Когда в Новосибирске температура может подняться до +14 градусов — синоптики дали прогноз

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня, — в городе будут сменяться волны тепла и холода.



— Сохраняется неустойчивый характер погоды. 20 октября станет теплее, а 21 октября будет наиболее комфортный день, без осадков. 22 октября — неблагоприятный ветреный день с прохождением холодного фронта и понижением температуры в течение дня с дождем. В течение недели волны тепла и холода будут сменяться, поэтому пока нельзя сказать, что будет похолодание или потепление. Всё время — неустойчивость и осадки в отдельные дни. Снега не будет, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.