Снег с дождем и заморозки до -22: какой ноябрь ждет новосибирцев — изучаем прогнозы
Обильные снегопады придут лишь в середине месяца
На дворе уже ноябрь, а в Новосибирске пока не установился постоянный снежный покров. Вместо этого в регион пришли сильные ветра. Когда же ждать обильных снегопадов и морозов до -25 градусов — изучаем прогнозы популярных сервисов.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», сильных заморозков в ноябре ждать не следует. На протяжении всего месяца столбик термометра днем опустится максимум до
Gismeteo обещает новосибирцам похолодание, которое придет лишь в конце месяца. До 17 ноября в городе ожидается дождь со снегом, температура воздуха днем будут держаться на отметке
Meteovesti обещает теплую погоду до середины месяца. Так, до 13 ноября температура воздуха днем ожидается
Ранее новосибирские синоптики также объяснили, когда в регионе могут начаться морозы до -30 градусов.