«Жизнь в Ереване для привыкших к комфорту россиян готовит несколько сюрпризов»: эмигрант рассказал о переезде в Армению

— Мы там меньше месяца перекантовались и решили новую искать. Нашли с евроремонтом, но на 20 тысяч драмов дороже. И мы ее сняли ровно за день до частичной мобилизации. Вот я уверен, если бы еще день прошел, она бы в два раза дороже стала стоить, — рассказывает Владимир.



Сейчас красноярец получил временную прописку в Ереване, которая позволяет находиться легально в стране еще год. Чтобы ее получить, необходимо подать документы в паспортный стол.



— Здесь можно прописаться в съемной квартире, но нас хозяева попросили так не делать, и мы прописались у родственников. Просто приходишь в паспортный стол, подаешь документы, в том числе согласие [на прописку] от владельца квартиры, и в загранпаспорте отмечают прописку. В российском паспорте отмечать ее не надо, а то вас будет ждать сюрприз: документ окажется недействительным, — говорит Владимир.

