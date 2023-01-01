Бензин по 70 рублей и дорогущий интернет. Сибиряк рассказал, как зимует в Африке (там сейчас +30)

Зима в России — испытание не для слабаков. Те, кто ненавидит холод, мечтают перебраться в теплые края до весны, и некоторым это удается.
Опытный путешественник сибиряк Павел Петров, например, улетел зимовать в Африку и поделился своим опытом с журналистами E1.RU: сколько стоит аренда жилья в ЮАР, дорогая ли здесь еда и почему местные говорят, что «едят русских».
Наша зима для ЮАР — лето
— Ты объездил 16 стран, почему решил остаться зимовать именно в ЮАР?
— Абсолютно непривычная для русского глаза растительность, африканская культура вперемешку с западной, потрясающие побережья Индийского и Атлантического океанов, горы, заповедники, винодельни и непередаваемая красота Южной Африки.
— Как оформляется виза и нужна ли она?
— Виза не нужна, если планируете пребывать в стране не больше 90 дней. У России с ЮАР очень хорошие отношения, поэтому русских туристов здесь любят. Перед истечением туристической визы можно либо подать заявление на ее продление еще на 90 дней, либо же уехать в любую страну, не имеющую общих границ с ЮАР, и вернуться через несколько дней. Если повезет, то вам поставят штамп еще на 90 дней.
— Сколько стоят билеты и откуда лучше лететь?
— Лучше лететь из Москвы или Санкт-Петербурга. Билеты до Йоханнесбурга и обратно обойдутся примерно в 50–60 тысяч рублей (при условии покупки билетов заранее). Это очень хорошая цена, учитывая инфляцию, нынешние условия в мире и расстояние (10–12 тысяч километров). Пересадки обычно делают в ОАЭ, Катаре, Эфиопии и Турции.
— Расскажи про погоду в ЮАР зимой.
— Когда в России зима, то в ЮАР лето, потому что эти страны находятся на разных полушариях. С декабря по февраль здесь очень тепло, порой даже жарко. Идеально зимовать на побережье, где днем 35 градусов, но не умираешь от жары благодаря приятному ветерку и прохладному океану, в котором, кстати, каждый день вместе с тобой плавают дельфины и киты! Несколько дней назад я впервые здесь увидел кита, когда был на пляже!
Сколько стоит зимовать у моря
— Какие цены на жилье?
— В связи с укреплением рубля цены в ЮАР для россиян немного снизились, но всё равно некоторые вещи (интернет, аренда авто и жилье) покажутся дорогими. Например, хороший отель в Кейптауне обойдется вам в среднем в 4500–6000 рублей за ночь. Аренда автомобиля, например, на 3 дня обойдется в 4000 рублей, что, в принципе, неплохо.
— Сколько стоит снять квартиру у моря?
— Зависит от города. Например, в Джеффрис-Бей, если хорошо поискать, можно найти квартиру за 5400–7000 рублей в месяц. Выгоднее снимать квартиры через AirBnB, нежели в отеле. Но чаще всего, если вы иностранец и у вас нет местных друзей, которые помогли бы в поиске хороших цен, то с вас спросят от 12 до 15 тысяч рублей за месяц аренды.
— Продукты в ЮАР дороже?
— Цены на продукты, привычные нам, выше российских в среднем на 10–15 рублей. Продукты тут в изобилии. К этому нет претензий вообще! Тут очень развита система супермаркетов, поэтому в любом продуктовом магазине вы найдете абсолютное разнообразие любых продуктов, которые вам только в голову могут прийти.
— Какие цены в ресторанах?
— Можно отлично поесть за 500 рублей в ресторане, но есть и дорогие места. Тут очень большая культура кофе и ресторанов, поэтому у вас будет всегда много разных вариантов, но в целом цены доступные: молочный коктейль — 150 рублей, бургер — 250, кофе — 110.
— Когда я только приехал в ЮАР, местные постоянно шутили: Don’t come to South Africa, we eat Russians here («Не приезжай в Южную Африку, мы здесь едим русских». — Прим. ред.).
— А как дела обстоят с транспортом?
— Бензин дорогой — в районе 70 рублей за литр, но дороги здесь хорошие и в основном прямые, особенно если едете по побережью, поэтому на бензин безумных сумм тратить не будете.
— Сколько ты отдаешь за интернет?
— Что тут на самом деле дорогое, так это интернет. Один гигабайт обойдется вам в среднем в 350–450 рублей, что я нахожу ужасно дорогим. В связи с этим во многих общественных местах есть Wi-Fi. Я был в ЮАР пять раз (это в сумме больше полугода) и ни разу даже не задумывался покупать сим-карту. Но на всякий случай можно купить
— Жить в ЮАР дороже, чем в России?
— Это очень сложный вопрос. Я до сих пор не определился, но, скорее, здесь дешево, чем дорого. Тем более с новым курсом рэнда (3,5 к 1) цены вообще доступные. Дорого здесь покупать одежду, билеты (внутренние перелеты), платить за интернет и некоторые продукты.
Минусы жизни в Африке
— Чем страна может удивить?
— Условия жизни здесь очень контрастные и неоднозначные. Очень много недоверия у людей, постоянно нужно быть начеку и наблюдать за своими вещами и домом, чтобы никто ничего не украл. Тут даже есть такое высказывание: «Ты не южноафриканец, если ты никогда не был ограблен».
Конечно, не хочется сгущать краски, я всего раз был свидетелем ограбления, но в сравнении с Россией для меня это был шок. Местные жители к этому давно привыкли, для них это часть жизни: запираться каждую ночь, быть постоянно очень внимательным и с ноткой недоверия относиться к незнакомым.
— Как обстоят дела с медициной?
— Медицина тут очень хорошая, если вы пользуетесь частными клиниками. Например, в ЮАР работают одни из лучших стоматологов. Когда у меня начались проблемы с зубами, мне тут их вылечили — просто невероятно! Но за это пришлось отдать немало денег, поэтому перед приездом обязательно задумайтесь о приобретении страховки.
А вот с общественными больницами и стоматологиями истории тут ужасные: то мертвые люди с гнилыми конечностями в коридорах лежат, то километровые очереди на удаление зубов без обезболивающего...
— Кому подойдет ЮАР?
— Эта страна подойдет для тех, кто любит приключения, море, серфинг, африканских животных, сафари, вино, хороший кофе и просто то, чего нет в России! Думаю, что без детей здесь было бы легче, потому что не пришлось бы сильно задумываться об их безопасности. Фрилансерам бы здесь точно понравилось, потому что можно работать удаленно и заодно путешествовать по этой красивейшей стране.
— Какие минусы у ЮАР?
- Преступность;
- бедность в некоторых районах;
- отсутствие общественного транспорта;
- дорогие авиабилеты;
- дорогой интернет.
Но, несмотря на все эти минусы, ЮАР обязательно стоит посетить! Это абсолютно не та стереотипная Африка, которая появляется у нас в головах, когда мы думаем об этом континенте. Неповторимая красота природы, разнообразие флоры и фауны, а также тысячи километров побережья двух океанов. Абсолютная сказка, которая никогда не забудется. Вы только представьте, как рассказываете историю друзьям: «Я зимовал в Африке!»
Не всем удается привыкнуть к жизни в другой стране. Мы рассказывали об уральце, который переехал в Турцию, но вернулся обратно. А поэт и рэпер Наум Блик переехал во Францию и вынужденно устроился на работу в Burger King.
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