Лебеди из полотенец по цене прогулки на яхте: новосибирские блогеры заявили, что их обокрала горничная 5-звездочного отеля

Собираясь в путешествие, мы всегда четко знаем: ценные вещи и деньги надо держать при себе или прятать в надежном месте. Поселившись в пятизвездочном отеле с хорошей репутацией, мы можем слегка снизить свою бдительность, не ожидая подвоха от персонала. Так мысль о том, что ее могут обворовать, не пришла в голову Ольги Платоновой — самой эпатажной блогерки Сибири. Она спокойно ушла гулять с подругой и дочкой, а когда вернулась, обнаружила пропажу. Зато на кровати лежали лебеди и сердца из полотенец. Публикуем рассказ Ольги о случившемся от первого лица.
Мы с подругой прилетели на несколько дней отдохнуть в Турцию, в Анталью, район Бельдиби. Заселились в отель «Катамаран» с рейтингом 5 звезд, где все включено. На тумбочке я оставила 50$, они лежали под лекарствами — отложила я их специально на врача, потому что моя пятилетняя дочь по прилету заболела. Вышли прогуляться, вернулись — денег нет. Подумали на уборщицу — может быть, она решила, что мы оставили для нее такие щедрые чаевые, хотя принято оставлять около 5–10$.
Почему решили, что уборщица? Потому что после уборки в нашем номере появилось огромное количество шампуней, полотенец, на кроватях — лебеди и сердца, пол был устелен простынями, как коврами. Мы обратились к дирекции отеля — нам сказали ждать, пока уборщица выйдет с выходного. Вышла и ожидаемо сказала, что ничего не брала.
Прошел еще день. Главная по туристам сказала хорошо посмотреть под тумбочками, кроватями. Посмотрели на несколько раз — говорим, ничего нет, а она нам — смотрите лучше. Мы написали заявление о краже, но нам сказали, что ничего мы не добьемся, только потратим время.
Потом я увидела эту самую горничную в коридоре и лично спросила про деньги. Она упрямо: «не брала», а я ей: «верните мои деньги». И тут начался спектакль. Она влетела в наш номер, начала швырять подушки, срывать простыни, кричать на своем языке — мы ничего не поняли. Она резко подняла матрас (весом, наверное, килограмм 30 и толщиной 40 см), а там лежали — вот так сюрприз — 50$. Горничная ткнула пальцем на мою дочь и сказала — это она. Моя 5-летняя малышка взяла деньги, подняла матрас и спрятала их? Серьезно?
Наш номер убрали за стоимость экскурсии на Турецкие Мальдивы! Мы уезжали на весь день на яхте — с обедом, белый песок, бирюзовая вода. Цена на двоих была как раз 50$. Странная история: горничная решила писать заявление об увольнении, хотя она работает в отеле уже 8 лет, но так и не уволилась. Дело замяли. Свои деньги обратно мы получили, но отдых был испорчен, остался неприятный осадок.
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