Ждать ли нам снега? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на ближайшую неделю

К концу следующей недели в Новосибирске похолодает
На уходящей неделе в Новосибирске было достаточно тепло и не дождливо. Иногда выходило солнце, а столбик термометра местами поднимался до +15 градусов тепла. Однако уже сегодня в городе заметно похолодало. В МЧС предупредили новосибирсцев о том, что в ближайшие несколько дней нас ждёт понижение температуры, местами возможны туманы, гололёд и мокрый снег.
Мы изучили прогноз погоды в Новосибирске, чтобы узнать, действительно ли в ближайшие несколько дней нас ждёт похолодание.
Так, по данным Gismeteo, на неделе будет дождливо. В понедельник дневная температура составит всего +3 градуса по Цельсию. Однако в следующие несколько дней станет значительно теплее: в среду воздух прогреется до +11 градусов, но затем снова начнёт холодать, и уже в субботу, 25 октября, возможен снег.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», завтра в городе также будет всего +3 градуса и облачно, а самым тёплым днём станет среда — до +13 градусов. При этом сервис обещает осадки в виде снега уже в эту пятницу. А в субботу, 24 октября, столбик термометра не поднимется выше нуля градусов по Цельсию.
Центр «Фобос» сообщает, что с понедельника температура в Новосибирске начнёт повышаться. В среду, 21 октября, в городе будет +11 градусов, в четверг — +10. При этом дождь может пойти только в пятницу. По прогнозу, снега не ожидается.
Ранее НГС публиковал колонку новосибирского синоптика, который объяснил, почему в прогнозах погоды встречаются ошибки.