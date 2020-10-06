Новосибирские военные рассказали, что будут делать с призывниками, у которых выявили ковид

Новосибирских призывников проверят на ковид
Сегодня, 6 октября, на пресс-конференции председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Новосибирской области Евгений Шведов рассказал о порядке действий при выявлении ковида у призывников.
— Если будет выявлен положительный тест на иммуноглобулин, такой призывник будет направлен в лечебное учреждение. Граждане, которые с ним контактировали, будут направлены на самоизоляцию в домашних условиях, под наблюдением по месту жительства, — сообщил Евгений Шведов во время пресс-конфренции в ТАСС.
За прошедшие полгода, по словам Шведова, ни у одного призывника не выявили коронавирус.
Как уточнил на пресс-конференции военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев, экспресс-тестирование на наличие ковида проведут всем гражданам, направленным на сборный пункт.
В военном комиссариате заверили, что во время осеннего призыва будут соблюдаться меры по предотвращению распространения коронавируса. Подробнее о них мы писали здесь.