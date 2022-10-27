Когда новосибирцам ждать морозы до -30 градусов? Простой ответ синоптиков
В прогнозе специалисты опираются на климатические данные
Новосибирские синоптики объяснили, когда в регионе могут начаться морозы до -30 градусов.
— Климатически морозы у нас бывают такие в конце декабря, в начале января. Это чисто климатические данные, — объяснила корреспонденту НГС Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов новосибирского гидрометцентра. — В ноябре и начале декабря таких сильных морозов мы не ждем.
При этом по данным сервиса «Яндекс.Погода», в конце декабря средние дневные температуры будут около -15 градусов, а ночные —
Сегодня в Новосибирске ожидаются порывы ветра до