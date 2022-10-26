«Утром будет видно, насколько он угрожающий»: циклон несет в Новосибирск сильный ветер

В Новосибирскую область с северного Казахстана идет циклон — он принесет в регион мокрый снег и ветер.

— Сейчас циклон над районами Кустаная, он будет постепенно смещаться на северо-восток, сначала на Омскую область, а затем на Новосибирск и пойдет дальше на северо-восток. С этим циклоном ждем ветер, усиление днем завтра, 27 октября, и послезавтра, 28 октября, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.