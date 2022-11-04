«Кто-то с бодуна крикнул». Военные эксперты — о возвращении двухгодичного срока службы в армии

В России власти хотят вернуть двухгодичную службу в армии по призыву, как это было во времена Советского Союза. С таким предложением выступил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.



— Обязательно надо вводить двухлетний срок [срочной] службы, — сказал Бондарев агентству РИА Новости. — Будем советоваться с Министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это всё будет поддержано, другого нам не дано.

