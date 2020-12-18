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Шоу «Дом-2» закрывается

Проект выходил на экраны с 2004 года

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Знаменитое реалити-шоу выходило на экраны 16 лет

Знаменитое реалити-шоу выходило на экраны 16 лет

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Телеканал ТНТ объявил о завершении показа реалити-шоу «Дом-2». Об этом сообщили в пресс-службе канала. Большой двухчасовой финал реалити-шоу выйдет 30 декабря. Шоу впервые вышло в эфире канала в далеком 2004 году. Ожидается, что слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап, уточнили на ТНТ.

— За 16 лет с момента запуска «Дома-2» телевизионное пространство сильно изменилось, в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи самые популярные в стране: сериалы и юмор. Всё остальное должно уйти, — сказал директор ТНТ Роман Петренко.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Петренко также поблагодарил участников, ведущих и команду проекта. За время существования шоу в нем приняли участие несколько тысяч участников со всего мира. На проекте сыграли около 30 свадеб и родились 14 детей. В разные годы ведущими были Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова. Среди известных участниц — Алёна Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева и другие.

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«Дом-2»ТНТ
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