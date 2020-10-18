Ждать ли нам снега? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на ближайшую неделю

На уходящей неделе в Новосибирске было достаточно тепло и не дождливо. Иногда выходило солнце, а столбик термометра местами поднимался до +15 градусов тепла. Однако уже сегодня в городе заметно похолодало. В МЧС предупредили новосибирсцев о том, что в ближайшие несколько дней нас ждёт понижение температуры, местами возможны туманы, гололёд и мокрый снег.

Мы изучили прогноз погоды в Новосибирске, чтобы узнать, действительно ли в ближайшие несколько дней нас ждёт похолодание.



Так, по данным Gismeteo, на неделе будет дождливо. В понедельник дневная температура составит всего +3 градуса по Цельсию. Однако в следующие несколько дней станет значительно теплее: в среду воздух прогреется до +11 градусов, но затем снова начнёт холодать, и уже в субботу, 25 октября, возможен снег.

