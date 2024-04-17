ОАЭ затопило мощными ливнями. Посмотрите, как дороги стали реками, а люди ночуют в аэропортах

На Объединенные Арабские Эмираты обрушились проливные дожди и грозы. Вода залила дороги в Дубае, Абу-Даби, Шардже и Рас-эль-Хайме.
Как сообщает ТАСС, за ночь с 15 на 16 апреля в Дубае выпало более
Особенно не повезло туристам, оказавшимся в стране во время потопа. Десятки рейсов были перенаправлены или отложены — судя по видео, которые публикуют в социальных сетях, взлетно-посадочная полоса ушла под воду.
Многие пассажиры, чьи рейсы оказались отменены, проводят ночь в аэропорту.
Метеорологи сообщили, что проливные дожди продолжатся до 18:00 среды. Дороги, тротуары, входы в метро полностью оказались под водой.
Путешественники отмечают, что в Дубае перестали работать службы доставки, поэтому за едой приходится выходить самостоятельно.
На улицах города работают автоцистерны, в которые коммунальные службы откачивают воду, сообщает ТАСС. Страна расположена в засушливом климате, поэтому дорожная инфраструктура не приспособлена к обильным осадкам.