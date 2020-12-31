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Путин в новогоднем обращении сказал, что 2020 год вместил в себя груз нескольких лет

Президент поздравил Камчатку с наступающим 2021 годом

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Владимир Путин уже поздравил Камчатку

Владимир Путин уже поздравил Камчатку

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Сегодня за пять минут до наступления Нового года мы ожидаем традиционного праздничного обращения президента. Камчатку Владимир Путин уже поздравил, ТАСС опубликовал обращение президента. Если не хотите ждать полуночи — можете посмотреть и прочитать, что сказал президент, уже сейчас.

«Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

Всего через несколько минут 2020-й заканчивается.

Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всём мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти.

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И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей.

Но, безусловно, уходящий год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами.

Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие — в наших сердцах, в нашем характере и поступках.

Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг — с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы.

Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания.

Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное. А это дар человеческой жизни, это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши дети — еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел — масштабных, на всю страну, и небольших, в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее значимых.

Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное — всё, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка.

Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету. А всё, что мы обрели, всё лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда.

Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность, это основа наших общих успехов в будущем.

Убежден, вместе мы всё преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем, третьем десятилетии ХХI века.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Дорогие друзья!

Не все сейчас за новогодним столом. Еще много людей в больницах, и, уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее.

К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве.

Так же неустанно, с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи сотрудники экстренных служб, наши военнослужащие в горячих точках за рубежами России, наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота.

Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания.

Дорогие друзья!

Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны.

Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей.

Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим людям. Счастья вам в новом, наступающем, 2021 году!

С праздником, дорогие друзья!»

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Владимир ПутинНовый годновогоднее обращение
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