Очередь не занимать! Минздрав отложил введение новых справок для водителей

Действующий порядок медицинского освидетельствования водителей продлят до
— С учетом поступающих обращений от гражданского общества принято решение продлить до
До сегодняшнего дня ожидалось, что приказ Минздрава вступит в силу с
До сих пор нет ясности, насколько надежен этот тест и не будет ли при его массовом применении множества ложноположительных результатов. По действующим правилам тесты на алкоголизм и наркоманию проводят только при наличии обоснованных подозрений.
Результаты таких тестов готовятся 1–2 дня, а при наплыве желающих срок может возрасти до
В конце ноября
За месяц до их вступления, в июне