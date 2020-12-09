Очередь не занимать! Минздрав отложил введение новых справок для водителей

Действующий порядок медицинского освидетельствования водителей продлят до 1 января 2022 года . Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.



— С учетом поступающих обращений от гражданского общества принято решение продлить до 1 января 2022 года действующий порядок медицинского освидетельствования водителей, — говорится в сообщении. — Соответствующий проект приказа подготовлен и в настоящее время проходит необходимые юридические процедуры.

