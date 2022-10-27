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Тема дняКогда ждать морозов до -30 градусов
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Когда новосибирцам ждать морозы до -30 градусов? Простой ответ синоптиков

В прогнозе специалисты опираются на климатические данные

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До крепких зимних морозов еще далеко

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Новосибирские синоптики объяснили, когда в регионе могут начаться морозы до -30 градусов.

— Климатически морозы у нас бывают такие в конце декабря, в начале января. Это чисто климатические данные, — объяснила корреспонденту НГС Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов новосибирского гидрометцентра. — В ноябре и начале декабря таких сильных морозов мы не ждем.

При этом по данным сервиса «Яндекс.Погода», в конце декабря средние дневные температуры будут около -15 градусов, а ночные — -10... -15 градусов.

Сегодня в Новосибирске ожидаются порывы ветра до 18 м/спогода уже начала портиться.

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