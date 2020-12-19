Такси против «Ауди». Машины бьются на перекрестке Красного проспекта и Советской — от светофора толку ноль

В рубрике «Куда ты рулишь?» разбираем столкновение на опасном перекрестке Красный проспект — Советская. После реконструкции проспекта здесь появился светофор, призванный упорядочить движение и повысить безопасность, но аварии продолжают происходить. Все подробности — в нашем материале.



Пересечение Красного проспекта и улицы Советской, в прошлом году в рамках масштабной реконструкции Красного здесь установили светофор. Он сразу же вызвал критику, поскольку создавал дополнительные пробки, мы рассказывали об этом. Самым опасным маневром на перекрестке является левый поворот с Красного на Советскую тех машин, которые едут от автовокзала. Автомобили стоят в разрыве аллеи, пропускают встречных, обзор затруднен, желающих повернуть много, все торопятся. Вот очередная ситуация — такси Hyundai Solaris едет в левой полосе на свой зеленый, а водитель Audi решает проскочить перед ним — смотрите видео.