ОАЭ затопило мощными ливнями. Посмотрите, как дороги стали реками, а люди ночуют в аэропортах

На Объединенные Арабские Эмираты обрушились проливные дожди и грозы. Вода залила дороги в Дубае, Абу-Даби, Шардже и Рас-эль-Хайме.



Как сообщает ТАСС, за ночь с 15 на 16 апреля в Дубае выпало более 30 мм осадков, а к концу недели это значение может превысить 150 мм . В городе объявили оранжевый уровень опасности, жителей просят не покидать дома. Многие предприятия перешли на дистанционный режим работы, в образовательных учреждениях также отменили очные занятия.