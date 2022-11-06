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Снег с дождем и заморозки до -22: какой ноябрь ждет новосибирцев — изучаем прогнозы

Обильные снегопады придут лишь в середине месяца

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ds

Рассказываем, когда ждать заморозков и обильного снега

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На дворе уже ноябрь, а в Новосибирске пока не установился постоянный снежный покров. Вместо этого в регион пришли сильные ветра. Когда же ждать обильных снегопадов и морозов до -25 градусов — изучаем прогнозы популярных сервисов.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сильных заморозков в ноябре ждать не следует. На протяжении всего месяца столбик термометра днем опустится максимум до -6… -8 градусов. В ночное время температура воздуха понизится до -8… -10 градусов. Снег начнется уже с 6 ноября, и, соответственно, установится постоянный снежный покров.

По данным «Яндекс.Погода», постоянный снежный покров установится уже сегодня

По данным «Яндекс.Погода», постоянный снежный покров установится уже сегодня

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Gismeteo обещает новосибирцам похолодание, которое придет лишь в конце месяца. До 17 ноября в городе ожидается дождь со снегом, температура воздуха днем будут держаться на отметке 0… +2 градуса. В ночное время, температура воздуха за окном опустится до -2… -4 градусов. По данным сервиса, заморозки до -7… -9 днем и до -10… -12 ночью стоит ожидать в Новосибирске с 18 ноября. С этого числа начнется постепенное похолодание. К концу месяца столбик термометра днем опустится до -15… -17 градусов днем и до -20… -22 градусов ночью. Также с 22 ноября в городе ожидаются обильные снегопады.

Gismeteo сообщает, что в город придет дождь вместе со снегом

Gismeteo сообщает, что в город придет дождь вместе со снегом

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Meteovesti обещает теплую погоду до середины месяца. Так, до 13 ноября температура воздуха днем ожидается -1… +1 градус, ночью 0… -2 градуса. Похолодание ожидается только лишь с 14 ноября. Днем — -8... -10 градусов, а ночью — -14... -16 градусов. Также с 13 ноября в городе ожидается снежные осадки.

Начало месяца будет теплым, а с середины начнется похолодание

Начало месяца будет теплым, а с середины начнется похолодание

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Ранее новосибирские синоптики также объяснили, когда в регионе могут начаться морозы до -30 градусов.

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