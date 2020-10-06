Новосибирские военные рассказали, что будут делать с призывниками, у которых выявили ковид

Сегодня, 6 октября, на пресс-конференции председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Новосибирской области Евгений Шведов рассказал о порядке действий при выявлении ковида у призывников.



— Если будет выявлен положительный тест на иммуноглобулин, такой призывник будет направлен в лечебное учреждение. Граждане, которые с ним контактировали, будут направлены на самоизоляцию в домашних условиях, под наблюдением по месту жительства, — сообщил Евгений Шведов во время пресс-конфренции в ТАСС.

