Когда в Новосибирске температура может подняться до +14 градусов — синоптики дали прогноз

В Новосибирске на один день потеплеет до +14 градусов
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня, — в городе будут сменяться волны тепла и холода.
— Сохраняется неустойчивый характер погоды.
20 октября в городе утром местами небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ветер юго-западный
21 октября — без осадков. Ветер будет юго-западный
22 октября ночью без осадков, а днём будет небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. В ночные часы ветер будет умеренный
Мы также изучили прогноз погоды популярных порталов и узнали их версию прогноза на эту неделю — читайте материал здесь.
Ранее НГС публиковал колонку новосибирского синоптика, который объяснил, почему в прогнозах погоды встречаются ошибки.