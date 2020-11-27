Дорогая красота: сколько денег тратят на праздничное оформление Новосибирска — изучаем инфографику

Стало известно, сколько тратится на подготовку Новосибирска к праздникам
Новосибирск готовится к встрече Нового года — вот-вот на главной площади зальют каток и установят елку. На нее в этом году собираются потратить около миллиона рублей, еще 720 тысяч рублей уйдет на монтаж. Информация о предстоящих тратах появилась на сайте госзакупок, там же уточняется, что искусственная ель должна быть высотой 12–14 метров, украшена 600 пластиковыми шарами и восьмиконечной звездой.
Мы решили узнать, сколько вообще народных денег уходит на праздничное оформление города к разным датам, и изучили отчеты об исполнении городского бюджета и ведомственной целевой программы «Праздничное и рекламное оформление Новосибирска» за последние пять лет (такие же данные о тратах за 2020 год появятся через полгода, когда будет утвержден отчет об исполнении бюджета). В какие суммы новосибирцам и гостям города обходится праздничное настроение, смотрите в нашей инфографике.
В отчетах не указывается, сколько денег власти тратят на конкретный праздник, зато есть разделение по типам украшений. Преображают Новосибирск к городским праздникам с помощью иллюминации (или «светодинамических конструкций», как говорится в официальных документах) и флагов («объемные флаговые конструкции на световых опорах», «мобильные флагштоки»).
Общая сумма средств, как правило, составляет порядка 12 миллионов рублей каждый год. Исключение — 2019 год, когда на украшение улиц потратили 8,3 миллиона рублей. При этом на флаги чиновники почти всегда тратят больше денег, чем на иллюминацию. Например, в 2018 году на изготовление, модернизацию и установку флагов потратили почти 8,7 миллиона рублей, а на новогоднюю иллюминацию — 4,1 миллиона рублей. В 2019 году ситуация несколько поменялась: на флаги и искусственные ели год назад из бюджета направили 3,8 миллиона, а на иллюминацию — почти 4,5 миллиона.
Кроме того, из ежегодных отчетов можно узнать, что выходы из метро «Красный проспект» и «Октябрьская» оказались самыми богато украшенными в 2015–2017 годах — для их оформления использовалось наибольшее число световых элементов. Еще один любопытный факт — общая протяженность улиц, украшенных флагами в этих же годах, составила чуть более 35 км.
В октябре мы узнали, во сколько городу обходится мэр, и изучили суммы расходов на содержание мэра за 10 лет.