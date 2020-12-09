Вместо праздника — в очереди: новая справка для водителей создаст новогодний ажиотаж в медцентрах

До сих пор нет ясности, насколько надежен этот тест и не будет ли при его массовом применении множества ложноположительных результатов. По действующим правилам тесты на алкоголизм и наркоманию проводят только при наличии обоснованных подозрений.



Результаты таких тестов готовятся 1–2 дня , а при наплыве желающих срок может возрасти до 10 дней .

