Снова сильный ветер: новосибирцев предупредили о возвращении плохой погоды — сегодня ожидаются порывы до
18 м/с
При этом будет достаточно тепло
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В Новосибирске ожидаются порывы ветра до
— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 27 октября и ночью 28 октября в Новосибирске ожидаются порывы ветра до
При этом будет достаточно тепло. Сегодня днем до +8 градусов. Завтра, 28 октября, ночью около 0, днем — до +2 градусов. А в субботу в темное время суток
Сейчас с северного Казахстана идет циклон — он принесет в регион мокрый снег и ветер.