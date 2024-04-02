«Не перестают на нас обижаться». Путин и Кустурица обсудили «исторические фобии» по отношению к СССР

Владимир Путин заявил, что смерть колониализма в мире была неизбежна. На Западе Россию до сих пор считают ответственной за крушение колониальной системы, отметил президент на встрече в Кремле с режиссером Эмиром Кустурицей.
— До сих пор эти исторические фобии присутствуют, кто-то ставит России в вину до сих пор, что кто-то когда-то лишился своего колониального могущества. Не перестают на нас, условно говоря, обижаться за то, что мы помогали народам Африки, Латинской Америки, Азии вставать на ноги, бороться за свободу, полагая, что это Россия виновата в кончине колониализма. А это совсем не так, — подчеркнул Путин.
По его словам, «действия Советского Союза ускоряли процесс, но он был неизбежен».
— Потому что в той же Африке, Латинской Америке, Азии все равно это уже переросло принципы колониального режима. Люди уже не хотели быть рабами. Да, конечно, Советский Союз это как-то стимулировал, подталкивал, но эти исторические процессы были неизбежны, они были объективны, — резюмировал российский лидер.