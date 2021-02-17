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Новый русский мерс: разглядываем свежий Е-класс с «рулем-крабом», собранный на заводе Путина в Москве

Обзор обновленного Mercedes-Benz E-Class отечественной сборки

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Обновленный Mercedes-Benz E-Class

Обновленный Mercedes-Benz E-Class

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Обновленный Mercedes-Benz E-Class добрался до дилерской сети — автомобиль примечателен тем, что производится в России и первым из классических седанов получил новую стилистику оформления экстерьера и интерьера. А еще у него забавное рулевое колесо с двойными боковыми спицами, уже прозванное «рулем-крабом». Взвесим основные достоинства и недостатки новой «ешки» — все подробности у Дмитрия Косенко.

Прежний кузов W213 и существенные изменения во внешности

Прежний кузов W213 и существенные изменения во внешности

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Рестайлинговый Mercedes-Benz E-Class (автомобиль предоставлен официальным дилером «Фастар») — это прежний кузов W213, появившийся в 2016 году, и существенные изменения во внешности. В тройке классических седанов (С, E и S-Class) эта модель первой получила новую головную оптику, измененную переднюю часть (оформление капота и бампера), горизонтальные задние фонари вместо «лепестков».

В салоне — мультимедийная система MBUX с одним крупным планшетом

В салоне — мультимедийная система MBUX с одним крупным планшетом

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В салоне утвердилась мультимедийная система MBUX с одним крупным планшетом, объединяющим приборную панель и основной экран. Также мерседесовцы решили немного взбодрить интерьер и придумали необычный руль с двойными боковыми спицами, напоминающими клешни краба. Кстати, очень практичное решение — но о нем чуть позже.

Базовый мотор <nobr class="_">2-литровый,</nobr> мощностью <nobr class="_">197 л. с.</nobr>

Базовый мотор 2-литровый, мощностью 197 л. с.

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В базовой российской моторной гамме: 2-литровый наддувный бензиновый мотор мощностью 197 л. с., 1,6-литровый дизель о 160 «лошадях» и 2-литровый дизель о 194 «лошадях». Есть еще мощные бензиновые версии на 320 и 367 сил (2 и 3 литра). Автомат 9-ступенчатый, привод постоянный полный или задний (только кому он нужен, особенно в Сибири).

ВИН-код у российских «Мерседесов» имеет особенность — начинается с буквы Z

ВИН-код у российских «Мерседесов» имеет особенность — начинается с буквы Z

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Е-класс — одна из основных моделей марки в России, собирается на новом заводе Mercedes (ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Руc») в Подмосковье, открытом лично Владимиром Путиным.

Посмотрим, что предлагает новая русская «ешка», чем она хороша.

Динамика, управляемость

Разгон — 7,6 секунды до сотни

Разгон — 7,6 секунды до сотни

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2 литра, 197 «лошадей», 320 Н·м крутящего момента, разгон — 7,6 секунды до сотни, полный привод — всё это оптимально, даже азартно, практично, комфортно, удобно. На раскисшем сибирском снегу благодаря 4MATIC автомобиль бодро срывается с места без намеков на пробуксовки, показывает уверенную тягу с 3 тысяч оборотов. В «Спорте» автомат немного дерзит рывками, но не критично, в «Комфорте» — оптимальные тяга и реакции на акселератор. Точные реакции на подруливания, отсутствие выраженных кренов, устойчивость на прямой и на дуге — E-Class сочетает в себе ощущения от солидного тяжелого седана (почти 1,8 тонны веса) и от легко управляемого, воздушного спорткара.

Комфортная подвеска

Седан неплохо справляется с плохими дорогами

Седан неплохо справляется с плохими дорогами

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Неожиданно, но даже на низкопрофильных шинах (Michelin, профиль 40) автомобиль отлично сглаживает неровности дорожного покрытия, нивелирует удары, гасит колебания кузова. В целом с плавностью хода всё в порядке, разве что, уверовав в непогрешимость подвески и смело разогнавшись на дороге с конкретными дырами, можно получить отрезвляющий удар — всему есть предел.

Практичная фишка — «руль-краб»

Необычный «руль-краб»<br>

Необычный «руль-краб»

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«Что за банальность — обычный трехспицевый руль», — подумали немцы и решили поиграть с дизайном, не забывая о практичности. А может, и практичность тут была важнее — в общем, боковые спицы раздвоились, как клешни краба, они несут на себе аж 4 сенсорных блока управления различными функциями. Левая сторона — управление меню приборной панели и управление круизом.

На спицах — сенсорные блоки

На спицах — сенсорные блоки

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Правая сторона — меню мультимедийки, звук, голосовое, телефон. Поскольку раздвоение спиц прекрасно ощущаются физически, блоки не сливаются под пальцами — управлять можно не глядя.

Мультимедиа с большими экранами

Экран мультимедиа

Экран мультимедиа

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Огромный планшет объединяет в себе два экрана — приборная панель и дисплей основной мультимедийки. О достоинствах мерседесовской оболочки MBUX мы писали не раз (тут и тут подробнее) — высокое разрешение, насыщенные цвета, молниеносный отклик, быстрая работа, логичность и простота, альтернативные способы управления (сенсорный экран, блок на руле, тачпад на центральном тоннеле).

Экономичность

Заявленный расход по городу — <nobr class="_">9,1 литра</nobr> на сотню

Заявленный расход по городу — 9,1 литра на сотню

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У машины почти 200 «лошадей», а заявленный расход по городу — всего 9,1 литра на сотню, по трассе — и вовсе 6 литров. Это для 1765 килограмм снаряженной массы. Понятно, что в реальности, в пробках, на морозах расход будет больше, но базовые цифры всё равно радуют.

А теперь о нюансах нового Е-класса.

Особенности внешности

Новый мерседесовский стиль оформления передней оптики

Новый мерседесовский стиль оформления передней оптики

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Конечно, считается, что новый мерседесовский стиль оформления передней оптики, радиаторной решетки, задних фонарей — более современен и агрессивен. Но мне лично прежняя «ешка» нравилась больше. У новой фары какие-то мелкие, подслеповатые, а вытянутые задние фонари хоть и красивы, но потеряли свою уникальность и узнаваемость. Прежние «лепестки» были отличным стильным вариантом.

Малый дорожный просвет

Клиренс — <nobr class="_">9,7 сантиметра</nobr>

Клиренс — 9,7 сантиметра

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Ох, тяжело будет на такой машине с 40-м профилем и 9,7 сантиметрами клиренса пробираться по каким-нибудь заваленным снегом дворам, парковаться, притираться к бордюрам. Хорошо хоть, полный привод есть, иначе можно сесть во многих местах Новосибирска.

Низкая посадка, выступ на крыше над водителем

Выступы на крыше

Выступы на крыше

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Как следствие малого клиренса — низкая неудобная посадка, желание немного поднять кресло. Но тогда голова начинает биться об утолщения на крыше, в которые прячутся противосолнечные козырьки — зачем их вообще сделали, эти наросты? Приходится долго выбирать какое-то оптимальное положение.

Небольшие зеркала

Зеркала заднего вида невелики

Зеркала заднего вида невелики

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Зеркала заднего вида здесь по размерам как от какого-то В-класса — реально, разница с KIA Rio, например, невелика. Еще и искажения изображения по внешним краям зеркал. Недостаточно удобно, хотя со временем привыкнуть можно.

Передние сиденья

Неполноценный электропривод сидений

Неполноценный электропривод сидений

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Во-первых, в спортивной версии спинки сидений обладают избыточной боковой поддержкой. Спорт — спортом, но для мужчины средней упитанности реально тесно между этими валиками. Во-вторых, без спецпакета в машине почти за 5 миллионов рублей вы получаете неполноценный электропривод сидений. То есть вверх/вниз кресло смещается, спинка тоже регулируется электромоторчиком, а вот чтобы вперед-назад — будьте любезны, нагнитесь, дерните за кочергу и елозьте сами.

И о ценах. Базовый заднеприводной Е-класс стоит 4 220 000 рублей, наш тестовый — 4 900 000 рублей, а максималка с 367-сильным мотором — 6 400 000 рублей.

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Mercedesновые автотест-драйв
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