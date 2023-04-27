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«Королеву марафонов» Елену Блиновскую задержали в Москве

Она подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

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По данным следствия Блиновская не заплатила 918 миллионов рублей налогов

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«Королеву марафонов» Елену Блиновскую задержали в Москве при попытке покинуть Россию. Как сообщает Следственный комитет РФ, ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании денег в особо крупном размере «или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

— Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие в подразделение ведомства из УФНС России по городу Москве, — говорится в сообщении. — По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019–2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей. Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций.

Задержали Блиновскую при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у нее были авиабилеты «для вылета в иное государство». В какое именно, следователи не уточняют.

В прокуратуре Москвы добавляют, что Блиновская легализовала больше 43 млн рублей, «приобретенных в результате совершения преступления».

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, в офисе и по месту проживания Блиновской проводятся обыски.

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