«Банально кто-то не потушил сигарету». Служившие на крейсере «Москва» моряки — о пожаре

Георгий (имя изменено)



— Я горжусь тем, где я служил. Я страну повидал, у меня гордость за нашу мощь, за то, что такой корабль существует. Он может выполнять боевые задачи, ходить на дальнее расстояние. Во время службы командование заменило мне и родителей, и всех, кому я доверял. Это не просто ракетный крейсер — это гвардейский ракетный крейсер. А что это? Это дисциплина, все полагаются на этот корабль, все смотрят на него. Там нет никакого беспредела, это военный настоящий корабль.



— Как вы лично относитесь к ситуации с возгоранием на крейсере?



— Как на нее смотреть! Сейчас танков сколько разбивают, то же самое — корабли будут тонуть. Нет ничего вечного. Конечно, обидно, жалко.



Каждые полгода приходит новый призыв. Появлялись срочники, там поменялось командование. Сколько там людей побывало и сколько миль [корабль] прошел. Атлантика — он всё повидал. Никогда ничего такого не было. И курили везде там, и выпивали, естественно, и что там не происходило! Но ничего, ничего не могло произойти, чтобы там было возгорание какое-то.

