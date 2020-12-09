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Тема дняНовая справка для водителей с 1 января 2021 года

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Очередь не занимать! Минздрав отложил введение новых справок для водителей

Действующую процедуру продлили до 1 января 2022 года

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Из-за новых правил водители начали выстраиваться в очереди в медцентрах

Из-за новых правил водители начали выстраиваться в очереди в медцентрах

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Действующий порядок медицинского освидетельствования водителей продлят до 1 января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

— С учетом поступающих обращений от гражданского общества принято решение продлить до 1 января 2022 года действующий порядок медицинского освидетельствования водителей, — говорится в сообщении. — Соответствующий проект приказа подготовлен и в настоящее время проходит необходимые юридические процедуры.

До сегодняшнего дня ожидалось, что приказ Минздрава вступит в силу с 1 января 2021 года. Он должен был внести изменения в правила водительского медосмотра и сделать обязательным два дополнительных теста: на употребление популярных наркотиков и на алкоголизм. Оба теста весьма дорогие. При этом второй проверяет не наличие спирта в выдыхаемом воздухе или крови, а наличие специального маркера с названием карбогидрат-дефицитный трансферрин.

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До сих пор нет ясности, насколько надежен этот тест и не будет ли при его массовом применении множества ложноположительных результатов. По действующим правилам тесты на алкоголизм и наркоманию проводят только при наличии обоснованных подозрений.

Результаты таких тестов готовятся 1–2 дня, а при наплыве желающих срок может возрасти до 10 дней.

В конце ноября 2019 года очереди в медцентрах и ожесточенная критика инициативы Минздрава привели к тому, что приказом № 942н новую схему медосмотра перенесли на 1 июля 2020 года.

За месяц до их вступления, в июне 2020 года, начались обсуждения мягкой версии приказа, которая делала тесты необходимыми только для водителей с явными признаками алкоголизма или наркомании (по сути, такой порядок действует и сейчас).

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медицинское освидетельствованиетест для водителей
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