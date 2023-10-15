Лебеди из полотенец по цене прогулки на яхте: новосибирские блогеры заявили, что их обокрала горничная 5-звездочного отеля

Мы с подругой прилетели на несколько дней отдохнуть в Турцию, в Анталью, район Бельдиби. Заселились в отель «Катамаран» с рейтингом 5 звезд, где все включено. На тумбочке я оставила 50$, они лежали под лекарствами — отложила я их специально на врача, потому что моя пятилетняя дочь по прилету заболела. Вышли прогуляться, вернулись — денег нет. Подумали на уборщицу — может быть, она решила, что мы оставили для нее такие щедрые чаевые, хотя принято оставлять около 5–10$.

Почему решили, что уборщица? Потому что после уборки в нашем номере появилось огромное количество шампуней, полотенец, на кроватях — лебеди и сердца, пол был устелен простынями, как коврами. Мы обратились к дирекции отеля — нам сказали ждать, пока уборщица выйдет с выходного. Вышла и ожидаемо сказала, что ничего не брала.