«Банально кто-то не потушил сигарету». Служившие на крейсере «Москва» моряки — о пожаре
С русского военного корабля из-за ЧП в Черном море эвакуировали все 500 человек экипажа
Утром 14 апреля на ракетном крейсере «Москва» произошел пожар. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. По словам агентства, на крейсере сдетонировал боезапас, весь экипаж эвакуировали, а сам «корабль получил серьезные повреждения».
Военное судно был введено в эксплуатацию в 1982 году под именем «Слава», а в 1996 году его переименовали в «Москву». Сейчас крейсер в том числе известен по интернет-мему про «русский военный корабль» — о ситуации на острове Змеином, которая произошла в ходе спецоперации на Украине. Мы поговорили с теми, кто раньше служил на «Москве», и попытались разобраться, как устроен корабль и отчего он мог загореться.
Георгий (имя изменено)
— Я горжусь тем, где я служил. Я страну повидал, у меня гордость за нашу мощь, за то, что такой корабль существует. Он может выполнять боевые задачи, ходить на дальнее расстояние. Во время службы командование заменило мне и родителей, и всех, кому я доверял. Это не просто ракетный крейсер — это гвардейский ракетный крейсер. А что это? Это дисциплина, все полагаются на этот корабль, все смотрят на него. Там нет никакого беспредела, это военный настоящий корабль.
— Как вы лично относитесь к ситуации с возгоранием на крейсере?
— Как на нее смотреть! Сейчас танков сколько разбивают, то же самое — корабли будут тонуть. Нет ничего вечного. Конечно, обидно, жалко.
Каждые полгода приходит новый призыв. Появлялись срочники, там поменялось командование. Сколько там людей побывало и сколько миль [корабль] прошел. Атлантика — он всё повидал. Никогда ничего такого не было. И курили везде там, и выпивали, естественно, и что там не происходило! Но ничего, ничего не могло произойти, чтобы там было возгорание какое-то.
Кирилл (имя изменено), 34 года
— Я служил в 2005–2009 годах, этот крейсер был самым большим кораблем Черноморского флота, отличался вооружением и оборудованием. Я думаю, от пожара не застрахован ни один корабль таких годов.
Молодое поколение моряков стало менее ответственное. Возгорания были же не один раз, но устраняли их быстро, всё было отработано на высшем уровне. Например, БПК «Керчь» с того же флота тоже сгорел совсем недавно. (На большом противолодочном корабле «Керчь» в 2014 году произошел пожар, после расследования было принято решение о его списании и последующей утилизации. — Прим. ред.)
— Были ли во время вашей службы какие-то чрезвычайные ситуации на крейсере?
— Были прогнившие дырки в днище, но потом мы вставали на ремонт и ставили заплатки, а так критических ситуаций при мне не случалось. Иногда отказывало оборудование, но мы на нем ходили по нескольким странам, еще и занимали первые места на учениях с европейскими кораблями.
Не забуду никогда, как мы чистили дно корабля, [стоя] на ремонте, от ракушек и ила с помощью штыковых лопат. Мы чистили дно, чтобы дырки найти и заделать их, потому что слой этих ракушек был около 20 сантиметров.
Антон (имя изменено), 25 лет
— Москва была флагманом черноморского флота. Как в смартфонах, есть, допустим, у Samsung телефоны [ценой] по сто тысяч [рублей], по пятьдесят тысяч, по двадцать тысяч. Наш флагман был как смартфон за сто тысяч. На этом крейсере мы ходили в боевой поход на русско-тайские учения. Посетили очень много портов: Александрию, Шри-Ланку, Ионические острова Греции.
— В основном были всякие мероприятия. Во всех портах, куда мы заходили, нас встречали как героев, там прям очень сильно любят русских военных моряков.
— Что вы думаете о ситуации с возгоранием на крейсере?
— Я не знаю, как относиться, потому что точной информации о причинах возгорания не знаю. Но я считаю, что это мог быть и ракетный удар со стороны других стран, и человеческий фактор.
Ночью же всё произошло, не уследили, туда-сюда. Пламя открытое появилось, а там везде стоят кислородные баллоны. Это же военная техника. Там много чего может загореться и сдетонировать.
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