Шоу «Дом-2» закрывается

Телеканал ТНТ объявил о завершении показа реалити-шоу «Дом-2». Об этом сообщили в пресс-службе канала. Большой двухчасовой финал реалити-шоу выйдет 30 декабря. Шоу впервые вышло в эфире канала в далеком 2004 году. Ожидается, что слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап, уточнили на ТНТ.

— За 16 лет с момента запуска «Дома-2» телевизионное пространство сильно изменилось, в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи самые популярные в стране: сериалы и юмор. Всё остальное должно уйти, — сказал директор ТНТ Роман Петренко.