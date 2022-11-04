«Кто-то с бодуна крикнул». Военные эксперты — о возвращении двухгодичного срока службы в армии
В Кремле заявили, что решение по этому вопросу примет Министерство обороны
В России власти хотят вернуть двухгодичную службу в армии по призыву, как это было во времена Советского Союза. С таким предложением выступил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.
— Обязательно надо вводить двухлетний срок [срочной] службы, — сказал Бондарев агентству РИА Новости. — Будем советоваться с Министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это всё будет поддержано, другого нам не дано.
Парламентарий считает, что служба на кораблях Военно-морского флота России также должна идти два года. MSK1.RU спросил у экспертов и профессиональных военных, что они думают об увеличении до двух лет срока службы в армии по призыву.
— Эта истерика сопровождается безумием, — отреагировал на заявление члена Совфеда полковник запаса и военный обозреватель Александр Жилин. — Как можно на полном серьезе публично выступать с подобными инициативами, когда нет анализа основных моментов? Каким будет оружие через пять, десять, двадцать лет? Годен ли личный состав со школьной подготовкой и тем интеллектуальным багажом, чтобы освоить это оружие? Сколько вообще нам нужно войск и так далее?
Александр Жилин уверен, что не стоит в таких вопросах полагаться только на опыт советского времени, а детально проработать вопрос и даже посмотреть на зарубежные практики.
— Если складывается ситуация, требующая реформы Вооруженных сил, значит, нужно создать программу этой реформы, основанную на тщательности их расчета, — добавил он. — Возможно, вообще ничего не надо придумывать, а взять, к примеру, опыт армии Израиля, Китая или какие-то структуры НАТО.
При этом многие военные эксперты поддерживают идею возврата к двухлетней службе для срочников. И даже считают, что это необходимо.
— Сейчас мы не получаем даже хотя бы мало-мальски подготовленных специалистов, — поделился мнением эксперт ассоциации независимых военных политологов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. — Частичная мобилизация как раз и проводится именно потому, что нет второго года службы. Раньше почему она не проводилась? Потому что в ней не было необходимости. Если брать Чечню (вторая чеченская кампания. — Прим. ред.), как самый такой яркий пример, то мы там как раз закрывались солдатами второго года службы.
В свою очередь член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин полагает, что возврат к двухгодичному сроку службы и тем более полный перевод армии на контракт — не лучшая идея. Он считает, что нужно оставить всё как есть сейчас.
— Перевести армию на контрактную основу в нынешних реалиях практически невозможно, потому что нельзя заранее предугадать, сколько человек придет на службу, — объяснил он. — А когда есть и контрактники и призыв, то можно. А остальное, призыв, это можно предугадать.
Напомним, президент России Владимир Путин в 2006 году пообещал сократить срок службы в армии до минимально возможного — 12 месяцев. По факту это произошло 1 января 2008-го. Также Владимир Путин обещал полностью перевести армию страны на контрактную, но этого так и не произошло.
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С инициативой ввести двухлетний период срочной службы в армии накануне также выступили депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джаббаров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этом вопросе решение остается за Минобороны.