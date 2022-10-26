«Утром будет видно, насколько он угрожающий»: циклон несет в Новосибирск сильный ветер
Синоптики составили прогноз погоды на конец недели
В Новосибирскую область с северного Казахстана идет циклон — он принесет в регион мокрый снег и ветер.
— Сейчас циклон над районами Кустаная, он будет постепенно смещаться на северо-восток, сначала на Омскую область, а затем на Новосибирск и пойдет дальше на северо-восток. С этим циклоном ждем ветер, усиление днем завтра, 27 октября, и послезавтра, 28 октября, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Во время циклона по области порывы ветра ожидают до 20 м/с. Тем не менее этот циклон, по прогнозам синоптиков, мягче, чем ураган на прошедших выходных.
— Циклон менее интенсивный, чем в предыдущий раз. Более влажный, неактивный идет. И он не с такой большой скоростью смещается. Тот шел со скоростью около 80 км/ч, то тут он около 55 км/ч идет. Помедленнее. И не такой контрастный фронт у него, более мягкая воздушная масса. Завтра утром будет видно, насколько он угрожающий, — объяснила Марина Виноградова.
В четверг, 27 октября, ночью преимущественно без осадков, ночью небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный 4–9 м/с, днем северо-западный 6–11 м/с местами порывы до 16 м/с. Температура ночью около ноля градусов, днем
В пятницу, 28 октября, ночью небольшой, местами умеренный мокрый снег, а днем местами небольшой мокрый снег. Ветер будет западный, северо-западный 7–12 м/с, местами до 18 м/с, днем 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью и утром
В субботу, 29 октября, будет без осадков. Ветер юго-западный 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью
Как стихия бушевала в регионе 23 октября, вы можете посмотреть в нашем онлайн-репортаже.