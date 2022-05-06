Следы медведя появились вблизи села под Новосибирском — за ситуацией следят два госинспектора
В Минприроды отмечают, что зверь находится в естественной среде обитания
В Кубовинском сельсовете бродит проснувшийся от спячки бурый медведь. Подписчик паблика «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» увидел его следы в полутора километрах от села Калугино под Новосибирском.
— Судя по следам, пошел в сторону Седовой заимки и Бибихи, — указал в описании к видео автор.
В Минприроды Новосибирской области в курсе ситуации с медведем.
— Два госинспектора отдела охраны животного мира держат ситуацию под контролем. Данный населенный пункт расположен в зоне охраны охотничьих угодий. Бурый медведь находится в естественной среде обитания. При возникновении угрозы жизни и здоровью граждан министерство примет все необходимые меры. Также напоминаем, что провокацией для выхода медведя к населенному пункту может явиться складирование пищевых отходов возле поселений, — сообщили НГС в министерстве.
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