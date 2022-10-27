20idei
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 6/10
usd 61.43
eur 61.57
Тема дняРыбак умер после конфликта с рыбнадзором
Все новости
Все новости

Снова сильный ветер: новосибирцев предупредили о возвращении плохой погоды — сегодня ожидаются порывы до 18 м/с

При этом будет достаточно тепло

1 603
ds

В город вновь придет сильный ветер

Поделиться

В Новосибирске ожидаются порывы ветра до 18 м/с — погода начнет портиться уже сегодня, 27 октября.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 27 октября и ночью 28 октября в Новосибирске ожидаются порывы ветра до 18 м/с, местами умеренный дождь и мокрый снег, — предупредили в мэрии Новосибирска.

При этом будет достаточно тепло. Сегодня днем до +8 градусов. Завтра, 28 октября, ночью около 0, днем — до +2 градусов. А в субботу в темное время суток -1... -3 градуса, днем — до +3 градусов.

Сейчас с северного Казахстана идет циклон — он принесет в регион мокрый снег и ветер.

ВетерОсеньЦиклон
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2