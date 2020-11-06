Всем сделали тест перед отправкой: как новосибирцев провожали на службу в ковидный призыв — 12 снимков

В пятницу, 6 ноября, первый эшелон с призывниками отправился из Новосибирска в Хабаровский край. В этом году проводы на службу немного отличались: все новобранцы были в масках и соблюдали дистанцию, а родственникам не разрешили пройти на перрон попрощаться. Фотограф НГС побывал на первой отправке солдат и сделал фотографии необычного призыва.

— Первый воинский эшелон с призывниками из Новосибирской области, Алтайского края и Томской области отправился сегодня с железнодорожной станции Новосибирск-Главный в Хабаровский край. Более 400 сибирских новобранцев пополнят ряды Вооруженных сил России на Дальнем Востоке страны, — сообщили в пресс-службе ЦВО.