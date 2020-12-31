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Тысячи пассажиров не могут вылететь домой из Москвы из-за ледяного дождя

Из-за непогоды в столичных аэропортах задержали и отменили более 150 рейсов

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Пассажирам негде разместиться в аэропорту Домодедово

Пассажирам негде разместиться в аэропорту Домодедово

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Из-за ледяного дождя и его последствий в аэропорту Домодедово отменили и перенесли более 150 рейсов.

Пассажиры надеются оказаться за праздничным столом хотя бы к бою курантов

Пассажиры надеются оказаться за праздничным столом хотя бы к бою курантов

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Как сообщает пресс-служба аэропорта, на поверхности взлетно-посадочной полосы образовалась наледь, что привело «к снижению коэффициента сцепления». Полосу пришлось чистить от наледи.

— Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами. Это привело к изменениям в графике вылета и прилета рейсов. Актуальная информация отображается на онлайн-табло аэропорта в режиме реального времени, — говорится в сообщении.

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При этом пассажиры продолжают прибывать в столичный аэропорт. По словам одного из пассажиров, Вениамина Помазкина, который тоже сейчас находится в Домодедово (его рейс был назначен на 14:40 МСК), некоторым людям негде даже стоять.

— Сейчас вылет моего рейса перенесли на 18:00 МСК, это уже второй перенос, — говорит Вениамин Помазкин. — Сидячих мест давно нет ни в бизнес-залах, ни в кафе. Местами негде даже стоять. Но что-то все-таки вылетает, посадки объявляют, но на табло — одни задержки. Некоторые авиакомпании рассылают клиентам сообщения с просьбой не торопиться приезжать в аэропорт.

В Домодедово отмечают, что аэродромные службы работают в усиленном режиме. Чтобы обеспечить безопасность и регулярность вылетов, создан оперативный штаб.

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31 декабряДомодедовоМосквазадержка рейсасамолет
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