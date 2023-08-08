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На линейку с зонтом? Какой будет погода в Новосибирске 1 сентября — изучаем прогнозы

Температура может опуститься до +17 градусов

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1 сентября может быть довольно прохладно

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Новосибирцы провожают последний месяц лета. Впереди — осень и новый учебный год. НГС изучил популярные сервисы погоды и выяснил, чего ждать от погоды в День знаний 1 сентября.

Синоптики сервиса «Яндекс Погода» в пятницу, 1 сентября, прогнозируют в Новосибирске облачную и прохладную погоду. По данным сервиса температура воздуха ночью будет в районе +14 градусов, днем — около +17 градусов, при этом ощущаться будет как при +15 градусов. Влажность прогнозируют на уровне 66%, ветер западный 4,5 м/с.

На сервисе «Яндекс Погода» обещают облачную и прохладную погоду

На сервисе «Яндекс Погода» обещают облачную и прохладную погоду

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Прогнозы Gismeteо по поводу погоды на День знаний в Новосибирске менее оптимистичные — сервис обещает дождь. Днем ожидается +15 градусов, ночью +10 градусов.

Сервис Gismeteо прогнозирует дождь

Сервис Gismeteо прогнозирует дождь

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На сервисе «Раблер/погода», опубликовали самый позитивный прогноз на 1 сентября — около +28 градусов днем, но ощущаться будет как +26 градусов. Сила ветра, согласно данным, составит 4 м/с.

Ночью ожидается +16 градусов

Ночью ожидается +16 градусов

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Ранее НГС писал о том, каким будет конец августа в Новосибирской области в 2023 году. Синоптики в 3 декаде обещают понижение температуры до -2 градусов.

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