СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 66.24
eur 70.07
Тема дняСледы медведя под Новосибирском
Все новости
Все новости

Следы медведя появились вблизи села под Новосибирском — за ситуацией следят два госинспектора

В Минприроды отмечают, что зверь находится в естественной среде обитания

1 680
Следы медведя снял на видео местный житель. На фото справа — лапа настоящего медведя, снятая ранее в Мошковском районе

Следы медведя снял на видео местный житель. На фото справа — лапа настоящего медведя, снятая ранее в Мошковском районе

Поделиться

В Кубовинском сельсовете бродит проснувшийся от спячки бурый медведь. Подписчик паблика «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» увидел его следы в полутора километрах от села Калугино под Новосибирском.

— Судя по следам, пошел в сторону Седовой заимки и Бибихи, — указал в описании к видео автор.

В Минприроды Новосибирской области в курсе ситуации с медведем.

— Два госинспектора отдела охраны животного мира держат ситуацию под контролем. Данный населенный пункт расположен в зоне охраны охотничьих угодий. Бурый медведь находится в естественной среде обитания. При возникновении угрозы жизни и здоровью граждан министерство примет все необходимые меры. Также напоминаем, что провокацией для выхода медведя к населенному пункту может явиться складирование пищевых отходов возле поселений, — сообщили НГС в министерстве.

18 апреля в Бердске спасли раненую лосиху, которая забрела на территорию частного дома. Она вышла из леса и испугалась рева машин возле АЗС. Убегая, лосиха ударилась лопаткой о мусорный контейнер.

По теме (5)

животныемедведи
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2