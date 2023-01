Бензин по 70 рублей и дорогущий интернет. Сибиряк рассказал, как зимует в Африке (там сейчас +30)

— Когда я только приехал в ЮАР, местные постоянно шутили: Don’t come to South Africa, we eat Russians here («Не приезжай в Южную Африку, мы здесь едим русских». — Прим. ред.).

— А как дела обстоят с транспортом?

— Бензин дорогой — в районе 70 рублей за литр, но дороги здесь хорошие и в основном прямые, особенно если едете по побережью, поэтому на бензин безумных сумм тратить не будете.