Потепление до +19 градусов и дожди. Какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

В Новосибирске на следующей неделе прогнозируется теплая погода. Дневная температура воздуха составит от +12… до +19 градусов, почти всю неделю в городе будет облачно с прояснениями, ожидаются дожди. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды.
По данным Gismeteo, дневная температура воздуха в Новосибирске составит от +12… до +19 градусов. Самый холодный день прогнозируется в городе 12 сентября. Столбик термометра будет держаться на отметке +12 градусов, по данным синоптиков, в Новосибирске ожидается дождь. Дожди также прогнозируются в городе 15 и 16 сентября, 14 сентября в городе будет ясно и без осадков.
Сервис «Яндекс. Погода» сообщает, что температура в Новосибирске 12 сентября составит +14 градусов, в остальные дни недели столбик термометра будет держаться на отметке от +17… до +18 градусов. Осадки ожидаются 12 и 13 сентября.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 11 сентября в Новосибирской области температура составит +17…+22 градусов, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью и утром возможны местами туманы. Днем 12 сентября в Новосибирской области воздух также прогреется до +17…+22 градусов, в регионе прогнозируются местами кратковременные дожди.
Как сообщали синоптики, в сентябре в Новосибирске ожидается облачная и дождливая погода, температура воздуха в самый холодный день составит +4 градуса. НГС узнал, что обещают погодные сервисы новосибирцам в первый месяц осени.