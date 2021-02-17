Новый русский мерс: разглядываем свежий Е-класс с «рулем-крабом», собранный на заводе Путина в Москве

2 литра, 197 «лошадей» , 320 Н·м крутящего момента, разгон — 7,6 секунды до сотни, полный привод — всё это оптимально, даже азартно, практично, комфортно, удобно. На раскисшем сибирском снегу благодаря 4MATIC автомобиль бодро срывается с места без намеков на пробуксовки, показывает уверенную тягу с 3 тысяч оборотов. В «Спорте» автомат немного дерзит рывками, но не критично, в «Комфорте» — оптимальные тяга и реакции на акселератор. Точные реакции на подруливания, отсутствие выраженных кренов, устойчивость на прямой и на дуге — E-Class сочетает в себе ощущения от солидного тяжелого седана (почти 1,8 тонны веса) и от легко управляемого, воздушного спорткара.

