Бензин по 70 рублей и дорогущий интернет. Сибиряк рассказал, как зимует в Африке (там сейчас +30)

Сколько стоит зимовать у моря

— Какие цены на жилье?



— В связи с укреплением рубля цены в ЮАР для россиян немного снизились, но всё равно некоторые вещи (интернет, аренда авто и жилье) покажутся дорогими. Например, хороший отель в Кейптауне обойдется вам в среднем в 4500–6000 рублей за ночь. Аренда автомобиля, например, на 3 дня обойдется в 4000 рублей, что, в принципе, неплохо.

— Сколько стоит снять квартиру у моря?

— Зависит от города. Например, в Джеффрис-Бей, если хорошо поискать, можно найти квартиру за 5400–7000 рублей в месяц. Выгоднее снимать квартиры через AirBnB, нежели в отеле. Но чаще всего, если вы иностранец и у вас нет местных друзей, которые помогли бы в поиске хороших цен, то с вас спросят от 12 до 15 тысяч рублей за месяц аренды.