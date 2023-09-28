freedom
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 6/10
usd 96.50
eur 101.98
СрочноУ новосибирского ТЦ МЕГА сменился хозяин
Все новости
Все новости
Мнение

«Никогда в жизни здесь не останусь». Честный рассказ россиянина, который переехал в Германию и разочаровался в стране

По его словам, немцы живут в системе запретов, а молодежь уезжает подальше

510

Матвей поделился впечатлениями о переезде в Германию

Поделиться

25-летний Матвей М. родился в подмосковном Домодедово. Он получил диплом бакалавра в столичном университете РУДН, а затем решил исполнить давнюю мечту и поступить в магистратуру в Германию. Прожив там четыре года, парень во многом разочаровался и теперь говорит, что никогда не останется в этой стране.

Наши коллеги из MSK1.RU спросили Матвея о плюсах и минусах жизни в Германии. Далее — его честный рассказ.

«Честно говоря, с учебой не получилось»

Я переехал в Германию в 2019 году. Готовился к поступлению в вуз заранее: сдал экзамен по иностранному языку, сделал подтверждение диплома. Германию выбрал, потому что там можно учиться на английском, и обучение во всех государственных университетах бесплатное. Единственное — нужно поступать на программу, связанную с твоим бакалавриатом.

Так я поступил в Технический университет Берлина на специальность «геодезия и геоинформационные технологии». Честно говоря, с учебой у меня не получилось. Она занимает абсолютно всё свободное время, это выматывает. Но так только в топовых вузах — если это университет в маленьком городе, то нагрузка меньше. Отмечу, что здесь любую программу можно растянуть лет на 10. Зависит от того, сколько предметов ты выбрал.

Работа Матвея связана с велосипедами

Работа Матвея связана с велосипедами

Поделиться

Параллельно я работаю в велосипедной компании Upway. Она занимается перепродажей и апгрейдом электровелосипедов: то есть выкупаем старые, чиним, приводим в хорошее состояние и перепродаем. Тем самым делаем такой секонд-хенд.

Я работаю два с половиной дня в неделю, получаю за это 1150 евро (примерно 117 тысяч рублей). До этого я тоже работал в велосипедной компании, у меня была зарплата поменьше, но зато мне оплачивали страховку, которая, на минуточку, стоит 124 евро в месяц.

Права за 255 тысяч рублей и налог на радио

По российским меркам, жить здесь довольно дорого. Например, чтобы снять нормальную квартиру, придется отдать минимум 1000 евро. И вообще в Германии всё очень дорожает. Вот даже курицу купить — 400 граммов стоят 350 рублей. А 500 граммов говядины продают за 500 рублей.

Чтобы получить водительские права, за весь процесс придется отдать порядка 2500 евро (255 тысяч рублей). Это даже для немцев дороговато, потому что средняя зарплата — 1800–2000 евро на руки.

Недавно еще подорожала медицинская страховка. Для обычных жителей ее цена может доходить до 400 евро в месяц. Студенты изначально платили 120. Потом, когда тебе исполняется 23 года, приходит письмо, где говорится: раз ты не женат и без детей, плати больше. Сначала поднимали цену на 4 евро, а теперь на 9.

Про мобильную связь вообще молчу. Я за нее плачу 2000 рублей в месяц — тариф включает безлимитные SMS, звонки и безлимитный интернет, который очень медленно работает, особенно в пригородах. А еще все жители обязаны платить налог на радио и телевидение, неважно, пользуешься ты ими или нет. Почти 2000 рублей за то, что у тебя даже нет радиоприемника и телевизора.

«Выпал снег — всё, коллапс»

Обычно мои будни выглядят так: я просыпаюсь, иду на работу, возвращаюсь домой около 17:00, занимаюсь музыкой и отдыхаю. В выходные, в основном, путешествую. В Германии есть такой абонементный билет 49 euro ticket — по нему ты можешь ездить на любых видах транспорта, кроме скоростных поездов. Например, в это воскресенье я ездил в Дрезден.

В свободное время Матвей путешествует

В свободное время Матвей путешествует

Поделиться

В основном я езжу на региональных поездах — электричках, хотя у меня язык не поворачивается так их назвать, потому что, в отличие от российских электричек, они комфортабельные, крутые, по типу наших «Ласточек».

Но тут тоже не всё так сладко. За все четыре года, что я ездил на электричках в России, они опаздывали раз 15. А тут каждый божий раз, когда ты едешь на Deutsche Bahn (основной железнодорожный оператор в Германии), он либо опаздывает, либо идет ремонт путей. Любая вещь происходит — например, выпал снег, — всё, коллапс, катастрофа, поезда не едут, ничего не работает.

Большой культ тусовок

Мне нравится, что в Германии хорошая природа. Здесь за этим следят, поддерживают в хорошем состоянии леса, озера, пруды. Есть позитивная пропаганда того, что природу нужно беречь. Поэтому на улицах чисто. Еще мне нравится, что легко путешествовать, особенно по Евросоюзу. Но в целом минусов больше.

Матвей считает, что минусов жизни в Германии больше, чем плюсов

Матвей считает, что минусов жизни в Германии больше, чем плюсов

Поделиться

Германия — очень скучная страна. Здесь нечего делать. Развлечения у жителей Берлина — пить или ходить в клубы, либо всё это объединять. Можно, конечно, на велике покататься, съездить на озеро, но у меня сложилось впечатление, что в основном в столице большой культ тусовок.

При этом немцы не очень хотят общаться с иностранцами. Они тебя всё равно воспринимают, как чужака. Я, по крайней мере, не помню, чтобы они приезжих охотно брали в свои компании, особенно, если ты не знаешь немецкий язык. Из-за одного человека все не будут общаться на английском.

Поделиться

Вообще здесь довольно много русских. Когда восточная часть страны была подконтрольна СССР, сюда многие переехали, внедрили русскую культуру. Поэтому спроси у любого немца, есть ли у него русский друг, — по-любому будет.

В общем, дружба у меня лучше идет с ребятами других национальностей. Я общаюсь с сербом, словаком, балканцем, украинцем и русским. Но бывают и исключения из правил.

Запрет на запрете

Говорят, что Германия — свободная страна, но на самом деле тут от свободы только одно слово. Если у тебя есть свой земельный участок и там растет деревце, то ты не имеешь права его спилить, потому что «это экология». С одной стороны они красавчики, с другой стороны — клиника.

Матвею нравится, как в Германии заботятся о природе и экологии

Матвею нравится, как в Германии заботятся о природе и экологии

Поделиться

Нельзя заняться каким-то хобби без тысячи бумажек и сертификатов. Например, хочешь полетать на квадрокоптере — получи лицензию, оформи на него страховку, повесь специальную несгораемую табличку.

Здесь всё оформляется через почту. Чтобы сделать банковскую карту, тебе надо прийти в отделение, где тебе скажут: «Твоя карточка приедет через три недели на почту в конверте». И вот ты сидишь ждешь. Карточка приходит, а потом тебе отдельным письмом приходит пароль от нее. Письмо они могут потерять, будут отправлять еще раз.

Кстати, в Германии ничего нельзя оплатить карточкой. Это работает, только если идешь в большой сетевой магазин. В маленьких ресторанчиках, преимущественно, надо платить наличкой. Транзакция денег — отдельная история. Из Германии в Россию переводы нельзя сделать совсем из-за санкций. Внутри страны eсли скидываешь кому-то деньги, то они будут идти минимум один рабочий день. А если отправить деньги в пятницу, то они придут только в понедельник, потому что в выходные транзакции не работают.

В Германии нет нормальных услуг: заказать еду, девушкам — сходить на маникюр. Если ты заболел и идешь к врачу, то скорее всего он назначит пить воду и гулять на свежем воздухе. Никаких таблеток, антибиотиков не выписывают, только в крайних случаях.

При этом все медикаменты идут по рецепту, даже анальгин или но-шпа. Врач выписывает направление на лекарство, ты идешь в аптеку и либо платишь небольшой налог от стоимости препарата, либо получаешь его бесплатно.

Страна для пенсионеров

Для молодежи в Германии есть плюсы, но всё-таки больше минусов. Поэтому молодые ребята отсюда уезжают. У них есть два основных направления — Австралия и Англия. Здесь очень популярно отправить ребенка после школы в Австралию на gap year (академический отпуск). Это такой культурный код немцев.

Матвей не планирует оставаться в Германии

Матвей не планирует оставаться в Германии

Поделиться

Я никогда в жизни не останусь в Германии. Не знаю, кому нравится такая страна, наверное, пенсионерам. Нет никаких движух — для молодняка это ад. Я здесь живу, пока есть возможность, а потом уеду в Азию или в Штаты.

Надо понимать, что Германия, где всё чисто, красиво и пунктуально, осталась в прошлом — году так в 2010-м. Теперь эта страна хороша для тех, кто не хочет ничего делать, но хочет получать деньги. Поэтому сюда и едет так много беженцев: здесь им полагаются самые большие выплаты (502 евро) по всей Европе, оплачивают проживание и страховку.

За границей многое не так, как ты привык

За границей многое не так, как ты привык

Поделиться

Самое сложное в эмиграции — решиться. А дальше уже идет режим адаптации. Скорее всего того, к чему ты привык в России — в моем случае это друзья, юмор, вайб — здесь не будет. Русскоговорящие люди есть, но нет той магии.

За границей ты в любом случае чувствуешь себя не так, как дома. Когда я переехал, со временем увидел, как работает мир, и понял, что он плюс-минус везде одинаков. Я не ненавижу Германию, просто это не та страна, где я бы мог реализовать свои амбиции. Для кого-то простая жизнь здесь будет вполне комфортной. Во всяком случае я благодарен за возможность познакомиться с людьми из разных стран и попрактиковать язык.

Ранее мы публиковали рассказ студентки из России, которая поступила в голландский университет и переехала в Нидерланды. Также переехавшая в Индию россиянка рассказала нам несколько историй о своих ярких буднях и объяснила, к чему нужно быть готовым, если уезжаешь из России в далекую восточную страну.

По теме

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

ГерманияПереездЖизнь за границейСтудентЭмигранты
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter