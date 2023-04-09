«Жизнь в Ереване для привыкших к комфорту россиян готовит несколько сюрпризов»: эмигрант рассказал о переезде в Армению

Красноярец Владимир (имя изменено. — Прим. ред.) после окончания университета вместе с девушкой принял решение уехать в Армению. Молодой человек рассказал нашим красноярским коллегам из NGS24.RU, как устроился в Ереване и что сейчас происходит в этой закавказской стране.
Окончательное решение уехать парень принял прошлым летом, в конце августа он уже был в Ереване. Билеты с пересадкой в Уфе обошлись в 18 тысяч рублей. А на Армению выбор пал из-за родственников, которые там живут.
— Тут легче всего с документами определиться. Въехать можно просто по российскому паспорту или по заграну и жить полгода, — вспоминает Владимир.
Найти съемное жилье помогли родственники. Первый месяц Владимир жил в трехкомнатной квартире, но она была «подубитой» и в ней не работали ни газовая плита, ни стиральная машинка, а мебель разваливалась. За это парень с девушкой платили
— Мы там меньше месяца перекантовались и решили новую искать. Нашли с евроремонтом, но на 20 тысяч драмов дороже. И мы ее сняли ровно за день до частичной мобилизации. Вот я уверен, если бы еще день прошел, она бы в два раза дороже стала стоить, — рассказывает Владимир.
Сейчас красноярец получил временную прописку в Ереване, которая позволяет находиться легально в стране еще год. Чтобы ее получить, необходимо подать документы в паспортный стол.
— Здесь можно прописаться в съемной квартире, но нас хозяева попросили так не делать, и мы прописались у родственников. Просто приходишь в паспортный стол, подаешь документы, в том числе согласие [на прописку] от владельца квартиры, и в загранпаспорте отмечают прописку. В российском паспорте отмечать ее не надо, а то вас будет ждать сюрприз: документ окажется недействительным, — говорит Владимир.
«Я представляю, что живу в инди-RPG»
Жизнь в Ереване для привыкших к комфорту россиян готовит несколько сюрпризов. Например, в квартирах нет центрального отопления, жителям приходится использовать обогреватели, из-за чего коммуналка зимой бьет по карману. Такая же проблема и с горячей водой — в части квартир не предусмотрено ГВС, и воду приходится нагревать в баке.
— Зимой в Ереване платить за электричество дорого, потому что нет вообще никакого отопления. Мы купили обогреватель — как на дачах ставят. Зимой им грелись, потому что было холодно, несмотря на то что Армения — теплая страна. Из-за того что мы гоняли целыми днями эту печку, в декабре — феврале за электричество вышло около
С продуктами проблем нет, признаётся молодой человек. Но не везде встретишь привычную нам молочку, а цены на рыбу весьма завышены. Зато Владимира порадовал широкий выбор в супермаркетах, в том числе зарубежной «гадости».
— Здесь просто идеальные магазины для меня. В Красноярске есть маленькие лавки, которые продают эксклюзив из Японии и Европы. Здесь такое продается в супермаркетах, они завозят импортные продукты. Я тут попробовал, наверное, всю американскую и японскую еду вроде макарон со вкусом «Читоса», которую мечтал в жизни протестировать, — говорит Владимир.
Красноярец снимает квартиру недалеко от центра — дом расположен на горе, рядом университет и торговый центр.
— Я представляю, что существую в инди-RPG. Мы живем на горе, и даже с нее спускаться — для меня аттракцион. Я по сторонам смотрю: какие-то закрытые старые участки, на которых японские флаги висят, какие-то узкие проходы, ведущие в ущелье. Ты это всё видишь и такой: «Блин, что это? Почему это выглядит так?» Увлекательно додумывать, что здесь было, — рассказывает молодой человек.
По словам Владимира, в спальном районе есть всё необходимое для жизни и постоянно ездить в центр не обязательно. Хотя на общественном транспорте можно доехать минут за
— Ереван по площади примерно как Красноярск, поэтому жить далеко от центра не так страшно. В городе нет больших автобусов, ездят в основном пазики. Тут вообще не существует кондукторов, и это как будто бы неплохо. Либо стоит приемник автоматический, ты туда 100 драмов опускаешь, либо водителю отдаешь, он так же, не смотря на тебя, берет эти деньги. И билетиков никаких нет, просто на добром слове. Но я ни разу не видел, чтобы зайцем кто-то ездил, — делится наблюдениями Владимир.
«Летом Ереван напоминает Паттайю местами»
Владимир рассказывает, что из-за работы не удается путешествовать по стране, но в столице он успел посмотреть популярные туристические достопримечательности. Центр города он сравнивает с красноярским: такой же небольшой и понятный, с историческими зданиями.
Сибиряк рассказывает, что в каждый сезон Ереван разный: летом напоминает курортный городок, а осенью — Питер.
— Чисто мое наблюдение: летом Ереван напоминает какую-нибудь Паттайю местами — на улицу забегаловки вытаскивают стульчики, зонтики, и ощущается всё как курортный спокойный городок. Но осенью и зимой как будто цветокор реальности меняется — и получается осенний Питер. Короче, два разных города зимой и летом.
Одно из популярных мест для отдыха — «Каскад» с парком, где находятся кафе и выставка скульптур современных художников. А с вершины «Каскада» открывается вид на гору Арарат.
Еще одно место, которое произвело на красноярцев большое впечатление, — ереванский зоопарк. В отличие от наших зоопарков, где животные содержатся в клетках с высокими заборами, в армянском зоопарке диких зверей от людей отделяет лишь низкий заборчик, как на детских площадках. Владимир в шутку рассказывает, что при желании гиены способны «перешагнуть забор» и прогуляться среди людей.
Также Владимир отмечает разницу менталитетов. Для многих армян в порядке вещей не выполнить договоренность, даже если это касается рабочих моментов.
— В России фирма может дать абстрактные рамки, и она, скорее всего, в них уложится. А здесь ты можешь договориться о чем-то, они пообещают сделать в течение недели, но не сделают. Ты звонишь разбираться, а они еще переносят. Вот такой прикол, не смертельно, но забавно. Я понимаю, когда люди так между собой делают, с друзьями, договорились увидеться — и не увиделись, у каждого свои планы. А тут корпорация себя ведет как твой друг, у которого резко планы возникли, — удивляется Владимир.
После переезда жизнь красноярца кардинально поменялась. Из-за условий и ограничений, в которых он сейчас проживает, Владимир чувствует, что не развивается, — приходится цепляться за то, что есть.
— У меня куча хобби была, были единомышленники, а тут я один. Для меня это очень важная штука. Чувствую, что немного праздно живу, так сказать, — делится переживаниями красноярец.
«Единственный ощутимый минус — падение курса рубля»
За год с начала СВО курс рубля резко менялся несколько раз. Летом пара жила в Армении с комфортом, по сравнению с красноярскими цены были ниже, зарплаты в 60–70 тысяч хватало на оплату квартиры, покупку продуктов и развлечения. Сейчас эмигранты со всего мира рассказывают, что жить стало дороже.
— Я бы сказал, что единственный ощутимый минус — падение курса рубля. Раньше всё казалось достаточно дешевым, сейчас всё кажется, как в России, — представь, что ты в Москве, покупаешь продукты и за квартиру платишь. Поэтому тяжелее стало. Но мы успели снять деньги и закупить все необходимые вещи по более-менее низким ценам. Сейчас нам не много нужно: за квартиру платим, за еду, за интернет, за коммуналку, — рассказывает Владимир.
Сейчас ажиотажный спрос на жилье несколько прошел. По наблюдениям красноярца, количество приезжих сократилось, массово в страну пока не въезжают, а приезжие «набились, еле влезли все и так сидят».
— Я иногда вижу сообщения, что люди снимают дома и прямо коммунами живут. И в этих домах комнаты [стоят] от 400 до 600 долларов. Но там какие-то айтишники замороченные живут, которые работают на удаленке. Чтобы в такой дом попасть — это как собеседование на работу пройти. У меня знакомые знакомых живут на «Рублевке» армянской. Там квартиру за 1500 долларов снимают, — рассказывает Владимир.
«Таксисты здесь — это мои лучшие друзья»
За полгода жизни в Армении россиянин еще ни разу не столкнулся с русофобией и негативным отношением. Молодой человек выучил несколько необходимых фраз на армянском вроде «добрый день» и «сколько стоит», но со многими можно свободно говорить по-русски.
— Никакого отношения пренебрежительного я не почувствовал. Основные мои собеседники в этом городе — таксисты, и ни разу ничего плохого я от них не слышал. Наоборот, могут дать совет, что-то показать и рассказать. Очень приятные люди. Таксисты здесь — это мои лучшие друзья, самые мудрые люди в Ереване, — говорит Владимир.
Известное армянское гостеприимство — вовсе не миф. Владимир рассказал, что однажды поздоровался с соседом и похвалил его собаку. Тогда мужчина сразу начал звать его в гости.