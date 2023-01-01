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Интервью

Бензин по 70 рублей и дорогущий интернет. Сибиряк рассказал, как зимует в Африке (там сейчас +30)

Павел Петров поделился плюсами и минусами жизни в ЮАР

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Павел Петров уехал зимовать в лето — в Африке сейчас жара

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Зима в России — испытание не для слабаков. Те, кто ненавидит холод, мечтают перебраться в теплые края до весны, и некоторым это удается.

Опытный путешественник сибиряк Павел Петров, например, улетел зимовать в Африку и поделился своим опытом с журналистами E1.RU: сколько стоит аренда жилья в ЮАР, дорогая ли здесь еда и почему местные говорят, что «едят русских».

Наша зима для ЮАР — лето

Ты объездил 16 стран, почему решил остаться зимовать именно в ЮАР?

— Абсолютно непривычная для русского глаза растительность, африканская культура вперемешку с западной, потрясающие побережья Индийского и Атлантического океанов, горы, заповедники, винодельни и непередаваемая красота Южной Африки.

Как оформляется виза и нужна ли она?

— Виза не нужна, если планируете пребывать в стране не больше 90 дней. У России с ЮАР очень хорошие отношения, поэтому русских туристов здесь любят. Перед истечением туристической визы можно либо подать заявление на ее продление еще на 90 дней, либо же уехать в любую страну, не имеющую общих границ с ЮАР, и вернуться через несколько дней. Если повезет, то вам поставят штамп еще на 90 дней.

Россияне могут оставаться в стране три месяца в качестве туристов

Россияне могут оставаться в стране три месяца в качестве туристов

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Сколько стоят билеты и откуда лучше лететь?

— Лучше лететь из Москвы или Санкт-Петербурга. Билеты до Йоханнесбурга и обратно обойдутся примерно в 50–60 тысяч рублей (при условии покупки билетов заранее). Это очень хорошая цена, учитывая инфляцию, нынешние условия в мире и расстояние (10–12 тысяч километров). Пересадки обычно делают в ОАЭ, Катаре, Эфиопии и Турции.

Расскажи про погоду в ЮАР зимой.

— Когда в России зима, то в ЮАР лето, потому что эти страны находятся на разных полушариях. С декабря по февраль здесь очень тепло, порой даже жарко. Идеально зимовать на побережье, где днем 35 градусов, но не умираешь от жары благодаря приятному ветерку и прохладному океану, в котором, кстати, каждый день вместе с тобой плавают дельфины и киты! Несколько дней назад я впервые здесь увидел кита, когда был на пляже!

Температура на побережье днем достигает +35 градусов

Температура на побережье днем достигает +35 градусов

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Сколько стоит зимовать у моря

Какие цены на жилье?

— В связи с укреплением рубля цены в ЮАР для россиян немного снизились, но всё равно некоторые вещи (интернет, аренда авто и жилье) покажутся дорогими. Например, хороший отель в Кейптауне обойдется вам в среднем в 4500–6000 рублей за ночь. Аренда автомобиля, например, на 3 дня обойдется в 4000 рублей, что, в принципе, неплохо.

Сколько стоит снять квартиру у моря?

— Зависит от города. Например, в Джеффрис-Бей, если хорошо поискать, можно найти квартиру за 5400–7000 рублей в месяц. Выгоднее снимать квартиры через AirBnB, нежели в отеле. Но чаще всего, если вы иностранец и у вас нет местных друзей, которые помогли бы в поиске хороших цен, то с вас спросят от 12 до 15 тысяч рублей за месяц аренды.

Продукты в ЮАР дороже?

— Цены на продукты, привычные нам, выше российских в среднем на 10–15 рублей. Продукты тут в изобилии. К этому нет претензий вообще! Тут очень развита система супермаркетов, поэтому в любом продуктовом магазине вы найдете абсолютное разнообразие любых продуктов, которые вам только в голову могут прийти.

Местная валюта — рэнд, нужно умножать цены на 3,5, чтобы перевести в рубли

Местная валюта — рэнд, нужно умножать цены на 3,5, чтобы перевести в рубли

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Батончик обойдется примерно в 68 рублей

Батончик обойдется примерно в 68 рублей

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А пачка салата стоит около 140 рублей

А пачка салата стоит около 140 рублей

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Какие цены в ресторанах?

— Можно отлично поесть за 500 рублей в ресторане, но есть и дорогие места. Тут очень большая культура кофе и ресторанов, поэтому у вас будет всегда много разных вариантов, но в целом цены доступные: молочный коктейль — 150 рублей, бургер — 250, кофе — 110.

— Когда я только приехал в ЮАР, местные постоянно шутили: Don’t come to South Africa, we eat Russians here («Не приезжай в Южную Африку, мы здесь едим русских». — Прим. ред.).

А как дела обстоят с транспортом?

— Бензин дорогой — в районе 70 рублей за литр, но дороги здесь хорошие и в основном прямые, особенно если едете по побережью, поэтому на бензин безумных сумм тратить не будете.

Такие виды открываются перед теми, кто зимует на берегу моря

Такие виды открываются перед теми, кто зимует на берегу моря

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Сколько ты отдаешь за интернет?

— Что тут на самом деле дорогое, так это интернет. Один гигабайт обойдется вам в среднем в 350–450 рублей, что я нахожу ужасно дорогим. В связи с этим во многих общественных местах есть Wi-Fi. Я был в ЮАР пять раз (это в сумме больше полугода) и ни разу даже не задумывался покупать сим-карту. Но на всякий случай можно купить 1 Гб интернета для экстренных звонков или сообщений.

Жить в ЮАР дороже, чем в России?

— Это очень сложный вопрос. Я до сих пор не определился, но, скорее, здесь дешево, чем дорого. Тем более с новым курсом рэнда (3,5 к 1) цены вообще доступные. Дорого здесь покупать одежду, билеты (внутренние перелеты), платить за интернет и некоторые продукты.

Минусы жизни в Африке

Чем страна может удивить?

— Условия жизни здесь очень контрастные и неоднозначные. Очень много недоверия у людей, постоянно нужно быть начеку и наблюдать за своими вещами и домом, чтобы никто ничего не украл. Тут даже есть такое высказывание: «Ты не южноафриканец, если ты никогда не был ограблен».

Конечно, не хочется сгущать краски, я всего раз был свидетелем ограбления, но в сравнении с Россией для меня это был шок. Местные жители к этому давно привыкли, для них это часть жизни: запираться каждую ночь, быть постоянно очень внимательным и с ноткой недоверия относиться к незнакомым.

В ЮАР красиво, но бывает небезопасно — случаи воровства здесь не редкость

В ЮАР красиво, но бывает небезопасно — случаи воровства здесь не редкость

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Как обстоят дела с медициной?

— Медицина тут очень хорошая, если вы пользуетесь частными клиниками. Например, в ЮАР работают одни из лучших стоматологов. Когда у меня начались проблемы с зубами, мне тут их вылечили — просто невероятно! Но за это пришлось отдать немало денег, поэтому перед приездом обязательно задумайтесь о приобретении страховки.

А вот с общественными больницами и стоматологиями истории тут ужасные: то мертвые люди с гнилыми конечностями в коридорах лежат, то километровые очереди на удаление зубов без обезболивающего...

Кому подойдет ЮАР?

— Эта страна подойдет для тех, кто любит приключения, море, серфинг, африканских животных, сафари, вино, хороший кофе и просто то, чего нет в России! Думаю, что без детей здесь было бы легче, потому что не пришлось бы сильно задумываться об их безопасности. Фрилансерам бы здесь точно понравилось, потому что можно работать удаленно и заодно путешествовать по этой красивейшей стране.

Павел считает, что страна очень понравится фанатам путешествий

Павел считает, что страна очень понравится фанатам путешествий

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Какие минусы у ЮАР?

  • Преступность;
  • бедность в некоторых районах;
  • отсутствие общественного транспорта;
  • дорогие авиабилеты;
  • дорогой интернет.

Но, несмотря на все эти минусы, ЮАР обязательно стоит посетить! Это абсолютно не та стереотипная Африка, которая появляется у нас в головах, когда мы думаем об этом континенте. Неповторимая красота природы, разнообразие флоры и фауны, а также тысячи километров побережья двух океанов. Абсолютная сказка, которая никогда не забудется. Вы только представьте, как рассказываете историю друзьям: «Я зимовал в Африке!»

Не всем удается привыкнуть к жизни в другой стране. Мы рассказывали об уральце, который переехал в Турцию, но вернулся обратно. А поэт и рэпер Наум Блик переехал во Францию и вынужденно устроился на работу в Burger King.

Прочитайте также, как живут россияне, которые остались в Абхазии после объявления частичной мобилизации. А еще мы публиковали истории жителей больших городов, они уехали в заброшенные деревни и ни за что не вернутся обратно.

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