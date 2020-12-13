Тепло или трескучий мороз? Изучаем прогноз погоды на ближайшую неделю в Новосибирске

Следующая неделя в Новосибирске будет довольно теплой, как и минувшая, а также снежной — осадки в виде снега ожидаются почти каждый день. Какой будет погода — смотрим данные сервисов «Фобос», Gismeteo и «Яндекс.Погода».



Судя по прогнозам, температура воздуха ночью и днем будет держаться примерно на одном уровне все семь дней. Только к середине недели немного похолодает, ближе к выходным вновь потеплеет, а в воскресенье температура вновь немного понизится.