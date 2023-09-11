В Новосибирск пришло бабье лето с перерывами на дожди — прогноз погоды на три дня

В Новосибирск пришло бабье лето — устойчивая, сухая и теплая погода. По прогнозам синоптиков, оно продлится до конца недели, но специалисты ожидают перерывы на несколько дней из-за циклона, который заденет город.
— Сегодня еще сохраняется хороший день, завтра мы ждем циклон, который будет смещаться по Алтайскому краю, из-за этого у нас распространится облачность, поэтому ждем кратковременные дожди, а по югу ожидаются сильные осадки. 13 сентября еще останутся дожди умеренного характера, 14 сентября ждем слабый дождь в отдельных районах, но в городе будет преимущественно без осадков. В выходные должна продержаться солнечная погода, в дневные часы температура поднимется до +22 градусов по области, в городе до +20 градусов, — рассказала редакции НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
12 сентября, во вторник, в Новосибирске ночью ожидают преимущественно без осадков, но появится облачность, днем синоптики прогнозируют дождь и грозу. В городе температура в ночные часы опустится до +8... +10 градусов, в пригороде до +5... +7 градусов. Днем потеплеет до +13... +15 градусов, но по сравнению с понедельником температура понижается из-за плотной облачности. Ветер будет северо-восточный 6–11 м/с, днем местами порывы до 16 м/с.
В среду, 13 сентября, ночью ожидают небольшой дождь, днем будет преимущественно без осадков. В ночные часы температура опустится до +8... +10 градусов, днем поднимется до +17... +19 градусов. Ветер прогнозируют восточный, ночью 5–10 м/с, днем 3–8 м/с, то есть ветер будет стихать.
14 сентября синоптики ожидают погоду преимущественно без осадков, в ночные часы температура составит +8... +10 градусов, днем поднимется до +18... +20 градусов. Ветер также будет восточный 3–8 м/с.
НГС изучил прогноз погоды на неделю, по данным сервисов, температура днем может подняться до +19 градусов.