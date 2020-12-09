Вместо праздника — в очереди: новая справка для водителей создаст новогодний ажиотаж в медцентрах

1
Чем плох новый порядок освидетельствования?
Приказ Минздрава
До сих пор нет ясности, насколько надежен этот тест и не будет ли при его массовом применении множества ложноположительных результатов. По действующим правилам тесты на алкоголизм и наркоманию проводят только при наличии обоснованных подозрений.
Результаты таких тестов готовятся
2
А разве после критики Путина приказ не отменили?
В конце ноября 2019 года очереди в медцентрах и ожесточенная критика инициативы Минздрава привели к тому, что приказом
За месяц до их вступления, в июне
Парадоксально, что почти сразу же, в конце июня, был утвержден приказ
То есть тесты на алкоголизм и наркоманию становятся обязательными через три недели, а стоимость справки вырастет в несколько раз.
3
Кому нужно получать медсправку в ближайшее время?
Она нужна не всем водителям: возить ее с собой не требуется, поэтому в обычной жизни справка не нужна. Медосмотр проходят курсанты автошкол, водители при замене прав, получении новой категории или возврате удостоверения после лишения (восстановления по медицинским показаниям). Справка действует в течение года. При смене фамилии водителя или утере прав медосмотр не требуется.
Иногда справка нужна для предъявления работодателю (для профессиональных водителей).
4
Что говорят эксперты?
Опрошенные нами сотрудники медцентров, проводящих медосвидетельствование, также встревожены ситуацией: по их словам, в государственных и муниципальных больницах оборудование для проведения тестов есть, но его возможностей вряд ли хватит в случае наплыва водителей. Во многих регионах право проводить подобные тесты есть лишь у одного-двух учреждений, что грозит параличом системы. При этом руководители наркологических клиник ждут от Минздрава нового приказа, который или отсрочит введение новой схемы, или смягчит формулировки.
Специалист екатеринбургского Центра медицинских инициатив Магомед Мутаев рассказал следующее:
— О грядущих изменениях мы сами узнали почти случайно, хотя приказ действует с начала июля 2020 года. Одна из проблем: запрет проводить такие тесты частным клиникам. Например, сейчас в Свердловской области их выполняет только областная наркологическая больница на Халтурина: представляете, что там будет, если поедут люди со всей области?
По мнению автоюриста Льва Воропаева, власти вряд ли пойдут на затягивание гаек перед Новым годом, хотя не исключен банальный недосмотр:
— Предположу, что скоро появится мораторий на введение новой схемы. Изменения будут откладывать, пока не найдут компромисса. По сути, президент ведь сказал сделать процедуру доступной, но пока этого нет, подобные изменения больше подставляют руководство Минздрава. Единственное, в нынешние времена об этом приказе могут попросту «забыть» и вспомнить уже
5
Как получить справку сейчас?
Справка формы 003-В/у выдается медицинскими центрами, которые имеют соответствующую лицензию, включая и частные. Единственное исключение: психиатра и психиатра-нарколога нужно посещать только в государственных или муниципальных заведениях. В любом случае пока водительский медосмотр остается формальностью и у большинства кандидатов проблем с его прохождением нет. Стоимость процедуры зависит от расценок самих центров, но в целом колеблется в диапазоне
Если нарколог обнаружит у водителя признаки злоупотребления веществами, он может потребовать прохождения упомянутых выше тестов на алкоголизм и наркоманию.
6
Могут ли тесты на алкоголизм и наркоманию давать ложноположительный результат?
Этот вопрос вызывает большие дискуссии, но такое не исключено. Скажем, в перечень психотропных веществ, которые запрещают вождение, попадают и многие медицинские препараты, в том числе продающиеся без рецепта (например, фенобарбитал, компонент «Корвалола»). Впрочем, новые тесты касаются не всего перечня веществ, а десяти наиболее популярных наркотиков.
Больше вопросов с тестом на CDT-белок: опрошенные нами наркологи, например, затруднились ответить на вопрос, даст ли тест положительный результат, если за
При неудачных результатах теста водителя направят на подтверждающее исследование уже за счет бюджета, и окончательное решение примет врачебная комиссия.
Впервые о новом тесте для водителей заговорили летом 2019 года, но тогда новость не вызвала ажиотажа — правила вступали в силу осенью. Всё изменилось в ноябре, когда водители стали осаждать медцентры. Реагируя на критику людей и президента Владимира Путина, осенью
Летом 2020 года анонсировали мягкий вариант законопроекта, но в действие он не вступил. Чуть позже стало ясно, что жесткий вариант оставили в силе, но отсрочили.