«Всё в этой стране хочет меня убить»: россиянка честно рассказала про Абхазию, которая пробила туристическое дно и отношение местных

В прошедший летний сезон граница России и Абхазии собирала немалые пробки — иногда за день таможню пересекало свыше
Недовольство отдыхом по «стандартным» причинам в виде дороговизны, отравлений и грязного моря — уже закономерность. Однако в этом году многие абхазы проявили себя не как радушные хозяева, а скорее как алчные и обозленные. Корреспондент NN.RU Дарья Бурмистрова столкнулась с типичными и нетипичными проблемами лицом к лицу и в своей колонке объяснила, почему больше ни ногой в Страну души.
Абхазия — это та страна, о которой я давно и часто слышала от знакомых. Отзывы, с которыми сталкивалась именно я, были исключительно положительными. К слову, в прошлом году впервые съездила туда и, надо сказать, отпуск приятно удивил. Поэтому когда встал вопрос об отдыхе на этот раз, я уже знала — это снова будет та же страна, но с отелем более высокого уровня и на более длительный срок.
Отпуск выпал на конец турсезона — я ездила в середине сентября. Жары в Абхазии уже не было, но море всё еще было теплым. Короче, бархатный сезон. Отель, в который мы хотели попасть, находится почти в центре Нового Афона, на территории есть собственный подогреваемый бассейн, а в номерах не самый плохой ремонт.
Главной целью были поездки по тем маршрутам, которые мы не успели посетить в прошлом году. На следующий день после приезда мы отправились на джипе вместе с четырьмя другими отдыхающими на Альпийские луга. Звучит уже здорово, правда? Но это не единственная точка в поездке — по пути планировались Гегский водопад, голубое озеро, Юпшарский каньон и Рица.
Начало экскурсии было потрясающим, ведь водопад, даже маленький, это уже целое событие. Далее было не менее впечатляющее голубое озеро. Времени на этой точке гид дал сполна, была возможность прогуляться и наделать красивых фоточек. Толп туристов, как в середине лета, не было. Зато как коршуны бродили местные жители, желающие заработать на приезжих. В ход идет всё — уговоры сфоткаться в тулупе или папахе, с павлином на фоне бирюзовой воды или, конечно же, выпить вина и чачи.
Последнее развлечение — одно из основных в ходе экскурсии, но обычно у гидов есть договоренность с оборудованными винодельнями. Здесь же мужчины, торгующие веселящими напитками, оборудовали точку сами, где столом служил выступ камня из скалы. Маркетинг — не самая сильная черта абхазов, поэтому берут напором. «Брат, пойдем продегустируем наше вино. Не обижай нас — не отказывай», — обратился к нам голос из толпы и мгновенно увел моего молодого человека в сторону. Проследовав за ним, я наблюдала следующую картинку: двое местных пытались продать свои напитки, перед этим опоив. На вежливые отказы они не реагировали и преграждали путь.
— В Бахмут вас надо, на мясо, — прозвучало после очередного нашего ответа «нет».
Стало очень неприятно. Эта фраза не только высвободила нас из оков местных торгашей, но и оставила осадок на весь отпуск. Стало горько и обидно от слов тех, кто в этом году празднует 30 лет со дня победы. На мой взгляд, абхазы могли бы более приветливо относиться к людям, которые привозят деньги в их бедствующую страну, и думать о значимости подобных выражений.
Ладно хоть природа честно завоевала всё наше внимание и отвлекла от неприятной стычки. Горы Абхазии — это действительно что-то невероятное. Больших красок и остроты ощущений придавала поездка на джипе без крыши. Добравшись до Альпийских лугов на высоту около 2200 метров, осознаешь, что хотя бы этот момент не зря. И благо было время всмотреться в эту красоту.
Конечно, ожидалось, что почти вся неделя будет усыпана подобными поездками в горы. Думаю, если попрошу вас предположить, что в Абхазии могло пойти не так — вы сразу догадаетесь. Да, через день наступила стадия, которой как будто нельзя избежать — жуткое отравление. Я провела сутки с температурой 38, не вставая с кровати совсем.
Надо сказать, я не оклемалась даже сейчас. А все оставшиеся дни в Абхазии питалась овощами и при любом появлении другой еды думала, что всё в этой стране хочет меня убить. Но отсутствие аппетита играло мне на руку. Видимо, все деньги на туристах Абхазия смогла заработать до конца августа, поэтому прибывшие позже совсем не интересовали местных предпринимателей. Почти все кафе и рестораны закрывались около восьми вечера. Позже поесть было практически невозможно.
Несмотря на состояние, я очень хотела попасть в другой горный район, находящийся ближе к границе с Грузией — город Ткварчал и село Акармара. Продают эту экскурсию под названием «город-призрак». Возможно, на первом этапе разочарует информация, что люди там все-таки живут. Мало, конечно, иногда по одному человеку на многоэтажный дом, но живут.
И всё же звание «призрака» этот район Абхазии заслужил. Некогда богатые места, где жили шахтеры и их семьи, превратились в разрушенные и захваченные природой дебри.
Гуляя по территории таких населенных пунктов, невольно задумываешься о том, почему всё так? Почему никто за такой длительный срок даже не попытался восстановить и заселить эти участки? Ответ один — всем плевать. Местным жителям так комфортно, ведь туристический сезон стал по-настоящему их основной работой, а производства, заводы и фабрики для них как будто шутка. Воистину, Страна души — амбассадор гедонизма.
Выводы этого отпуска печальные и спасли положение только пара экскурсий, которые, несмотря ни на что, состоялись. Но единственная мысль, которая крутилась в голове, когда мы пересекли границу и ступили на сторону России — «Спасибо, что живые». А по приезде в родной город я, кажется, стала любить свой город в тысячу раз сильнее.