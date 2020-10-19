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Когда в Новосибирске температура может подняться до +14 градусов — синоптики дали прогноз

Но затем волна тепла сменится похолоданием

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Самый тёплый день будет в среду&nbsp;— в Новосибирске потеплеет до +14 градусов

Самый тёплый день будет в среду — в Новосибирске потеплеет до +14 градусов

В Новосибирске на один день потеплеет до +14 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня, — в городе будут сменяться волны тепла и холода.

— Сохраняется неустойчивый характер погоды. 20 октября станет теплее, а 21 октября будет наиболее комфортный день, без осадков. 22 октября — неблагоприятный ветреный день с прохождением холодного фронта и понижением температуры в течение дня с дождем. В течение недели волны тепла и холода будут сменяться, поэтому пока нельзя сказать, что будет похолодание или потепление. Всё время — неустойчивость и осадки в отдельные дни. Снега не будет, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

20 октября в городе утром местами небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 7–12 м/с. В ночные часы температура воздуха будет +1... +3 градуса. Днём — до +7... +9 градусов.

21 октября без осадков. Ветер будет юго-западный 3–8 м/с. Ночью местами порывы до 13 м/с. Ночью температура +2... +4 градуса. Днём небольшое потепление до +12... +14 градусов.

22 октября ночью без осадков, а днём будет небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. В ночные часы ветер будет умеренный 4–9 м/с. Днём ожидается приход холодного фронта, ветер усилится до 6–11 м/с, в порывах до 16 м/с. Температура в ночные часы +4... +6 градусов тепла. Днём — +10... +12 градусов с понижением в течение дня.

Мы также изучили прогноз погоды популярных порталов и узнали их версию прогноза на эту неделю — читайте материал здесь.

Ранее НГС публиковал колонку новосибирского синоптика, который объяснил, почему в прогнозах погоды встречаются ошибки.

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