Всем сделали тест перед отправкой: как новосибирцев провожали на службу в ковидный призыв — 12 снимков

Более 400 новобранцев отправились на службу из Новосибирска
В пятницу, 6 ноября, первый эшелон с призывниками отправился из Новосибирска в Хабаровский край. В этом году проводы на службу немного отличались: все новобранцы были в масках и соблюдали дистанцию, а родственникам не разрешили пройти на перрон попрощаться. Фотограф НГС побывал на первой отправке солдат и сделал фотографии необычного призыва.
— Первый воинский эшелон с призывниками из Новосибирской области, Алтайского края и Томской области отправился сегодня с железнодорожной станции Новосибирск-Главный в Хабаровский край. Более 400 сибирских новобранцев пополнят ряды Вооруженных сил России на Дальнем Востоке страны, — сообщили в пресс-службе ЦВО.
— Перед отправкой состав эшелона был полностью продезинфицирован силами военнослужащих подразделений РХБ защиты. В составе воинской команды находится врач (фельдшер), который организует медицинское обеспечение и следит за состоянием здоровья призывников, — сообщили в пресс-службе ЦВО.
Всего из Сибирского федерального округа в армию этой осенью отправят около
Ранее в военном комиссариате Новосибирской области заявляли, что за первые полгода пандемии ни у одного призывника в регионе не выявили коронавирус.