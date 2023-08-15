От +22 до -1 градуса: какая погода ожидает новосибирцев в сентябре — изучаем прогноз сервисов

Первый месяц осени не порадует новосибирцев теплом, в сентябре ожидается облачная и дождливая погода. НГС посмотрел, что обещают погодные сервисы.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», погода в сентябре будет преимущественно облачной, а столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов. Так, самым теплым днем месяца станет 2 сентября, воздух прогреется до +20 градусов, при этом ночью ожидается всего до +12 градусов. Самым холодным днем станет 22 сентября. Днем ожидается до +9 градусов, ночью ожидается +8 градусов.
Gismeteo предупреждает о дождях со второй половины месяца. Самым теплым днем станет 1 сентября, днем воздух прогреется до +21 градуса, ночью ожидается до +10 градусов. Затем на протяжении всего месяца температура будет опускаться. Самым холодным днем станет 27 сентября, днем ожидается до +4, ночью до +2. Первые минусовые температуры придут в город 26 сентября, днем воздух прогреется до +7 градусов, ночью столбик термометра опустится до -1 градуса.
Сервис World-Weather прогнозирует теплую, но пасмурную погоду в первом месяце осени. Самым теплым днем станет 1 сентября, столбик термометра поднимется до +22 градусов днем, ночью ожидается до +16 градусов. Самым холодным станет 29 сентября, днем ожидается до +10 градусов, ночью до +5 градусов.
Ранее НГС опубликовал прогноз погоды на первое сентября. Стоит ли брать с собой зонтики на линейку, смотрите по ссылке.