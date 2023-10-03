«Всё в этой стране хочет меня убить»: россиянка честно рассказала про Абхазию, которая пробила туристическое дно и отношение местных

Абхазия — это та страна, о которой я давно и часто слышала от знакомых. Отзывы, с которыми сталкивалась именно я, были исключительно положительными. К слову, в прошлом году впервые съездила туда и, надо сказать, отпуск приятно удивил. Поэтому когда встал вопрос об отдыхе на этот раз, я уже знала — это снова будет та же страна, но с отелем более высокого уровня и на более длительный срок.





Отпуск выпал на конец турсезона — я ездила в середине сентября. Жары в Абхазии уже не было, но море всё еще было теплым. Короче, бархатный сезон. Отель, в который мы хотели попасть, находится почти в центре Нового Афона, на территории есть собственный подогреваемый бассейн, а в номерах не самый плохой ремонт.