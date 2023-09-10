Потепление до +19 градусов и дожди. Какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

По данным Gismeteo, дневная температура воздуха в Новосибирске составит от +12… до +19 градусов. Самый холодный день прогнозируется в городе 12 сентября. Столбик термометра будет держаться на отметке +12 градусов, по данным синоптиков, в Новосибирске ожидается дождь. Дожди также прогнозируются в городе 15 и 16 сентября, 14 сентября в городе будет ясно и без осадков.

