: ярко-рыжий гименофор, рыжая ножка, шляпка светло серая. При разломе мякоть на глазах начинает синеть, — сообщил автор в телеграм-канале.
НГС обратился к биологу, специалисту по грибам Ритану Султанову с просьбой сообщить, действительно ли находка новосибирцев ядовита. Он уточнил, что сибиряки отыскали оливко-бурый дубовик.
— В тексте указано что на разломе мякоть на глазах начала синеть. Это характерно для дубовика. Сатанинский сначала краснеет и потом постепенно синеет, — пояснил специалист.
Как сообщал Ринат Султанов в августе, дубовик по вкусовым качествам практически идентичен белому грибу. Между тем сатанинский гриб в Сибири не растет. Какие редкие грибы можно встретиться в лесах Новосибирской области — в материале.