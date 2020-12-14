14 декабря понедельник
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 5/10
usd 73.12
eur 88.77
Тема дняСнимают коронавирусные ограничения

Все новости

Все новости

Новосибирцев предупредили о сильном ветре до 15 м/с и снегопадах

Синоптики составили прогноз на ближайшие три дня

3 588
9Обсудить

Поделиться

15 и 17 декабря возможны метели

15 и 17 декабря возможны метели

Поделиться

В Новосибирске в ближайшие дни возможны слабые и умеренные снегопады. Сила ветра может достигать 10–15 м/с.

— Погода на территории юго-западной Сибири определяется высотной фронтальной зоной, гигантской воздушной рекой, которая тянется с Северной Атлантики через Баренцево море, северный Урал на юго-восток. Вдоль этой зоны на нашу территорию перемещаются волновые возмущения, циклоны и атмосферные фронты. Они вызывают увеличение облачности, слабые и умеренные снегопады. Тем не менее это смягчает температурную ситуацию. Этот процесс сохранится на ближайшие трое суток, — рассказал НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Сегодня, 14 декабря, во второй половине дня синоптики ожидают морозы до -9 градусов и слабый снег. Днем и ночью 15 декабря температура будет держаться на уровне -10... -11 градусов. Ночью 16 и 17 декабря она опустится до -14... -15 градусов, а дневные температуры составят -8... -11 градусов.

Самые сильные снегопады синоптики ожидают 15 и 17 декабря, тогда также возможны метели.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на ближайшую неделю, который составили популярные сервисы. Они сообщают, что снегопады в Новосибирске будут почти каждый день.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

погодасиноптикиснегопад
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...