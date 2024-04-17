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ОАЭ затопило мощными ливнями. Посмотрите, как дороги стали реками, а люди ночуют в аэропортах

Страна не была готова к таким осадкам

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Особенно от ливней пострадал Дубай

Видео: читатели E1.RU

На Объединенные Арабские Эмираты обрушились проливные дожди и грозы. Вода залила дороги в Дубае, Абу-Даби, Шардже и Рас-эль-Хайме.

Как сообщает ТАСС, за ночь с 15 на 16 апреля в Дубае выпало более 30 мм осадков, а к концу недели это значение может превысить 150 мм. В городе объявили оранжевый уровень опасности, жителей просят не покидать дома. Многие предприятия перешли на дистанционный режим работы, в образовательных учреждениях также отменили очные занятия.

Особенно не повезло туристам, оказавшимся в стране во время потопа. Десятки рейсов были перенаправлены или отложены — судя по видео, которые публикуют в социальных сетях, взлетно-посадочная полоса ушла под воду.

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Видео: «Дубай Петрович» / T.me

Многие пассажиры, чьи рейсы оказались отменены, проводят ночь в аэропорту.

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Рейсы отменяют массово, и не только в Россию

Видео: читательница E1.RU

Метеорологи сообщили, что проливные дожди продолжатся до 18:00 среды. Дороги, тротуары, входы в метро полностью оказались под водой.

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«Такого сильного ливня мы еще не видели», — говорит один из туристов

Видео: читатель MSK1.RU

Путешественники отмечают, что в Дубае перестали работать службы доставки, поэтому за едой приходится выходить самостоятельно.

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В городе бушует ураган

Видео: «Дубач | Новости Дубая» / T.me

На улицах города работают автоцистерны, в которые коммунальные службы откачивают воду, сообщает ТАСС. Страна расположена в засушливом климате, поэтому дорожная инфраструктура не приспособлена к обильным осадкам.

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ДубайОбъединенные Арабские ЭмиратыПотопЛивниНепогодаУраганЗадержки рейсовПерелеты
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