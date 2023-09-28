«Никогда в жизни здесь не останусь». Честный рассказ россиянина, который переехал в Германию и разочаровался в стране

25-летний Матвей М. родился в подмосковном Домодедово. Он получил диплом бакалавра в столичном университете РУДН, а затем решил исполнить давнюю мечту и поступить в магистратуру в Германию. Прожив там четыре года, парень во многом разочаровался и теперь говорит, что никогда не останется в этой стране.
Наши коллеги из MSK1.RU спросили Матвея о плюсах и минусах жизни в Германии. Далее — его честный рассказ.
«Честно говоря, с учебой не получилось»
Я переехал в Германию в 2019 году. Готовился к поступлению в вуз заранее: сдал экзамен по иностранному языку, сделал подтверждение диплома. Германию выбрал, потому что там можно учиться на английском, и обучение во всех государственных университетах бесплатное. Единственное — нужно поступать на программу, связанную с твоим бакалавриатом.
Так я поступил в Технический университет Берлина на специальность «геодезия и геоинформационные технологии». Честно говоря, с учебой у меня не получилось. Она занимает абсолютно всё свободное время, это выматывает. Но так только в топовых вузах — если это университет в маленьком городе, то нагрузка меньше. Отмечу, что здесь любую программу можно растянуть лет на 10. Зависит от того, сколько предметов ты выбрал.
Параллельно я работаю в велосипедной компании Upway. Она занимается перепродажей и апгрейдом электровелосипедов: то есть выкупаем старые, чиним, приводим в хорошее состояние и перепродаем. Тем самым делаем такой секонд-хенд.
Я работаю два с половиной дня в неделю, получаю за это 1150 евро (примерно
Права за 255 тысяч рублей и налог на радио
По российским меркам, жить здесь довольно дорого. Например, чтобы снять нормальную квартиру, придется отдать минимум 1000 евро. И вообще в Германии всё очень дорожает. Вот даже курицу купить — 400 граммов стоят 350 рублей. А 500 граммов говядины продают за 500 рублей.
Чтобы получить водительские права, за весь процесс придется отдать порядка 2500 евро (
Недавно еще подорожала медицинская страховка. Для обычных жителей ее цена может доходить до 400 евро в месяц. Студенты изначально платили 120. Потом, когда тебе исполняется 23 года, приходит письмо, где говорится: раз ты не женат и без детей, плати больше. Сначала поднимали цену на 4 евро, а теперь на 9.
Про мобильную связь вообще молчу. Я за нее плачу 2000 рублей в месяц — тариф включает безлимитные SMS, звонки и безлимитный интернет, который очень медленно работает, особенно в пригородах. А еще все жители обязаны платить налог на радио и телевидение, неважно, пользуешься ты ими или нет. Почти 2000 рублей за то, что у тебя даже нет радиоприемника и телевизора.
«Выпал снег — всё, коллапс»
Обычно мои будни выглядят так: я просыпаюсь, иду на работу, возвращаюсь домой около 17:00, занимаюсь музыкой и отдыхаю. В выходные, в основном, путешествую. В Германии есть такой абонементный билет 49 euro ticket — по нему ты можешь ездить на любых видах транспорта, кроме скоростных поездов. Например, в это воскресенье я ездил в Дрезден.
В основном я езжу на региональных поездах — электричках, хотя у меня язык не поворачивается так их назвать, потому что, в отличие от российских электричек, они комфортабельные, крутые, по типу наших «Ласточек».
Но тут тоже не всё так сладко. За все четыре года, что я ездил на электричках в России, они опаздывали раз 15. А тут каждый божий раз, когда ты едешь на Deutsche Bahn (основной железнодорожный оператор в Германии), он либо опаздывает, либо идет ремонт путей. Любая вещь происходит — например, выпал снег, — всё, коллапс, катастрофа, поезда не едут, ничего не работает.
Большой культ тусовок
Мне нравится, что в Германии хорошая природа. Здесь за этим следят, поддерживают в хорошем состоянии леса, озера, пруды. Есть позитивная пропаганда того, что природу нужно беречь. Поэтому на улицах чисто. Еще мне нравится, что легко путешествовать, особенно по Евросоюзу. Но в целом минусов больше.
Германия — очень скучная страна. Здесь нечего делать. Развлечения у жителей Берлина — пить или ходить в клубы, либо всё это объединять. Можно, конечно, на велике покататься, съездить на озеро, но у меня сложилось впечатление, что в основном в столице большой культ тусовок.
При этом немцы не очень хотят общаться с иностранцами. Они тебя всё равно воспринимают, как чужака. Я, по крайней мере, не помню, чтобы они приезжих охотно брали в свои компании, особенно, если ты не знаешь немецкий язык. Из-за одного человека все не будут общаться на английском.
Вообще здесь довольно много русских. Когда восточная часть страны была подконтрольна СССР, сюда многие переехали, внедрили русскую культуру. Поэтому спроси у любого немца, есть ли у него русский друг, — по-любому будет.
В общем, дружба у меня лучше идет с ребятами других национальностей. Я общаюсь с сербом, словаком, балканцем, украинцем и русским. Но бывают и исключения из правил.
Запрет на запрете
Говорят, что Германия — свободная страна, но на самом деле тут от свободы только одно слово. Если у тебя есть свой земельный участок и там растет деревце, то ты не имеешь права его спилить, потому что «это экология». С одной стороны они красавчики, с другой стороны — клиника.
Нельзя заняться каким-то хобби без тысячи бумажек и сертификатов. Например, хочешь полетать на квадрокоптере — получи лицензию, оформи на него страховку, повесь специальную несгораемую табличку.
Здесь всё оформляется через почту. Чтобы сделать банковскую карту, тебе надо прийти в отделение, где тебе скажут: «Твоя карточка приедет через три недели на почту в конверте». И вот ты сидишь ждешь. Карточка приходит, а потом тебе отдельным письмом приходит пароль от нее. Письмо они могут потерять, будут отправлять еще раз.
Кстати, в Германии ничего нельзя оплатить карточкой. Это работает, только если идешь в большой сетевой магазин. В маленьких ресторанчиках, преимущественно, надо платить наличкой. Транзакция денег — отдельная история. Из Германии в Россию переводы нельзя сделать совсем из-за санкций. Внутри страны eсли скидываешь кому-то деньги, то они будут идти минимум один рабочий день. А если отправить деньги в пятницу, то они придут только в понедельник, потому что в выходные транзакции не работают.
В Германии нет нормальных услуг: заказать еду, девушкам — сходить на маникюр. Если ты заболел и идешь к врачу, то скорее всего он назначит пить воду и гулять на свежем воздухе. Никаких таблеток, антибиотиков не выписывают, только в крайних случаях.
При этом все медикаменты идут по рецепту, даже анальгин или но-шпа. Врач выписывает направление на лекарство, ты идешь в аптеку и либо платишь небольшой налог от стоимости препарата, либо получаешь его бесплатно.
Страна для пенсионеров
Для молодежи в Германии есть плюсы, но всё-таки больше минусов. Поэтому молодые ребята отсюда уезжают. У них есть два основных направления — Австралия и Англия. Здесь очень популярно отправить ребенка после школы в Австралию на gap year (академический отпуск). Это такой культурный код немцев.
Я никогда в жизни не останусь в Германии. Не знаю, кому нравится такая страна, наверное, пенсионерам. Нет никаких движух — для молодняка это ад. Я здесь живу, пока есть возможность, а потом уеду в Азию или в Штаты.
Надо понимать, что Германия, где всё чисто, красиво и пунктуально, осталась в прошлом — году так в
Самое сложное в эмиграции — решиться. А дальше уже идет режим адаптации. Скорее всего того, к чему ты привык в России — в моем случае это друзья, юмор, вайб — здесь не будет. Русскоговорящие люди есть, но нет той магии.
За границей ты в любом случае чувствуешь себя не так, как дома. Когда я переехал, со временем увидел, как работает мир, и понял, что он плюс-минус везде одинаков. Я не ненавижу Германию, просто это не та страна, где я бы мог реализовать свои амбиции. Для кого-то простая жизнь здесь будет вполне комфортной. Во всяком случае я благодарен за возможность познакомиться с людьми из разных стран и попрактиковать язык.
Ранее мы публиковали рассказ студентки из России, которая поступила в голландский университет и переехала в Нидерланды. Также переехавшая в Индию россиянка рассказала нам несколько историй о своих ярких буднях и объяснила, к чему нужно быть готовым, если уезжаешь из России в далекую восточную страну.