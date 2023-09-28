«Никогда в жизни здесь не останусь». Честный рассказ россиянина, который переехал в Германию и разочаровался в стране

«Честно говоря, с учебой не получилось»

Я переехал в Германию в 2019 году. Готовился к поступлению в вуз заранее: сдал экзамен по иностранному языку, сделал подтверждение диплома. Германию выбрал, потому что там можно учиться на английском, и обучение во всех государственных университетах бесплатное. Единственное — нужно поступать на программу, связанную с твоим бакалавриатом.

Так я поступил в Технический университет Берлина на специальность «геодезия и геоинформационные технологии». Честно говоря, с учебой у меня не получилось. Она занимает абсолютно всё свободное время, это выматывает. Но так только в топовых вузах — если это университет в маленьком городе, то нагрузка меньше. Отмечу, что здесь любую программу можно растянуть лет на 10. Зависит от того, сколько предметов ты выбрал.