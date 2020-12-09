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Вместо праздника — в очереди: новая справка для водителей создаст новогодний ажиотаж в медцентрах

Вместо праздника — в очереди: новая справка для водителей создаст новогодний ажиотаж в медцентрах

С 1 января 2021 года в России вступает в силу скандальный приказ

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Очереди за получением справки по старым ценам: прошлогодняя история может повториться уже через три недели

Очереди за получением справки по старым ценам: прошлогодняя история может повториться уже через три недели

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Приказ Минздрава, который год назад лично раскритиковал президент Владимир Путин, все-таки вступает в силу с 1 января 2021 года: стоимость медицинской справки для автомобилистов при этом вырастает ориентировочно до 8–10 тысяч рублей. Причина — два обязательных теста на алкоголизм и наркоманию. Ожидается, что накануне введения новых правил медцентры опять столкнутся с диким наплывом людей. Отвечаем на шесть самых популярных вопросов о новом порядке получения водительских справок.

1

Чем плох новый порядок освидетельствования?

Приказ Минздрава № 731н внес изменения в правила водительского медосмотра (точнее, в приказ № 44н, который его регулирует), сделав обязательным два дополнительных теста. Первый проверяет водителя на употребление популярных наркотиков, второй — на алкоголизм. Оба теста весьма дорогие: в ценах прошлого года их цена составляла 4900 и 3600 рублей соответственно, но, по мнению опрошенных наркологов, в этом году прайс может приблизиться к 10 000 рублей. При этом второй тест (на алкоголизм) проверяет не наличие спирта в выдыхаемом воздухе или крови, а наличие специального маркера с названием карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT).

Новые тесты превратят медосмотр водителей из формальности в головную боль

Новые тесты превратят медосмотр водителей из формальности в головную боль

До сих пор нет ясности, насколько надежен этот тест и не будет ли при его массовом применении множества ложноположительных результатов. По действующим правилам тесты на алкоголизм и наркоманию проводят только при наличии обоснованных подозрений.

Результаты таких тестов готовятся 1–2 дня, а при наплыве желающих срок может возрасти до 10 дней.

2

А разве после критики Путина приказ не отменили?

В конце ноября 2019 года очереди в медцентрах и ожесточенная критика инициативы Минздрава привели к тому, что приказом № 942н новую схему медосмотра перенесли на 1 июля 2020 года.

За месяц до их вступления, в июне 2020 года, начались обсуждения мягкой версии приказа, которая делала тесты необходимыми только для водителей с явными признаками алкоголизма или наркомании (по сути, такой порядок действует и сейчас).

Фрагмент обсуждаемого летом мягкого приказа. Новые тесты — только при наличии показаний. Этот документ так и завис на стадии обсуждений

Фрагмент обсуждаемого летом мягкого приказа. Новые тесты — только при наличии показаний. Этот документ так и завис на стадии обсуждений

Парадоксально, что почти сразу же, в конце июня, был утвержден приказ № 624н, вступивший в силу с 30 июня 2020 года — он был идентичен жесткому варианту приказа с единственным отличием: изменения вступали в силу с 1 января 2021 года.

Объявление в одной из наркологических клиник (осень 2019 года)

Объявление в одной из наркологических клиник (осень 2019 года)

То есть тесты на алкоголизм и наркоманию становятся обязательными через три недели, а стоимость справки вырастет в несколько раз.

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3

Кому нужно получать медсправку в ближайшее время?

Она нужна не всем водителям: возить ее с собой не требуется, поэтому в обычной жизни справка не нужна. Медосмотр проходят курсанты автошкол, водители при замене прав, получении новой категории или возврате удостоверения после лишения (восстановления по медицинским показаниям). Справка действует в течение года. При смене фамилии водителя или утере прав медосмотр не требуется.

Иногда справка нужна для предъявления работодателю (для профессиональных водителей).

4

Что говорят эксперты?

Опрошенные нами сотрудники медцентров, проводящих медосвидетельствование, также встревожены ситуацией: по их словам, в государственных и муниципальных больницах оборудование для проведения тестов есть, но его возможностей вряд ли хватит в случае наплыва водителей. Во многих регионах право проводить подобные тесты есть лишь у одного-двух учреждений, что грозит параличом системы. При этом руководители наркологических клиник ждут от Минздрава нового приказа, который или отсрочит введение новой схемы, или смягчит формулировки.

Специалист екатеринбургского Центра медицинских инициатив Магомед Мутаев рассказал следующее:

— О грядущих изменениях мы сами узнали почти случайно, хотя приказ действует с начала июля 2020 года. Одна из проблем: запрет проводить такие тесты частным клиникам. Например, сейчас в Свердловской области их выполняет только областная наркологическая больница на Халтурина: представляете, что там будет, если поедут люди со всей области?

Во время пандемии такие очереди тем более рискованны&nbsp;

Во время пандемии такие очереди тем более рискованны 

По мнению автоюриста Льва Воропаева, власти вряд ли пойдут на затягивание гаек перед Новым годом, хотя не исключен банальный недосмотр:

— Предположу, что скоро появится мораторий на введение новой схемы. Изменения будут откладывать, пока не найдут компромисса. По сути, президент ведь сказал сделать процедуру доступной, но пока этого нет, подобные изменения больше подставляют руководство Минздрава. Единственное, в нынешние времена об этом приказе могут попросту «забыть» и вспомнить уже 31 декабря, когда водители начнут давить друг друга в очередях.

5

Как получить справку сейчас?

Справка формы 003-В/у выдается медицинскими центрами, которые имеют соответствующую лицензию, включая и частные. Единственное исключение: психиатра и психиатра-нарколога нужно посещать только в государственных или муниципальных заведениях. В любом случае пока водительский медосмотр остается формальностью и у большинства кандидатов проблем с его прохождением нет. Стоимость процедуры зависит от расценок самих центров, но в целом колеблется в диапазоне 1–3 тысячи рублей для категории В. Из документов для получения справки нужны паспорт и военный билет (мужчинам). Фотография не требуется.

Если нарколог обнаружит у водителя признаки злоупотребления веществами, он может потребовать прохождения упомянутых выше тестов на алкоголизм и наркоманию.

6

Могут ли тесты на алкоголизм и наркоманию давать ложноположительный результат?

Этот вопрос вызывает большие дискуссии, но такое не исключено. Скажем, в перечень психотропных веществ, которые запрещают вождение, попадают и многие медицинские препараты, в том числе продающиеся без рецепта (например, фенобарбитал, компонент «Корвалола»). Впрочем, новые тесты касаются не всего перечня веществ, а десяти наиболее популярных наркотиков.

Больше вопросов с тестом на CDT-белок: опрошенные нами наркологи, например, затруднились ответить на вопрос, даст ли тест положительный результат, если за 2–3 недели до процедуры водитель пышно отметил день рожденья, не являясь при этом алкоголиком. Наркологи рекомендуют отказаться от употребления алкоголя в течение месяца перед тестом.

При неудачных результатах теста водителя направят на подтверждающее исследование уже за счет бюджета, и окончательное решение примет врачебная комиссия.

Впервые о новом тесте для водителей заговорили летом 2019 года, но тогда новость не вызвала ажиотажа — правила вступали в силу осенью. Всё изменилось в ноябре, когда водители стали осаждать медцентры. Реагируя на критику людей и президента Владимира Путина, осенью 2019 года Минздрав отложил введение приказа.

Летом 2020 года анонсировали мягкий вариант законопроекта, но в действие он не вступил. Чуть позже стало ясно, что жесткий вариант оставили в силе, но отсрочили.

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