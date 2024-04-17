Рейс из Новосибирска в Дубай отменили — в ОАЭ бушует непогода

Flydubai отменили многие рейсы в ОАЭ Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В Толмачево отменили рейс Новосибирск — Дубай. Самолет должен был вылететь сегодня, 17 апреля, в 05:40. Как рассказал НГС новосибирец Юрий, сначала стало известно, что самолет переносят на два часа, а потом появилось сообщение об отмене.

— Мне пришло СМС-сообщение от Flydubai, что рейс отменен. Но я лечу пакетным туром, я попытался связаться со своим турагентством, но сначала там не знали ситуации, а сейчас они не могут дать никакой информации. Улететь в Дубай или нет, несмотря на то, что я все забронировал, теперь моя ответственность. Пока ничего неизвестно, — рассказывает Юрий.

Мужчина сейчас поехал в Толмачево без багажа, чтобы разобраться в ситуации и узнать, как действовать дальше.

На сайте авиакомпании есть сообщение, что все вылеты из Дубая приостанавливаются. Как указано в пресс-релизе, из-за погодных условий в ОАЭ многие рейсы Flydubai были отменены или задержаны.

— Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и соответствующим образом обновлять наш график. Это позволит нам более эффективно восстанавливать непрерывность работы и обслуживать прибывающие рейсы со всей сети, где это возможно. Пассажирам, имеющим отмененные бронирования, будет предложен полный возврат средств, — рассказали в авиакомпании.

Как добавили в Flydubai, безопасность пассажиров и команды является приоритетом в этой ситуации.

При этом, по данным онлайн-табло Толмачево, рейса компании S7 вылетел в Дубай сегодня, 17 апреля, в 08:40.

Вчера, 16 апреля, ОАЭ затопило мощными ливнями. В городе объявили оранжевый уровень опасности, жителей просят не покидать дома. Жительница Новосибирска Алина сейчас находится в столице ОАЭ — она прислала видео и рассказала, о том, что происходит в городе.

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