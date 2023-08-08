На линейку с зонтом? Какой будет погода в Новосибирске 1 сентября — изучаем прогнозы

Новосибирцы провожают последний месяц лета. Впереди — осень и новый учебный год. НГС изучил популярные сервисы погоды и выяснил, чего ждать от погоды в День знаний 1 сентября.
Синоптики сервиса «Яндекс Погода» в пятницу, 1 сентября, прогнозируют в Новосибирске облачную и прохладную погоду. По данным сервиса температура воздуха ночью будет в районе +14 градусов, днем — около +17 градусов, при этом ощущаться будет как при +15 градусов. Влажность прогнозируют на уровне 66%, ветер западный 4,5 м/с.
Прогнозы Gismeteо по поводу погоды на День знаний в Новосибирске менее оптимистичные — сервис обещает дождь. Днем ожидается +15 градусов, ночью +10 градусов.
На сервисе «Раблер/погода», опубликовали самый позитивный прогноз на 1 сентября — около +28 градусов днем, но ощущаться будет как +26 градусов. Сила ветра, согласно данным, составит 4 м/с.
Ранее НГС писал о том, каким будет конец августа в Новосибирской области в 2023 году. Синоптики в 3 декаде обещают понижение температуры до -2 градусов.