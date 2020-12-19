Такси против «Ауди». Машины бьются на перекрестке Красного проспекта и Советской — от светофора толку ноль

В Новосибирске на Красном проспекте столкнулись «Ауди» и такси
В рубрике «Куда ты рулишь?» разбираем столкновение на опасном перекрестке Красный проспект — Советская. После реконструкции проспекта здесь появился светофор, призванный упорядочить движение и повысить безопасность, но аварии продолжают происходить. Все подробности — в нашем материале.
Пересечение Красного проспекта и улицы Советской, в прошлом году в рамках масштабной реконструкции Красного здесь установили светофор. Он сразу же вызвал критику, поскольку создавал дополнительные пробки, мы рассказывали об этом. Самым опасным маневром на перекрестке является левый поворот с Красного на Советскую тех машин, которые едут от автовокзала. Автомобили стоят в разрыве аллеи, пропускают встречных, обзор затруднен, желающих повернуть много, все торопятся. Вот очередная ситуация — такси Hyundai Solaris едет в левой полосе на свой зеленый, а водитель Audi решает проскочить перед ним — смотрите видео.
Официально. Как рассказал инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков,
Судя по частому миганию стоп-сигналов Hyundai Solaris, таксист сделал всё, что мог, применил экстренное торможение. Конечно, водитель Audi, согласно пункту 13.4 ПДД, должен был уступить дорогу автомобилю, который движется во встречном направлении
— Должен уступить дорогу транспортным средствам независимо от направления их дальнейшего движения. Ответственность за нарушение данного правила предусмотрена ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ, согласно которой предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей, — комментирует адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьёва.
И всё же новосибирским водителям стоит всегда помнить про коварные перекрестки города, в частности, про этот. Если вы приближаетесь к такому опасному месту, ну сбавьте скорость, приготовьтесь к неожиданным маневрам других водителей, всегда будьте готовы экстренно тормозить.