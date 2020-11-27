Дорогая красота: сколько денег тратят на праздничное оформление Новосибирска — изучаем инфографику

Новосибирск готовится к встрече Нового года — вот-вот на главной площади зальют каток и установят елку. На нее в этом году собираются потратить около миллиона рублей, еще 720 тысяч рублей уйдет на монтаж. Информация о предстоящих тратах появилась на сайте госзакупок, там же уточняется, что искусственная ель должна быть высотой 12–14 метров, украшена 600 пластиковыми шарами и восьмиконечной звездой.



Мы решили узнать, сколько вообще народных денег уходит на праздничное оформление города к разным датам, и изучили отчеты об исполнении городского бюджета и ведомственной целевой программы «Праздничное и рекламное оформление Новосибирска» за последние пять лет (такие же данные о тратах за 2020 год появятся через полгода, когда будет утвержден отчет об исполнении бюджета). В какие суммы новосибирцам и гостям города обходится праздничное настроение, смотрите в нашей инфографике.