Новосибирцев предупредили о сильном ветре до 15 м/с и снегопадах

В Новосибирске в ближайшие дни возможны слабые и умеренные снегопады. Сила ветра может достигать
— Погода на территории юго-западной Сибири определяется высотной фронтальной зоной, гигантской воздушной рекой, которая тянется с Северной Атлантики через Баренцево море, северный Урал на юго-восток. Вдоль этой зоны на нашу территорию перемещаются волновые возмущения, циклоны и атмосферные фронты. Они вызывают увеличение облачности, слабые и умеренные снегопады. Тем не менее это смягчает температурную ситуацию. Этот процесс сохранится на ближайшие трое суток, — рассказал НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Сегодня, 14 декабря, во второй половине дня синоптики ожидают морозы до -9 градусов и слабый снег. Днем и ночью 15 декабря температура будет держаться на уровне
Самые сильные снегопады синоптики ожидают 15 и 17 декабря, тогда также возможны метели.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на ближайшую неделю, который составили популярные сервисы. Они сообщают, что снегопады в Новосибирске будут почти каждый день.