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Тепло или трескучий мороз? Изучаем прогноз погоды на ближайшую неделю в Новосибирске

Синоптики обещают много снега

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Температура воздуха будет переменчива, а вот снег ожидается каждый день

Температура воздуха будет переменчива, а вот снег ожидается каждый день

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В Новосибирске прогнозируется рекордное потепление за весь декабрь

Следующая неделя в Новосибирске будет довольно теплой, как и минувшая, а также снежной — осадки в виде снега ожидаются почти каждый день. Какой будет погода — смотрим данные сервисов «Фобос», Gismeteo и «Яндекс.Погода».

Судя по прогнозам, температура воздуха ночью и днем будет держаться примерно на одном уровне все семь дней. Только к середине недели немного похолодает, ближе к выходным вновь потеплеет, а в воскресенье температура вновь немного понизится.

По данным «Яндекс.Погоды», неделя будет пасмурной, а снег будет идти каждый день. Самыми теплыми станут пятница и суббота — температура воздуха в эти дни составит -6 градусов. А уже в ночь на понедельник сильно похолодает — столбик термометра опустится до -21 градуса.

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Похожий прогноз по температуре дает и Gismeteo. По данным сервиса, самыми снежными днями станут понедельник и воскресенье, а самыми ветреными — понедельник, вторник, пятница, но они будут и самыми теплыми — -7... -8 градусов днем.

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А вот по данным центра «Фобос» и его сервиса «Метеовести», снег будет идти через день, а похолодает не в ночь на следующий понедельник, а уже в воскресенье — температура воздуха в этот день, по данным сайта, составит -21 градус. Готовьтесь одеваться потеплее!

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А раньше мы рассказывали, какая погода ждет новосибирцев в новогоднюю ночь — мы изучили информацию на погодных сайтах и составили примерный прогноз.

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декабрьзимапогодаснег
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