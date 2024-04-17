«Придется оставаться в Дубае»: как «русская Барби» пережила непогоду в ОАЭ — попасть туда удалось не всем новосибирцам

Юлия Кригер не смогла продолжить свое путешествие из-за непогоды и осталась в Дубае Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











ОАЭ затопило мощными ливнями — вода залила дороги в Дубае, Абу-Даби, Шардже и Рас-эль-Хайме. Из-за непогоды отменяют рейсы: туристы не могут вылететь из Новосибирска в Эмираты, а отдыхающие в стране новосибирцы делятся кадрами потопа.



Все похоже на апокалипсис

Сибирячка Юлия Кригер, известная как «русская Барби» застала циклон, отдыхая в Дубае. В соцсетях девушка поделилась кадрами затопленного отеля и улиц.



— Ливень был один день, вроде бы больше не намечается, все спокойно. Единственное — проблемы с рейсами: вчерашние перенесли, мой сегодняшний рейс, на котором я должна была улететь, вообще отменили, придется оставаться в Дубае, — рассказала Юлия корреспонденту НГС. Погодные условия не омрачили отдых девушки, но она расстроилась из-за того, что не смогла улететь в другую страну: времени на ее посещение у нее уже не остается, от того путешествие пришлось отменить.

На фото видно, как вода растеклась по улицам. В аэропорту Дубая, по словам Юлии, уже сухо Источник: Юлия Кригер











После Эмиратов Юлия хотела полететь в Иорданию Источник: предоставила Юлия Кригер











Еще одна жительница Новосибирска оказалась в эпицентре событий — сибирячка заявила, что небо в городе стало зеленым. В беседе с корреспондентом НГС Алина рассказала, что штормовой ветер с ливнем обрушились на город примерно в три часа дня по местному времени во вторник, 16 апреля.



— Всё похоже на апокалипсис. Небо затянуло тучами и стало зеленым. Вокруг орут сирены, ветер на улице сбивает с ног, — рассказала сибирячка.

Кто-то вообще не смог улететь

Юрий тоже планировал отдохнуть в Дубае, но обстоятельства помешали ему прилететь в другую страну. По словам мужчины, сначала стало известно, что самолет переносят на два часа, после появилось сообщение об отмене. Он должен был вылететь из Новосибирска в 05:40 утра.

— Мне пришло СМС-сообщение от Flydubai, что рейс отменен. Но я лечу пакетным туром, я попытался связаться со своим турагентством, но сначала там не знали ситуации, а сейчас они не могут дать никакой информации. Улететь в Дубай или нет, несмотря на то, что я все забронировал, теперь моя ответственность, — рассказывает Юрий. При этом, по данным онлайн-табло Толмачево, рейс компании S7 вылетел в Эль-Фуджайра сегодня, 17 апреля, в 08:40.

Больше всех от ливней пострадал Дубай Источник: читатели E1.RU

Читательница НГС Ольга также пострадала из-за стихии — она планировала лететь в отпуск той же авиакомпанией: Flydubai.



— Они прислали письмо на почту об отмене, но уже тогда, когда мы знали о том, что рейс отменён, благодаря электронному табло в Толмачево. Подробностей не даёт никто: ни «FlyDubai», ни туроператор «Корал», ни агентство. Это кажется диким: так не работают с информацией в случае форс-мажоров. Мы вообще из другого города, просто должны были лететь из Новосибирска, с нами дети. Мы даже без тёплой одежды. Спасибо, что хоть есть где остановиться в Новосибирске, — говорит Ольга.

Женщина считает аргумент «отменили из-за погоды» странным, основываясь на том, что самолет авиакомпании S7 улетел в Эмираты спустя несколько часов. Комментарий «ждите в аэропорту» тоже вызвал вопросы, так как FlyDubai, по словам Ольги, аннулировал бронь на рейс.

— У нас пакетный тур, что с ним будет — непонятно тоже. Я молчу про количество потраченных нервов. И денег, которые копили, ради этой недели в ОАЭ. Наш турагент позвонил нам и оповестил о том, что «Корал» уточняет, сможем ли мы подвинуть отпуск. Говорят, что каждый кейс будут отрабатывать индивидуально, — рассказала женщина НГС.

НГС отправил запрос в компанию «Корал» по ситуации.

Туристам пришлось поменять планы на отпуск из-за погодных условий Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Авиакомпания уже обещает возврат

На сайте FlyDubai указано, что авиакомпания возобновила частичные полеты из международного аэропорта Дубая, а с теми пассажирам, чьи рейсы были отменены, свяжутся и предложат полный возврат средств. Представитель авиакомпании также отмечает, что пассажирам следует обновить контактные данные в разделе «Управление бронированием» на сайте, а тем, кто приобрел билет через туропепатора — обращаться напрямую в агентство, чтобы узнать о перебронировании или о возврате денежных средств.



— Из-за влияния суровых погодных условий в ОАЭ на нашу деятельность и продолжающихся сложных дорожных условий сегодня были отменены новые рейсы. Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить график работы и свести к минимуму нарушения в маршрутах наших пассажиров, чтобы они могли безопасно доставить их до конечного пункта назначения. Приносим извинения за неудобства, вызванные неблагоприятной погодой, — сообщил представитель FlyDubai.



Как сообщает ТАСС, за ночь с 15 на 16 апреля в Дубае выпало более 30 мм осадков, а к концу недели это значение может превысить 150 мм. В городе объявили оранжевый уровень опасности, жителей просят не покидать дома. Многие предприятия перешли на дистанционный режим работы, в образовательных учреждениях также отменили очные занятия.