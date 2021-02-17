Новый русский мерс: разглядываем свежий Е-класс с «рулем-крабом», собранный на заводе Путина в Москве

Обновленный Mercedes-Benz E-Class добрался до дилерской сети — автомобиль примечателен тем, что производится в России и первым из классических седанов получил новую стилистику оформления экстерьера и интерьера. А еще у него забавное рулевое колесо с двойными боковыми спицами, уже прозванное «рулем-крабом». Взвесим основные достоинства и недостатки новой «ешки» — все подробности у Дмитрия Косенко.
Рестайлинговый Mercedes-Benz E-Class (автомобиль предоставлен официальным дилером «Фастар») — это прежний кузов W213, появившийся в
В салоне утвердилась мультимедийная система MBUX с одним крупным планшетом, объединяющим приборную панель и основной экран. Также мерседесовцы решили немного взбодрить интерьер и придумали необычный руль с двойными боковыми спицами, напоминающими клешни краба. Кстати, очень практичное решение — но о нем чуть позже.
В базовой российской моторной гамме:
Е-класс — одна из основных моделей марки в России, собирается на новом заводе Mercedes (ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Руc») в Подмосковье, открытом лично Владимиром Путиным.
Посмотрим, что предлагает новая русская «ешка», чем она хороша.
Динамика, управляемость
2 литра,
Комфортная подвеска
Неожиданно, но даже на низкопрофильных шинах (Michelin, профиль 40) автомобиль отлично сглаживает неровности дорожного покрытия, нивелирует удары, гасит колебания кузова. В целом с плавностью хода всё в порядке, разве что, уверовав в непогрешимость подвески и смело разогнавшись на дороге с конкретными дырами, можно получить отрезвляющий удар — всему есть предел.
Практичная фишка — «руль-краб»
«Что за банальность — обычный трехспицевый руль», — подумали немцы и решили поиграть с дизайном, не забывая о практичности. А может, и практичность тут была важнее — в общем, боковые спицы раздвоились, как клешни краба, они несут на себе аж 4 сенсорных блока управления различными функциями. Левая сторона — управление меню приборной панели и управление круизом.
Правая сторона — меню мультимедийки, звук, голосовое, телефон. Поскольку раздвоение спиц прекрасно ощущаются физически, блоки не сливаются под пальцами — управлять можно не глядя.
Мультимедиа с большими экранами
Огромный планшет объединяет в себе два экрана — приборная панель и дисплей основной мультимедийки. О достоинствах мерседесовской оболочки MBUX мы писали не раз (тут и тут подробнее) — высокое разрешение, насыщенные цвета, молниеносный отклик, быстрая работа, логичность и простота, альтернативные способы управления (сенсорный экран, блок на руле, тачпад на центральном тоннеле).
Экономичность
У машины почти
А теперь о нюансах нового Е-класса.
Особенности внешности
Конечно, считается, что новый мерседесовский стиль оформления передней оптики, радиаторной решетки, задних фонарей — более современен и агрессивен. Но мне лично прежняя «ешка» нравилась больше. У новой фары какие-то мелкие, подслеповатые, а вытянутые задние фонари хоть и красивы, но потеряли свою уникальность и узнаваемость. Прежние «лепестки» были отличным стильным вариантом.
Малый дорожный просвет
Ох, тяжело будет на такой машине с 40-м профилем и
Низкая посадка, выступ на крыше над водителем
Как следствие малого клиренса — низкая неудобная посадка, желание немного поднять кресло. Но тогда голова начинает биться об утолщения на крыше, в которые прячутся противосолнечные козырьки — зачем их вообще сделали, эти наросты? Приходится долго выбирать какое-то оптимальное положение.
Небольшие зеркала
Зеркала заднего вида здесь по размерам как от какого-то В-класса — реально, разница с KIA Rio, например, невелика. Еще и искажения изображения по внешним краям зеркал. Недостаточно удобно, хотя со временем привыкнуть можно.
Передние сиденья
Во-первых, в спортивной версии спинки сидений обладают избыточной боковой поддержкой. Спорт — спортом, но для мужчины средней упитанности реально тесно между этими валиками. Во-вторых, без спецпакета в машине почти за
И о ценах. Базовый заднеприводной Е-класс стоит