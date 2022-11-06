Снег с дождем и заморозки до -22: какой ноябрь ждет новосибирцев — изучаем прогнозы

На дворе уже ноябрь, а в Новосибирске пока не установился постоянный снежный покров. Вместо этого в регион пришли сильные ветра. Когда же ждать обильных снегопадов и морозов до -25 градусов — изучаем прогнозы популярных сервисов.



По данным сервиса «Яндекс.Погода», сильных заморозков в ноябре ждать не следует. На протяжении всего месяца столбик термометра днем опустится максимум до -6… -8 градусов. В ночное время температура воздуха понизится до -8… -10 градусов. Снег начнется уже с 6 ноября, и, соответственно, установится постоянный снежный покров.