Похоже на апокалипсис: сибирячка оказалась в охваченном ливнями и ураганом Дубае — видео

В Дубае из-за ливней затопило одну из станций метро Источник: Читательница НГС Алина











Уроженца Новосибирска Алина оказалась в городе Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) во время сильного урагана. Сибирячка заявила, что небо в городе стало зеленым.



В беседе с корреспондентом НГС Алина рассказала, что штормовой ветер с ливнем обрушились на город примерно в три часа дня по местному времени во вторник, 16 апреля.

Источник: Читательница НГС Алина

— Все похоже на апокалипсис. Небо затянуло тучами и стало зеленым. Вокруг орут сирены, ветер на улице сбивает с ног, — рассказала сибирячка.



По её словам, власти ранее распространили призыв к жителям Дубая и туристам не покидать дома и гостиницы. Под воду угла одна из станций метро. Затоплены и первые этажи зданий, на которых находятся магазины.



Алина рассказывает, что ливни длятся уже несколько часов и пока конца им не видно. Несмотря на чрезвычайную ситуацию сибирячка пока не намерена покинуть Дубай и отправиться в Россию, поскольку в городе она находится по работе.

