Тепло или трескучий мороз? Изучаем прогноз погоды на ближайшую неделю в Новосибирске

В Новосибирске прогнозируется рекордное потепление за весь декабрь
Следующая неделя в Новосибирске будет довольно теплой, как и минувшая, а также снежной — осадки в виде снега ожидаются почти каждый день. Какой будет погода — смотрим данные сервисов «Фобос», Gismeteo и «Яндекс.Погода».
Судя по прогнозам, температура воздуха ночью и днем будет держаться примерно на одном уровне все семь дней. Только к середине недели немного похолодает, ближе к выходным вновь потеплеет, а в воскресенье температура вновь немного понизится.
По данным «Яндекс.Погоды», неделя будет пасмурной, а снег будет идти каждый день. Самыми теплыми станут пятница и
Похожий прогноз по температуре дает и Gismeteo. По данным сервиса, самыми снежными днями станут понедельник и воскресенье, а самыми
А вот по данным центра «Фобос» и его сервиса «Метеовести», снег будет идти через день, а похолодает не в ночь на следующий понедельник, а уже в
А раньше мы рассказывали, какая погода ждет новосибирцев в новогоднюю ночь — мы изучили информацию на погодных сайтах и составили примерный прогноз.