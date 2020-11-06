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Всем сделали тест перед отправкой: как новосибирцев провожали на службу в ковидный призыв — 12 снимков

Призывники соблюдали социальную дистанцию, а родные провожали их из-за забора

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Из-за пандемии призыв прошел необычно: новобранцы были в масках, а их родных не пустили на перрон&nbsp;

Из-за пандемии призыв прошел необычно: новобранцы были в масках, а их родных не пустили на перрон 

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Более 400 новобранцев отправились на службу из Новосибирска

В пятницу, 6 ноября, первый эшелон с призывниками отправился из Новосибирска в Хабаровский край. В этом году проводы на службу немного отличались: все новобранцы были в масках и соблюдали дистанцию, а родственникам не разрешили пройти на перрон попрощаться. Фотограф НГС побывал на первой отправке солдат и сделал фотографии необычного призыва.

— Первый воинский эшелон с призывниками из Новосибирской области, Алтайского края и Томской области отправился сегодня с железнодорожной станции Новосибирск-Главный в Хабаровский край. Более 400 сибирских новобранцев пополнят ряды Вооруженных сил России на Дальнем Востоке страны, — сообщили в пресс-службе ЦВО.

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Первый этап отправки прошел вчера: новобранцев привезли на сборный пункт и подобрали им форму, выдали антисептики и карты «Мир»

Первый этап отправки прошел вчера: новобранцев привезли на сборный пункт и подобрали им форму, выдали антисептики и карты «Мир»

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Служить отправились призывники из&nbsp;Новосибирской области, Алтайского края и Томской области&nbsp;

Служить отправились призывники из Новосибирской области, Алтайского края и Томской области 

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Так на сборном пункте определяют размер обуви

Так на сборном пункте определяют размер обуви

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Новобранцы получили обувь, верхнюю одежду, шапки и белье&nbsp;

Новобранцы получили обувь, верхнюю одежду, шапки и белье 

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В несессерах, которые выдали новобранцам, были предметы личной гигиены, антисептики и маски&nbsp;

В несессерах, которые выдали новобранцам, были предметы личной гигиены, антисептики и маски 

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Второй этап отправки прошел уже сегодня, на ж/д станции Новосибирск-Главный&nbsp;

Второй этап отправки прошел уже сегодня, на ж/д станции Новосибирск-Главный 

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Призывники поедут в Хабаровский край на поезде. Перед поездкой его обработали дезинфицирующим раствором&nbsp;

Призывники поедут в Хабаровский край на поезде. Перед поездкой его обработали дезинфицирующим раствором 

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— Перед отправкой состав эшелона был полностью продезинфицирован силами военнослужащих подразделений РХБ защиты. В составе воинской команды находится врач (фельдшер), который организует медицинское обеспечение и следит за состоянием здоровья призывников, — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Из-за пандемии коронавируса отправка новобранцев прошла без родственников, а перед отправкой призывники прошли тестирование на COVID-19

Из-за пандемии коронавируса отправка новобранцев прошла без родственников, а перед отправкой призывники прошли тестирование на COVID-19

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Родные и близкие новобранцев могли посмотреть на отправку только издалека&nbsp;

Родные и близкие новобранцев могли посмотреть на отправку только издалека 

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Всего отправились служить более 400 призывников&nbsp;

Всего отправились служить более 400 призывников 

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Еще одна особенность призыва во время коронавируса: теперь в поезде новобранцам будут выдавать не сухпайки, а готовые блюда из вагона-ресторана:<br><br>— Накануне были подготовлены свежие продуктовые запасы — мясная и рыбная продукция, крупы, овощи, фрукты и соки,&nbsp;— объяснили в ЦВО&nbsp;

Еще одна особенность призыва во время коронавируса: теперь в поезде новобранцам будут выдавать не сухпайки, а готовые блюда из вагона-ресторана:

— Накануне были подготовлены свежие продуктовые запасы — мясная и рыбная продукция, крупы, овощи, фрукты и соки, — объяснили в ЦВО 

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Всего из Сибирского федерального округа в армию этой осенью отправят около 10 000 человек. Осенний призыв начался 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.

Ранее в военном комиссариате Новосибирской области заявляли, что за первые полгода пандемии ни у одного призывника в регионе не выявили коронавирус.

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ЦВОпризывкоронавирус в Новосибирске
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