В Новосибирск пришло бабье лето с перерывами на дожди — прогноз погоды на три дня

— Сегодня еще сохраняется хороший день, завтра мы ждем циклон, который будет смещаться по Алтайскому краю, из-за этого у нас распространится облачность, поэтому ждем кратковременные дожди, а по югу ожидаются сильные осадки. 13 сентября еще останутся дожди умеренного характера, 14 сентября ждем слабый дождь в отдельных районах, но в городе будет преимущественно без осадков. В выходные должна продержаться солнечная погода, в дневные часы температура поднимется до +22 градусов по области, в городе до +20 градусов, — рассказала редакции НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.