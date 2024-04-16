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Происшествия эксклюзив Похоже на апокалипсис: сибирячка оказалась в охваченном ливнями и ураганом Дубае — видео

Похоже на апокалипсис: сибирячка оказалась в охваченном ливнями и ураганом Дубае — видео

Власти города просят жителей и туристов не выходить на улицу

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В Дубае из-за ливней затопило одну из станций метро

Уроженца Новосибирска Алина оказалась в городе Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) во время сильного урагана. Сибирячка заявила, что небо в городе стало зеленым.

В беседе с корреспондентом НГС Алина рассказала, что штормовой ветер с ливнем обрушились на город примерно в три часа дня по местному времени во вторник, 16 апреля.

— Все похоже на апокалипсис. Небо затянуло тучами и стало зеленым. Вокруг орут сирены, ветер на улице сбивает с ног, — рассказала сибирячка.

По её словам, власти ранее распространили призыв к жителям Дубая и туристам не покидать дома и гостиницы. Под воду угла одна из станций метро. Затоплены и первые этажи зданий, на которых находятся магазины.

Алина рассказывает, что ливни длятся уже несколько часов и пока конца им не видно. Несмотря на чрезвычайную ситуацию сибирячка пока не намерена покинуть Дубай и отправиться в Россию, поскольку в городе она находится по работе.

Ранее в Новосибирской области из-за паводка затопило дачное общество «Солнечная долина». Люди спасаются сами и эвакуируют с территории животных.

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